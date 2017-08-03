Израиль конфисковал солнечные панели, переданные в дар палестинцам правительством Нидерландов

Голландское правительство подало официальный протест против Израиля, после того как выяснилось, что израильские вооруженные силы совершили рейд в палестинскую деревню Джуббет эль-Диб в южном Вифлееме и конфисковали большое количество солнечных батарей, пожертвованных Нидерландами и предназначенных для обеспечения жителей деревни электроэнергией.

Общая стоимость проекта электростанции составляет приблизительно 400 тысяч долларов, включая солнечные панели, микрогенератор и разнообразную сопутствующую электронику. Стоимость самих панелей оценивается в 40 тысяч долларов, и Нидерланды требуют, чтобы Израиль их вернул.

Однако, даже в том случае, если панели будут возвращены, проект фактически мертв, поскольку израильские силы, изъявшие их, также уничтожили всю электронику, чтобы убедиться, что оборудование уже нельзя будет использовать в дальнейшем. Израильские официальные лица настаивают на том, что эта акция была правомерной, и что никто не имел разрешения на установку солнечных панелей в этой деревне, а следовательно, они имели право уничтожить электронное оборудование.

Израильские поселения в том же районе подключены к энергосети системы национальной безопасности, в то время как палестинцам Израиль не дает разрешения на такое подключение. Это означает, что в отдаленных деревнях в сущности нет электричества, и лишь отдельные здания кое-где получают электроэнергию от дизельных генераторов. Солнечная электростанция разрешила бы эту давнюю проблему, что, по-видимому, не устраивает Министерство обороны Израиля, которое контролирует оккупированный Западный берег Иордана, и, судя по всему, делает все возможное, чтобы не допустить изменения тяжелого положения, в котором находятся местные жители.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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