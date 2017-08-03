Зачем Россия и Китай создают авиастроительный альянс

Ле Бурже, также известный как Парижский авиасалон, представляет собой аэрокосмическое биеннале, где производители демонстрируют сногсшибательные новые прототипы самолетов, над головами зрителей реактивные самолеты совершают маневры, противоречащие законам гравитации, и, самое главное, подписываются грандиозные заказы.

Подпись к изображению: Авиалайнер C919, принадлежащий китайской корпорации гражданского авиастроения COMAC на сборочной линии в Шанхае



Состоявшееся в нынешнем июне Парижское шоу, в котором приняли участие 322 тысячи посетителей, представляло собой ожидаемую смесь мастерства авиационного маркетинга, фигур высшего пилотажа и пиротехники, а также крупных сделок, причем в области гражданской авиации здесь были подписаны заказы на 934 самолета общим объемом 150 миллиардов долларов.

Однако, помимо всего прочего, здесь присутствовало и другое измерение, выходящее за рамки торговли и технологий. Оно было связано с национальными устремлениями России и Китая. Нынешний 2017 год стал моментом, когда две страны начали переход из разряда потребителей в разряд производителей.

Бросив вызов таким моделям как 737 MAX 10 от Boeing и A321neo от его европейского соперника Airbus, COMAC представила в Ле Бурже свой авиалайнер C919, в то время как российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продемонстрировала свой самолет средней дальности МС-21. Эти новые претенденты совершили свои первые полеты 5 и 28 мая нынешнего года. Обе машины обладают конфигурацией, схожей с американскими и европейскими аналогами.

На внутренних рынках портфели заказов ОАК и COMAC активно пополняются. Так, на сегодняшний день заказано уже 285 МС-21, из которых 50 предназначено для авиакомпании Аэрофлот, с поставкой начиная с 2019 года, а COMAC уже продала 600 своих машин C919 двадцати четырем китайским авиакомпаниям.

Однако, еще более интригующей на стенде COMAC была модель китайско-российского дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета с салоном в варианте трех классов, вмещающим 280 пассажирских кресел. Дальность полета новой машины, 12 тысяч километров, соответствует сегменту рынка, в настоящее время занятому Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350.

Это китайско-российское сотрудничество подкреплено партнерством между COMAC и ОАК, одобренным китайским президентом Си Цзиьпином и президентом России Владимиром Путиным, которые подписали договор о создании совместного предприятия в рамках «крупной программы стратегического сотрудничества на фоне дальнейшего развития всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией». Это совместное предприятие известно как китайско-российская международная корпорация гражданского авиастроения CRAIC, и расположено оно в Шанхае.

Ничего удивительно, что средства массовой информации потирают руки в предчувствии сенсации. Они уже поспешили объявить эту историю классическим проявлением противостояния Восток-Запад, угрожающим статус-кво в сфере гражданской авиации. Однако, реальность является более сложной, поскольку в краткосрочной и среднесрочной перспективе и МС-21 и С919 будут зависеть от ключевых компонентов, импортируемых на Западе.

Российский авиалайнер оснащен американскими двигателями Pratt & Whitney PW1000G-JM. Аналогично, под крыльями лайнера COMAC установлены двигатели LEAP-1C от CFM International, совместного предприятия между американской компанией General Electric и французской Safran Aircraft Engines.

Разумеется, западные двигатели в будущем станут необязательными, когда появятся отечественные аналоги. Российская Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) продемонстрировала на салоне Ле Бурже свой двигатель ПД-14, предназначенный специально для МС-21 и проходящий в настоящее время испытания.

«Мы будем основывать свою дальнейшую работу не только на экспорте конечной продукции, но в первую очередь на участии в экспортно-ориентированных проектах. Другими словами, речь идет о сотрудничестве с иностранными компаниями в области разработки двигателей и компонентов», – заявил генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

Это вполне отражает цели совместного предприятия CRAIC. Недавно оно объявило, что стремится найти международных партнеров для обеспечения соответствия своей продукции, выводимой на рынок, мировым промышленным нормам.

«Мы будем следовать новейшим международным стандартам летной годности и строить более конкурентоспособные широкофюзеляжные лайнеры большой дальности», – сказал глава корпорации COMAC Цзянь Чжуанлун. А его российский коллега, президент ОАК Юрий Слюсарь, заявил, что совместная программа создания широкофюзеляжного лайнера «свидетельствует о решимости Китая и России развивать долгосрочное сотрудничество».

Компания CRAIC заявляет, что она будет вести глобальную торговлю на основе рыночно ориентированных и стандартизованных принципов, уделяя приоритетное внимание более опытным поставщикам, способным поставлять более конкурентоспособную продукцию и готовым разделить риск в ходе разработок посредством местных инвестиций или создания совместных предприятий.

Достижение технологической самодостаточности может стать долгосрочной задачей, а пока Россия и Китай, судя по всему, намерены сотрудничать с зарубежными партнерами, способными повысить качество и конкурентоспособность их авиалайнеров. А это в свою очередь приведет к более широкому выбору для пассажиров во всем мире.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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