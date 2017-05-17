Развитие мировых событий явно подразумевает крушение однополярного мира

В Южной Корее была провозглашена ожидаемая и предвосхищаемая победа кандидата Муна на президентских выборах, ему удалось обойти Хона Джунпхё (партия Свободная Корея) и Ана Чхольсу (Народная партия). После импичмента и ареста предыдущего президента Пак Кын Хе в результате коррупционного скандала общественность перестала поддерживать её партию и переключила внимание на главного представителя оппозиции — левоцентристского политика, специализирующегося на гуманистических проблемах.

Мун несколько лет состоял в оппозиционной партии, выступая за расширение сотрудничества в регионе и диалог с Пхеньяном, что контрастирует с проамериканским настроем Кын Хе. Как и Дутерте на Филиппинах, Мун намеревается продолжить обсуждение со всеми партнёрами с целью использовать все доступные возможности на международной арене. Подобный подход соответствует установлению многополярного мира, в основе которого лежит сотрудничество и всесторонние переговоры в поисках выгодного для всех решения.

С учётом сложившейся в регионе ситуации победа политика, который стремится организовать переговоры, а не пытается решить проблемы с помощью войны, дарит Китаю и его соседям надежду на будущее. Уровень сотрудничества и торговли между Южной Кореей и Китаем имеет фундаментальное значение для экономики обеих стран, поэтому возобновление переговоров по поводу спорных вопросов наподобие размещения систем противоракетных комплексов THAAD – это добрый знак, который бизнес-сообщества Китая и Южной Кореи высоко ценят.

Стратегия Дутерте

Америка вновь сталкивается с филиппинским сценарием. Исторически Южная Корея и Филиппины всегда были главными союзниками США и ставили интересы Вашингтона выше своих собственных. В последние несколько десятилетий обе страны находились под управлением государственных деятелей, старающихся не огорчить американских политиков. Южная Корея и Филиппины – это центр политической стратегии Обамы, получившей название «Азиатская ось». Стратегия была направлена на сдерживание Китая и его экспансии в качестве гегемона Азии.

В связи с тем, что в последнее время Администрация Трампа обратила своё внимание на Северную Корею и начала ей угрожать, на полуострове резко возросла вероятность войны. Однако благодаря победе Муна война временно стала маловероятной. В интервью, которые проходили за несколько недель до выборов, Мун отмечал, что война между США и Северной Кореей станет для Южной Кореи чересчур тяжким бременем, страна с ним не справится. Мун с позиции реалиста рассматривает как северокорейское устрашение неядерными средствами, так и разработку ядерных технологий.

Несмотря на то, что Трамп заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном, на большинство принятых им решений, видимо, влияет его агрессивно настроенное окружение. По истечении 100 дней президентства Трампа наблюдается значительное расхождение его деятельности с предвыборными обещаниями: под влиянием назначенных президентом на ответственные посты генералов активизируется американское вмешательство в горячих точках по всему миру. Суть в том, что намерения и слова Трампа имеют вес лишь до определённого предела, за которым, видимо, военную позицию США формируют генералы и ограниченный круг лиц. К счастью для мира, эксперименты в Сирии и в Афганистане – атака на сирийскую авиабазу Шайрат или сбрасывание «мамы всех бомб» в Афганистане – не привели к значимым результатам.

Разногласия по поводу THAAD

В рамках враждебного отношения к Северной Корее продолжается установка противоракетных комплексов THAAD. Резкие и уверенные заявления Пхеньяна вполне обоснованы и не являются чем-то удивительным в связи с угрозами, с которыми сталкивается страна из-за американских провокаций. Установка THAAD будет иметь последствия, среди которых и ухудшение отношений между Южной Кореей и Китаем. Победа Муна идёт вразрез с желанием политиков Вашингтона изолировать Китай. В этом плане ускоренная установка комплексов THAAD до завершения выборов в Южной Корее поставила Муна, вероятного победителя, перед фактом. Этот первый шаг позволяет судить о том, как в Вашингтоне намерены обращаться с президентом Южной Кореи.

Комплексы THAAD также были установлены, чтобы спровоцировать вражду по самому неприятному для Сеула и Пекина поводу: Северная Корея. Изначально Вашингтон с помощью этого жеста решил оказать давление на Сеул. Комплексы THAAD играют роль троянского коня. Америка убеждает своего союзника (Сеул) принять меры, чтобы избежать псевдоугрозы (со стороны Пхеньяна), а в результате получает направленное против Китая оружие, расположенное в нескольких сотнях километров от границы и потенциально способное нанести ущерб стратегическим ядерным силам Китая. Правительство США ускорило установку комплексов THAAD, зная о том, что из-за этого будущий президент окажется в сложной ситуации, а под сильным американским давлением избавиться от THAAD будет непросто. Возможно, демонтаж комплексов THAAD в обмен на хорошие отношения и возобновление сотрудничества с Пекином станет первым испытанием для Муна. Если в Пекине поверят намерениям Муна избавиться от THAAD, Китай мог бы ослабить ограничения, которые введены против Южной Кореи в связи с установкой американских систем.

Спасти многополярный мир

В сложившейся ситуации ошибочно полагать, что с победой Муна главный союзник США откажется поддерживать Вашингтон. Как всегда, в эру перехода от однополярного мира к многополярному давление Вашингтона на Сеул скажется на союзнических отношениях США и Южной Кореи. Америка будет вынуждена отказаться от военного метода, который так любят Мэттис, Макмастер и адмирал Харрис (командующий Тихоокеанским флотом США). Подходящей кандидатурой на проведение переговоров с Муном мог бы стать Тиллерсон с его реалистическим подходом. Возможно, проблему удалось бы полностью решить, начав сотрудничество с Северной Кореей, но это маловероятно с учётом давления, которое «глубинное государство» будет оказывать на Администрацию с целью продолжить использовать Северную Корею в качестве дестабилизирующего фактора в регионе.

Поэтому будущее региона в большей степени будет зависеть от результатов переговоров Пекина, Пхеньяна и Сеула о положении на Корейском полуострове, особенно после избрания Муна. Если трём странам удастся найти точки соприкосновения и начать процесс примирения, регион от этого во многом выиграет. Конечно, в сложившейся ситуации убытки понесут США. Если Вашингтон желает сохранить своё влияние, Америка должна отказаться от плана по сдерживанию Китая, используя для этих целей Корейский полуостров и проблему Северной Кореи. В случае, если США предпримут попытку саботажа мирных переговоров на полуострове, это лишь приведёт к сближению Сеула и Пхеньяна на радость Пекину.

В последние годы начали происходить столкновения между основанным на хаосе и разрушении старым мироустройством под предводительством Вашингтона и новым многополярным порядком, сфокусированном на формировании взаимовыгодных условий, диалоге и честном сотрудничестве. Отказавшись принимать новые правила игры, где Вашингтон больше не сможет диктовать свою волю, Америка сама себе нанесёт вред, который не сравнится с усилиями любой другой страны, что в действительности ускорит установление многополярного мира, а однополярный мир канет в лету.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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