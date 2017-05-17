Конгрессмен Хантер: дайте Трампу попытаться работать с Россией

Президент Трамп подвергается нападкам из-за своей позиции по отношению к России и Владимиру Путину. В то же время, следует напомнить, что в прерогативы любого президента США входит налаживание рабочих отношений с мировыми лидерами, и президент Трамп, безусловно, заслуживает такой же возможности.

Ни один из аргументов, вызвавших упомянутые разногласия, не может изменить мнение, согласно которому Россия всегда готова воспользоваться любой слабостью Америки.

Можно вспомнить, как в 2001 году президент Джордж Буш-младший сказал, что Путин оказался «очень откровенным и заслуживающим доверия», и что ему удалось «постичь душу» российского президента.

Несколько позже был запоминающийся момент между президентом Обамой и уходящим российским президентом Дмитрием Медведевым, когда последний заявил, что Путин должен дать ему больше «пространства для маневра» и что «после моего избрания у меня будет более гибкая позиция». Не менее незабываемой была презентация госсекретарем Хиллари Клинтон «кнопки перезагрузки» российскому министру иностранных дел Лаврову.

Несмотря на все эти дипломатические экзерсисы, Путин обрел уверенность в себе. Причем настолько, что даже после того как Буш постиг его душу а Обама получил гибкость, Путин вторгся на Украину и присоединил Крым.

Президент Трамп действует так же, как действовал бы любой другой президент, но его администрация сталкивается с новыми вызовами, связанными с Россией. Россия воюет с группировкой ДАИШ в Сирии, и в то же время участвует в дебатах по Северной Корее и Ирану. При этом Путин даже не думает извиняться за то, что защищает интересы России.

Как, впрочем, и президент Трамп, когда речь идет об интересах Америки. Примером может служить ракетный удар в Сирии, который был нанесен без ведома или согласия Путина.

Недавняя встреча в Овальном кабинете с российским дипломатом вызывает новые опасения, несмотря на то, что она никоим образом не изменила отношений между США и Россией. Точно так же президенты Буш и Обама были не в состоянии повлиять на Россию своими дипломатическими маневрами.

Как бы то ни было, президент Трамп демонстрирует готовность сотрудничества с Россией, но лишь до определенной степени. Более обоснованным было бы предположить, что президента Трампа, возможно, не особенно волнует, что думает Путин, когда речь идет о приоритетах Америки.

Автор, Данкин Хантер – американский политик, республиканец, член комиссии Палаты представителей по делам вооруженных сил

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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