Америка приближается к столкновению с Ираном (и Россией), но об этом молчат

В то время как американские знаменитости возмущенно критикуют Дональда Трампа за неумение себя вести, которое он продемонстрировал во время своего первого президентского внешнеполитического турне, ведущие СМИ, как и наши любимые звезды, не обращают никакого внимания на то, что администрация Трампа ведет Америку по тропе войны. На этот раз мы приближаемся к столкновению с союзником России, Ираном.

Журнал «Foreign Policy» на прошлой неделе задал весьма уместный вопрос: «Следует ли ожидать столкновения между США и Ираном в Сирии?» Судя по всему, на самом деле ситуация гораздо хуже, чем ее изображают средства массовой информации.

Поддерживаемые Ираном силы, которые действуют под знаменем Сирийской Арабской армии, продвигаются в направлении учебной базы США в Сирии. Эти войска подверглись удару возглавляемой США коалиции. Предполагаемая цель этих сирийско-иранских войск состоит в том, чтобы открыть пограничный переход аль-Танф, который должен будет находиться под контролем сирийского правительства, с тем, чтобы обеспечить прямые маршруты в Ирак и Иран (для поставок, подкрепления и других подобных целей). Не говоря уже о том, что, как заявил журналу Foreign Policy один из сотрудников Министерства обороны США, сирийское правительство имеет военный аванпост в Дайр-эз-Заур, еще одном стратегическом районе, где сирийские силы сражаются с одним из последних крупных остатков группировки ДАИШ.

Этот форпост является изолированным, что делает полный контроль над окружающей территорией почти бессмысленным без открытия перехода аль-Танф. Foreign Policy объясняет: «Эта база уже давно отрезана от других районов, контролируемых сирийским режимом, и поставка ее контингенту всего необходимого может осуществляться только путем сбрасывания грузов с самолета, однако, недавно туда было переброшено подкрепление, около 1000 сирийских солдат, что обеспечивает режиму в Дамаске определенную боевую мощь в этом районе».

Возвращение этой территории под контроль сирийской армии и связанных с ней сил является для Вашингтона совершенно недопустимым. В прошлый вторник представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил журналистам, что если поддерживаемые Ираном военизированные формирования продолжат свое продвижение, коалиция будет защищаться. Кроме того, Foreign Policy также сообщил, что возглавляемая США коалиция тщательно следит за их передвижением в направлении города Дайр эз-Заур.

Если коалиция действительно отслеживает продвижение этих войск к Дайр эз-Зор, Соединенным Штатам наверняка должны быть знакомы фотографии, сделанные региональным филиалом новостного портала Al-Masdar News, на которых видно, что российские ВВС в настоящее время развертывают свои силы для поддержки этого продвижения. The Telegraph также подтвердил, что российские самолеты оказывают поддержку с воздуха этим про-иранским военным формированиям.

По-детски инстинктивное решение Дональда Трампа оттолкнуть премьера Черногории, чтобы попасть в первый ряд во время фотосъемки на саммите НАТО, несомненно, достойно нашей критики. Однако, все же следует задаться вопросом, почему его поведение так возмущает знаменитостей и комментаторов, в то время как их совершенно не беспокоит судьба тысяч иракцев и сирийцев, которые бессмысленно погибают из-за внешнеполитической стратегии того же человека.

И что делать с тысячами других ненужных жертв решения Трампа вести Америку прямым путем к войне против Ирана и России?

СМИ хотят, чтобы вы считали, будто Дональд Трамп пошел на сделку с Россией, в то время как на самом деле его администрация ближе к превращению второй холодной войны в третью мировую, чем любая другая из прежних администраций США. Между тем, в тандеме со средствами массовой информации, администрация Трампа сеет также семена нового конфликта с Ираном, в который могут быть втянуты более 55 стран, только что подписавших военный пакт, выражающий намерение противостоять Ирану в Ираке и Сирии.

Что бы кто ни думал об Иране, России и Сирии, любая правозащитная организация может поручиться, что военная стратегия Соединенных Штатов не ведет к решению проблем, с которыми сталкивается в настоящее время ближневосточный регион. Она приведет лишь к новым смертям и разрушениям, а также в процессе запустит механизм мины замедленного действия для Ближнего Востока. И именно об этом мы все должны сегодня говорить.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x