Американцы в Сирии убили больше гражданских чем авиация Асада

Количество гражданских лиц, убитых в результате воздушных ударов возглавляемой США международной коалиции в Сирии в течение последнего месяца, было самым высоким с начала военной кампании против террористической группировки ДАИШ в 2014 году. Расположенный в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что за период с 23 апреля по 23 мая было убито по меньшей мере 225 гражданских лиц, включая 44 ребенка и 36 женщин.

Кроме того, по данным той же организации, были убиты более 120 боевиков ДАИШ и членов вооруженных формирований, преданных сирийскому правительству.

«Последний месяц привел к самому высокому числу жертв среди гражданского населения с тех пор, как коалиция начала бомбить Сирию, – заявил информационному агентству Франс Пресс глава Центра Рами Абдель Рахман. – Таким образом, речь идет о значительной эскалации».

Приведенная выше цифра, по-видимому, указывает на то, что воздушные удары коалиционных сил в настоящее время приводят к большему количеству жертв, чем атаки с воздуха, проводимые сирийскими правительственными войсками на удерживаемых повстанцами территориях.

В субботу Сирийский центр мониторинга объявил, что в результате атак, совершенных самолетами и вертолетами ВВС сирийского правительства в прошлом месяце были убиты 146 гражданских лиц.

Предыдущим наиболее кровопролитным месяцем для коалиции был 30-дневный период с 23 февраля по 23 марта нынешнего года, когда были убиты 220 мирных жителей, сообщил Абдель Рахман.

По данным его организации, с сентября 2014 года число гражданских лиц, погибших в результате ударов коалиции, составляет по меньшей мере 1481.

Американские военные, которые осуществляют подавляющее большинство авиаударов коалиции, в прошлом месяце признали, что в результате их действий в Сирии и Ираке были непреднамеренно убиты 352 мирных жителя.

Данные Центра мониторинга являются наиболее свежими, причем, по всей видимости, они позволяют предположить, что с тех пор как президентом США стал Дональд Трамп, агрессивность военных США в Сирии возросла.

Мониторинговый вебсайт Airwars в прошлом месяце сообщил о 26-процентном росте зарегистрированных боевых действий в Сирии. По их данным, в апреле было произведено 546 ударов с воздуха, что является максимальным показателем с начала военной кампании коалиции.

«В частности, в районе Эр-Ракки, где большинство ударов наносилось авиацией США, мы фиксируем высокие потери среди мирного населения, в то время как шесть месяцев назад этого не было, – заявил директор Airwars Крис Вудс. – Это явное доказательство того, что меры по защите гражданских лиц в зоне боевых действий сократились, а это в свою очередь вызвало неизбежный рост числа убитых и пострадавших».

Поддерживаемые США курдские и арабские военные формирования в настоящее время приближаются к Эр-Ракке, самопровозглашенной столице ДАИШ.

«Поскольку в ближайшее время предстоит сражение за сам город Эр-Ракка, мы крайне обеспокоены судьбой сотен тысяч гражданских лиц, которые все еще находятся в ловушке на территории города», – добавил Вудс.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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