НАТО вступает в коалицию против ДАИШ, но цель Альянса — Россия

НАТО официально примкнул к другим странам в коалиции по борьбе с ДАИШ, торжественно дав обещание согласованно сражаться с террористами. Но существуют некоторые опасения по поводу того, что вступление Альянса в коалицию приведёт к противостоянию с Россией в Сирии, так как исторически НАТО враждебно настроен по отношению к Москве.

В прошлую среду Североатлантический альянс официально объявил о вступлении в борьбу с ДАИШ в Сирии и в Ираке. Этот ход дипломаты посчитали символическим. Действительно, решение несколько лишнее, так как все 28 стран-участниц НАТО уже вступили в коалицию против ДАИШ. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, этот «символический» жест несёт «веский и ясный посыл о единении в борьбе с терроризмом, особенно в свете террористических атак в Манчестере».

Решение Альянса о присоединении было принято под влиянием премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая на саммите НАТО на прошлой неделе призвала Альянс присоединиться к коалиции в связи с унёсшим жизни терактом в Манчестере. «Наше объединение в противостоянии общим угрозам – самое мощное оружие. Мы должны удвоить наши усилия по борьбе с угрозами нашей общей безопасности вне зависимости от того, исходят они от террористов или от России», — заявила Мэй.

Доводы Мэй, вероятно, убедили Францию и Германию – эти страны поддержали решение, но прежде высказывали опасения, связанные с тем, что официальное присоединение НАТО к коалиции может привести к конфронтации с Россией в Сирии.

Некоторые страны сочли официальное присоединение НАТО к коалиции против ДАИШ чрезмерным, но заявления Мэй (а также высказанные ранее Францией и Германией опасения) указывают на истинный мотив этого «символического» решения. Действительно, НАТО был создан в 1949 году как антироссийский союз. Так как холодная война вновь стала актуальна, вряд ли потерял актуальность и первоначальный замысел.

Занимавший в 1990 году пост государственного секретаря США Джеймс Бейкер пообещал СССР, что в обмен на сотрудничество СССР по воссоединению Германии НАТО «ни на дюйм» не продвинется к восточной советской границе. Но прошли годы, и вместо этого НАТО упорно и агрессивно расширялся, особенно во время перекраивания НАТО Югославии и с момента переворота в Украине.

В последние годы в ходе украинского переворота (в результате которого правительства Запада свергли демократически избранное украинское правительство) под объединяющим лозунгом «российская агрессия» НАТО провёл милитаризацию территорий вблизи восточной европейской границы, нечто подобное было сделано в период появления Альянса в конце 1940-ых годов.

В качестве официального участника направленной против ДАИШ коалиции НАТО (как опасались ранее Франция и Германия) будет обладать большими возможностями для ведения негласной войны с сирийским правительством и российскими силами в Сирии под предлогом «борьбы с терроризмом». Как предупреждал в прошлом году бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Оуэн, если НАТО «как альянс вмешается в войну в Сирии, […] появится реальная опасность превращения военных действий» в более масштабную войну, в которой точно будет участвовать Россия. Теперь, когда НАТО официально заявил о своём присоединении, масштабная война видится более вероятной, и в подобной войне НАТО очень стремится поучаствовать.

На это указывают перемещения войск НАТО в последние годы, так как они соответствуют популярной среди участников военной организации тенденции использовать любой предлог для милитаризации границ между Европой и Россией. Реакция НАТО на предполагаемое, но не доказанное российское вмешательство в прошлогодние президентские выборы в США это подтверждает.

Ещё до того, как были оглашены результаты голосования, НАТО объявил о том, что пошлёт 300-тысячную армию, находящуюся в повышенной боевой готовности, к российским границам, добавив, что войска будут готовы к развёртыванию в течение двух месяцев. Альянс обосновал свои действия тем, что Россия «проявила слишком большую активность во многих сферах».

Россия до этого момента игнорировала появление войск НАТО вблизи своих границ, но была вынуждена принять ответные меры, и разместила ядерные ракеты в Калининграде. После этого Америка объявила о намерениях переместить 4-тысячную армию и 2 тысячи единиц военной техники к границе России, процесс начался в январе. Эти действия нарушают «Основополагающий акт Россия – НАТО» 1997 года, согласно которому НАТО не будет прибегать к «дополнительному постоянному размещению существенных боевых сил» в соседних с Россией государствах «в нынешних и обозримых условиях безопасности».

Тем не менее, для НАТО и союзных ему государств, «условия безопасности» определённо изменились. Мэй настаивает на более активном зарубежном военном вмешательстве в Сирии, а с вступлением НАТО конфликт станет масштабнее, и в нём будет участвовать Россия, если Великобритания и её союзники в конечном итоге вторгнутся в Сирию.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x