Турция-Россия: стратегическое партнерство?

Встреча между президентами Турции и России, которая состоялась в начале мая, стала уже пятой с момента восстановления отношений после «авиационного кризиса» 24 ноября 2015 года. Хотя эта встреча во многих аспектах явилась важным шагом в улучшении двусторонних отношений, ее главное значение состоит в том, что решения, принятые по сирийской проблеме, привели к возникновению нового плана урегулирования во всем регионе.

В то время как стороны конфликта объявили о прекращении огня в Сирии, было также принято решение о создании на территории страны четырех зон безопасности. Конкретные границы этих зон будут определены в ходе следующего раунда переговоров в Астане. Однако, в принципе эти районы должны быть созданы в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии.

В связи с этим решением следует рассмотреть два важных момента. Во-первых, решение было также кратко изложено президенту Трампу во время предыдущего разговора между ним и Путиным, и план получил поддержку американской администрации. Во-вторых, заявление Росси о том, что все необходимые меры, в том числе и военного характера, будут приняты против любых сторон, нарушающих соглашение. Хотя мы не одобряем возможность военной интервенции, из заявления Путина ясно, что он полностью поддерживает этот план.

Эта встреча знаменует собой новую эпоху, и именно поэтому ее называют «стратегическим партнерством». Заявление Путина, «мы прошли процесс нормализации турецко-российских отношений и теперь возвращаемся к нормальному партнерству», подтверждают это. Фактически, три лидера, которые способны предпринять наиболее эффективные шаги в Сирии, принимая решение, способное обеспечить создание зон деэскалации конфликта, действительно указывают на важное стратегическое партнерство.

Следует отметить, что утверждение о том, что рассматриваемый план будет означать раздел Сирии, сделанное некоторыми европейскими СМИ, которые выступают против турецко-российского сближения и никак не могут смириться с участием Трампа в этом альянсе – всего лишь провокация. Зоны безопасности на территории Сирии, именуемые также зонами деэскалации, не расчленяют Сирию на географической карте. Эти зоны представляют собой специально выделенные районы, которые призваны проложить путь к миру и установить режим прекращения огня, пусть и частичный, в Сирии.

Все три лидера договорились и настаивали на сохранении целостности сирийского государства с начала переговоров. Подменять деэскалацию разделом Сирии – попытка манипуляции со стороны ряда властных группировок, которые заинтересованы в том, чтобы проекты мирного урегулирования потерпели крах.

Даже несмотря на то, что Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают курдскую партию «Демократический союз» (PYD), связанную с Рабочей партией Курдистана, признанной террористической организацией, прогресс, достигнутый в переговорах с Россией по этому вопросу, дал положительные результаты. Действительно, заявление Путина о том, что российские войска не будут поддерживать PYD – важная гарантия для Турции. В то же время, Путин ясно дал понять, что не допустит развертывания отрядов PYD в северной Сирии. Мы надеемся, что США вскоре увидят ошибки в своем подходе и укрепят союз с Турцией в этом отношении.

Этот альянс важен для всего региона, поскольку сирийский вопрос становится все более неразрешимым. Однако, участие стран региона, а также согласованные и прочные альянса, могут привести к его решению. На самом деле, чтобы найти реальное решение, этого должны желать все стороны. В настоящее время ситуацию контролируют те стороны, которые стремятся к решению, а не те, чьи интересы связаны с разделом Сирии.

Тот факт, что сочинские решения были приняты в критически важный момент, имеет особое значение. Переговоры Путина с Трампом и Меркель напоминают нам о том, что эти планы в целом уже приобрели глобальный масштаб. После встречи в Сочи состоялись переговоры в Китае между Россией, Китаем и Турцией. В Брюсселе 24-25 мая пройдет саммит НАТО. Похоже, принятые в Сочи решения по Сирии не останутся незамеченными. Они будут одобрены как Востоком, так и НАТО.

Анализ, проведенный после того как Парламентская ассамблея Совета Европы решила поставить Турцию «под наблюдение», указывает, что это решение послужило сближению Турции и России. Они укрепляют свои отношения как две дружественные страны, которые были союзниками на протяжении долгих лет. При этом не секрет, что именно предвзятое отношение Европы послужило еще большему укреплению связей между Турцией и Россией. Впрочем, подход Турции основан на дружбе, а не на классической политике.

Тем не менее, установление связей с одной стороной не означает сжигания мостов с другой. Турция по-прежнему остается европейской страной. Она имеет прочные связи с многими странами Европы и остается кандидатом в члены Европейского союза. Кроме того, Турция – страна НАТО, а ее альянс с Соединенными Штатами по-прежнему прочен. Близость с Россией не окажет негативного влияния на альянс Турции с НАТО, также как членство в НАТО не повлияет на альянс с Россией. Особенно в такой момент, когда проблема заключается в поиске решения с целью остановить кровопролитие, искусственные проблемы между сторонами должны быть забыты. Ближний Восток нуждается в решении более, чем когда бы то ни было.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x