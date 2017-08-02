Последний модный тренд – мужчина в юбке и на 20-сантиметровых каблуках

Как бы отреагировали окружающие, если бы мужчина появился на деловой встрече в юбке и на 20-сантиметровых каблуках? Лет 20 назад это и представить себе нельзя было, однако один американский дизайнер уверен, что подобное вскоре может стать нормой. Последняя коллекция одежды для мужчин от Тома Брауна просто сбивает с ног. Немало людей считает, что мужчины должны одеваться как мужчины, а женщины – как женщины, но большая часть общества стремится в прямо противоположную сторону.

Очередное тому подтверждение – «гендерная флюидность», которая на слуху в последние годы. Различия между мужчинами и женщинами размыты, а многие желают и вовсе избавиться от этих границ.

Может ли со временем случиться так, что для мужчин, равно как и для женщин, будет приемлемо носить юбки и каблуки? Очевидно, Том Браун готов вынести эту проблему на обсуждение.

Гендерная флюидность в мире моды теперь свойственна не только женщинам, но и мужчинам. Американский дизайнер Том Браун считает, что мужчины также должны поддержать тренд, и презентует несколько элементов, «заимствованных у женщин». Частью его коллекции весна-лето, представленной на Мужской неделе моды, стали сорочки, блузки, платья-макси и юбки в сочетании с остроносыми туфлями на высоком каблуке.

Кто определяет, что мужчина должен и не должен надевать? Коллекция порождает разговоры, которые для многих людей неудобны. И если женщина может носить брючный костюм, почему мужчина не вправе надеть юбку? Возможно, дизайнер хотел, чтобы люди начали обсуждать именно это.

Браун полагает, что так как в раннем детстве все люди носят одинаковую одежду, эта возможность должна у них сохраняться и во взрослой жизни. В интервью Vogue Браун отмечает:

«Мне нравится идея о том, что в младенческом возрасте люди носят практически такую же одежду, как их братья и сёстры. И я считаю, что культура определяет, как и какую одежду человек носит, но было бы здорово, если бы люди могли одеваться во всё, что им нравится».

Для Брауна возможность поступать сообразно со своими желаниями очень важна, но общество без пола может превратиться в абсолютный хаос. Для разделения на женщин и мужчин есть свои причины, и попытка избавиться от маскулинности и фемининности будет ошибкой.

В частности, современное общество, судя по всему, старается феминизировать мужчин. Сегодня практически каждый знает о «метросексуалах», а недавно пытались ввести в моду «ромперы для мужчин».

Слишком долгое время мужчины страдали от небогатого выбора в сфере моды. Поэтому приятели по бизнес-школе в Чикаго решили восстановить справедливость и представили (на радость или на горе) ромперы для мужчин RompHim.

«Вызывайте восхищение и разбивайте сердца, выходя из дома в RompHim, — гласит описание изделия. – Это ромпер, специально созданный для мужчин? Верно, но это гораздо больше, чем ромпер».

Одетые в ромперы мужчины, с одной стороны, вызывают усмешку, а с другой – заставляют задуматься, к чему всё это когда-нибудь приведёт.

Неужели на смену «женской и мужской» эре придёт эра «бесполая», в которой большинство людей будет находиться где-то посередине между двумя полами? Даже сегодня некоторые влиятельные звёзды индустрии развлечений полностью довольны своим «бесполым» статусом. К примеру, вот чем поделилась Майли Сайрус в недавнем интервью.

«Мне кажется, я странная, так как не причисляю себя ни к одному полу, не чувствую возраста. Я думаю, что я просто дух, который не определяется как человек, или животных я воспринимаю как равных, или, надеюсь, отношусь к планете с предельным уважением», — рассказала Сайрус в британском утреннем шоу Lorraine.

«Я чувствую, что нет никаких «нас» и «их». Нет «меня» и «тебя». Я чувствую, что хочу быть всем, и при этом ничем. Я хочу лишь быть собой», — отметила Сайрус.

Это странно.

Но десятки миллионов молодых людей по всему миру восхищаются Майли Сайрус и используют её пример как ролевую модель.

Майли Сайрус приняла «бесполость», и многие другие молодые люди неизбежно пойдут по её стопам.

Это очередной пример, который показывает, что с потребляемой информацией следует быть осторожным. Среднестатистический американец смотрит телевизионные программы в течение 5 часов в день, и определённо это «программирование» может глубоко отразиться на мировосприятии.

После тысяч и тысяч часов «ТВ-программирования» многие люди будут способны принять практически любую идею – к примеру, об одетых в юбки мужчинах на каблуках.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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