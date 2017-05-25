Российский взгляд на отношения США и России

В России прошла встреча, на которой благодаря американскому Центру Гражданских инициатив (CCI) присутствовала американская делегация из 30 человек. Участники мероприятия встретились со многими людьми, а беседы о международной политике с главным советником директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимиром Козиным и бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым вошли в число самых интересных.

Истоки Новой холодной войны

Военный эксперт и главный советник директора РИСИ Владимир Козин занимается вопросами по контролю над вооружением с 1970-ых годов. По словам Козина, Россия видит себя в окружении НАТО. В 8 из 16 граничащих с Россией стран преобладают антироссийские настроения. Он отмечает, что военный бюджет США в 12 раз превосходит затраты России и продолжает расти.

Козин называет российское вмешательство в президентские выборы в США «сказками». В то же время, Америка в прошлом потратила большое количество денег, чтобы повлиять на российские выборы, и спонсировала 400 негосударственных организаций в рамках кампании по дестабилизации Украины, которая привела к перевороту 2014 года – и это вовсе не сказки.

Обращаясь к ключевым моментам конфликта, Козин упомянул, что Крым был частью России с 1783 года. Он отметил, что несмотря на присутствие российских войск численностью в 16 тысяч человек и украинских войск численностью в 18 тысяч человек, референдум в Крыму, на котором решался вопрос о возвращении полуострова в состав России, был проведён без насилия, явка оказалась высокой, а решение было принято абсолютным большинством голосов.

Касаясь темы войны в восточной части Украины, Козин задался вопросом, почему это стало возможным. Если Шотландия планирует выйти из состава Великобритании, а Каталония стремится отделиться от Испании, то почему Донбасс не может получить независимость от Украины? Почему президент Украины Порошенко предпочитает вести войну, а не мирные переговоры с силами на востоке Украины?

Козин уверен, что встреча Трампа и Путина по поводу контроля над вооружением жизненно необходима. Он считает, что к 2045 году должно быть достигнуто общемировое решение об отказе от ядерного оружия. В настоящее время самым простым способом избежать противоречий и войны может стать соглашение о «неприменении первым».

В ядерной войне нет победителей

Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву 87 лет, но он всё ещё бодр. Он сказал участникам встречи: «Сейчас – самое время беспокоиться. Мы должны внимательно следить за отношениями наших двух стран… подобное больше не может продолжаться».

Президент Горбачёв вспомнил о первой встрече с президентом Рейганом, которая последовала после шести лет натянутых отношений и враждебности. На первом саммите Рейган огласил длинный список претензий к СССР, Горбачёв ответил ему претензиями к США. После этой встречи Горбачёв сказал, что Рейган «не ястреб, а динозавр», в то время как Рейган назвал Горбачёва «ярым коммунистом».

На следующем саммите Рейган продолжил выговаривать Горбачёву. Прослушав 15 минут этой речи, Горбачёв остановил Рейгана словами: «Довольно. Если вы хотите разговаривать на равных, мы сможем многого достичь. Трудности можно преодолеть, проблемы – решить. Но только на равных». Рейган спросил, как СССР бы отреагировал, если бы США находились под угрозой стихийного бедствия. Когда Горбачёв ответил, что СССР бы предложил помощь, а не воспользовался бы преимуществом, настроение поменялось.

Горбачёв вспомнил и о дружелюбных разговорах с обычными американцами. Он предположил, что, возможно, в США нужна своя перестройка.

Он привёл слова президента Джона Кеннеди: «Нам нужен мир, но не Pax Americana («американский мир») … мир не только для американцев, но для всех мужчин и женщин».

Горбачёв продолжил: «Сейчас сложилась неправильная ситуация. Нам нужно это изменить. Давайте прекратим провоцировать друг друга. Давайте прекратим разрывать на части другие страны… Две наши страны всё ещё играют главную роль в установлении всеобщего мира. Нам нужен мир, чтобы решить другие глобальные проблемы. Лишь 1 процент людей контролирует 90 процентов мирового богатства. Правящий класс это устраивает, но подобное больше не может продолжаться … бюджет пропитан порохом … культивируется страх. Это приведёт к новой гонке вооружений».

Горбачёв спросил: «Америка желает, чтобы Россия просто покорилась?» Обращаясь к российской истории (вторжение Франции в начале XIX века и Германии в 1940-ых годах), он объяснил: «Эта страна никогда не покорится. В ядерной войне не будет победителей».

В грамотной оценке первых 100 дней президентства Трампа Владимир Козин отметил: «Нынешнее положение дел омрачает высокий уровень недоверия между Вашингтоном и Москвой, который Америка создала и продолжает обхаживать. Порочный круг возник из-за зависимости между оружием и доверием. Очевидно, что столь иррациональный феномен затрагивает и другие сферы».

И Козин, и Горбачёв ясно обозначили свою позицию: необходимо возобновить переговоры и прекратить движение в сторону ещё больших противоречий и опасности.

Автор журналистских расследований Рик Стерлинг

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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