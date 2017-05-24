Российско-индийское самолетостроение: разногласия по цене и технологиям

Внутри перспективного российско-индийского проекта по совместной разработке истребителя пятого поколения возник ряд противоречий касательно ценообразования и технологий. Как раз накануне Нью-Дели свернула и другую партнёрскую программу с Москвой — проектировка многоцелевого транспортной самолёта (МТС). Причиной отказа стали схожие противоречия сторон.

В 2007 году между Россией и Индией было подписано единое соглашение о разработке сразу двух самолетов — истребителя пятого поколения и целевого транспортного самолёта. Однако попытка объединить усилия и создать собственные модели самолетов с применением самых передовых технологий, отвечающие мировому спросу в этой области, не увенчались успехом. «Из-за постоянных задержек в работе было принято решение свернуть проект. Кроме того нас не устраивают стандарты технологий представленных в истребителе. Мы больше не нуждаемся в таком самолете»,- сообщает газете правительственный источник.

РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ УСТАРЕЛИ?

Некоторое время спустя представители правительства и военно-воздушных сил Индии сообщили о своем решении российской стороне. В рамках программы расходы на создание одного истребителя значительно превышают те суммы, на которые рассчитывало руководство ВВС Индии. К тому же технологии предложенные российской стороной не отвечают современным мировым стандартам.

Ранее Россия разрабатывала свой истребитель ПАК ФА, конкурирующий с американским F-22 «Раптор» и F-35 «Молния II», которые считаются боевыми самолетами последнего поколения со стелс-технологиями малозаметности и более высоким боевым потенциалом.

«В перспективе проектные расходы на создание истребителя пятого поколения огромны. В настоящий момент уже было потрачено 300 млн. долларов на этапе предварительного проектирования. Теперь Россия просит еще 6,7 млрд. долларов на разработку самого самолета. Такие цифры значительно превышают предусмотренный бюджет», — сообщает правительственный источник.

РОССИЯ ХОЧЕТ ПРОДАТЬ 127 САМОЛЕТОВ

Россия ожидает значительных инвестиций в проект. По данным источника российская сторона намеревается продать в ряды военно-воздушных сил Индии 127 самолетов вместо запрашиваемых 12 . При том что за 6,7 млрд. долларов Индия получит всего четыре опытных образца истребителя. За каждый последующий из 127 самолетов Индии должна будет заплатить 135 млн. долларов, а пополнения авиапарка произойдет не раньше 2027-28 года.

Общая стоимость проекта составит 24 млрд. долларов, что вдвое превышает первоначальные цифры. Когда руководство ВВС Индии приступило к переговорам, речь шла о приобретении более 210 самолетов, равной доле в технологическом развитии, а так же равном инвестирование в проект.

Во главе с воздушным маршалом С.Ватаманом (ныне в отставке) был сформирован комитет, цель которого выяснить, действительно ли индийская авиация нуждается в самолетах-истребителях пятого поколения, и в чем отличие российского самолета от индийского AMCA — самолета того же класса производимого в Индии. Данная модель была предложена Организацией оборонных исследований и разработок в качестве боевого самолета пятого поколения производимого внутри страны.

Комитет уже подготовил выступление по данному вопросу для министра обороны Аруна Джетли, после чего правительство должно принять окончательное решение, нужны ли Индии истребители российского производства. Решение о разработке индийских боевых самолетов AMCA будет также принято в ближайшем время. При этом необходимо учесть, что от первого чертежа до момента введения самолета в эксплуатацию пройдет не менее 15 лет.

Источник перевод для MixedNews — Светлана Пак (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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