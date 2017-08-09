Пол Крейг Робертс: Дезинформация – отличительная черта американских СМИ

Помните противозаконные американские бомбовые удары и уничтожение Югославии? Можно вспомнить «военного преступника» Слободана Милошевича, сербского президента, получившего клеймо «балканского мясника», которого сравнивали с Гитлером, пока Хиллари Клинтон не передала этот «титул» президенту России? Именно Милошевич, а вовсе не Билл Клинтон, был арестован и предстал перед судом в Международном уголовном трибунале. Он умер в тюрьме, или, как некоторые утверждают, был убит, и лишь после этого оправдан по обвинениям, предъявленным ему Международным уголовным трибуналом.

Все помнят, что разрушение Ирака преступным режимом Джорджа Буша-младшего пропаганда круглосуточно оправдывала откровенной ложью об «оружии массового поражения» Саддама Хуссейна, которого, как позже выяснили инспекторы ООН по вооружениям, вовсе не существовало. Ирак был разрушен, а миллионы его жителей были убиты, потеряли родителей, родных и близких, лишились крова. Саддам Хуссейн подвергся судебному преследованию, которое было еще более явно политически мотивированным, чем суд Сталина над Бухариным, а затем был повешен на основании приговора суда.

Все помнят разрушение Ливии, основанное исключительно на лжи Вашингтона и на преступном злоупотреблении резолюцией ООН о бесполетной зоне, которая была использована для оправдания массированных бомбовых ударов авиации НАТО по ливийской армии, позволивших вооруженным джихадистам из ЦРУ свергнуть и убить Муаммара Каддафи. Вы помните, как кричала в восторге убийца Хиллари Клинтон в телеэфире: «Мы пришли, увидели, и он мертв»?

А помните, что преступный режим Барака Обамы рассказывал о сирийском президенте Асаде и о планируемом вторжении США в Сирию, которое было блокировано благодаря решению британского парламента и твердой позиции российского правительства. Помните ли вы, что Обама и убийца Клинтон направили головорезов ДАИШ, чтобы те выполнили работу, которую не позволили сделать американским войскам? Вы помните, как генерал Майкл Флинн рассказывал в телевизионном эфире, что это было «сознательным решением» преступного режима Обамы направить ДАИШ в Сирию, несмотря на его возражения как директора Разведывательного управления Министерства обороны. Эта небольшая доля правды, просочившаяся в СМИ, стала причиной ненависти вашингтонских преступников к генералу Флинну. Именно поэтому они вынудили его уйти с поста советника по национальной безопасности президента Трампа.

Также можно припомнить организованный Америкой переворот на Украине против демократически избранного правительства и его замену неонацистским режимом? Вы обратили внимание, что преступление Вашингтона против украинской демократии было старательно завуалировано ложными обвинениями России во «вторжении»?

И вообще, можете ли вы вспомнить хоть одно правдивое сообщение в американских новостях за последние два десятилетия?

Вся ложь этих преступников, Билла и Хиллари Клинтонов, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, которая привела к смерти миллионов людей, была абсолютно прозрачной и очевидной. Американские СМИ могли бы легко разоблачить их и спасти миллионы жизней, спасти семь суверенных государств от полного или частичного уничтожения. Но нет, продажные журналисты громко превозносили ничем не спровоцированное и преступное уничтожение стран и народов. Каждый из таких псевдо-журналистов, по стандартам, установленным судьей Верховного Суда США Робертом Джексоном в ходе Нюрнбергского процесса, является военным преступником.

Оказывается, мы не заслуживаем даже того, чтобы получить правдивую информацию о состоянии американского рынка труда. В прошлую пятницу 4 августа Статистическое управление министерства труда США сообщило о создании в июле 205 тысяч новых рабочих мест в частном секторе и снижении уровня безработицы до 4,3 процентов. Это сознательная дезинформация общества.

Репортер Associated Press, специализирующийся на проблемах труда и занятости, Кристофер Рагабер, повторяет эти фальшивые новости, добавляя, что, по мнению многих экономистов, «устойчивый спрос на рынке труда может продолжаться еще многие месяцы, или даже годы». Давайте задумаемся об этом, всего на минуту. Вообще говоря, в экономической теории пятипроцентный уровень безработицы принято считать полной занятостью. Нулевого уровня безработицы не может существовать в принципе, просто в силу постоянной динамики на рынке труда. Например, существуют люди, оказавшиеся временно без работы, поскольку потеряли одно место и дожидаются другого, а есть такие, кто сам оставил работу, чтобы проводить больше времени, занимаясь своими родительскими обязанностями или уходом за пожилыми и больными родителями, а теперь вернулись на рынок труда. Экономисты также считают, что уровень безработицы не может опускаться ниже определенных значений, не провоцируя рост инфляции.

Если предположить, что экономическая наука не изменила внезапно своего мнения о том, какой уровень безработицы соответствует понятию «полная занятость», и при этом реальный уровень безработицы в Соединенных Штатах составляет 4,3 процента, это означает, что занятость в стране сегодня выше уровня «полной занятости». Каким образом этот показатель может продолжать падать в течение многих лет, когда экономика уже достигла полной занятости? По-видимому, этот вопрос просто не возникал ни у эксперта Associated Press, ни у так называемых «многих экономистов».

Конечно, безработица на уровне 4,3 процента – это сфабрикованная информация. Она не учитывает миллионы обескураженных американских рабочих. Если включить в расчеты этих рабочих, которые не искали работу на протяжении последних четырех рабочих недель, уровень безработицы достигнет 22-23 процентов.

А теперь рассмотрим предполагаемые 205 тысяч новых рабочих мест, созданных в июле. Вероятно, около половины этих рабочих мест – добавочные цифры, образующиеся в результате действия модели «рождения-смерти», а вторая половина — результат манипуляций с сезонными корректировками. Эксперт Джон Уильямс на сайте shadowstats.com подробно разъясняет суть этого механизма. Однако, давайте предположим, что все эти рабочие места существуют на самом деле. И в каком же секторе экономики, по данным Статистического управления, находятся эти места?

Восемьдесят девять процентов рабочих мест – это услуги, причем так называемые внутренние неторгуемые услуги. На профессиональные и деловые услуги приходится 49 тысяч рабочих мест, из которых 30 тысяч относятся к административным услугам и сбору отходов, а еще 14 700 – к временным справочным услугам.

62 тысячи рабочих мест находятся в сфере досуга и гостиничного бизнеса, из которых 53100 приходится на официантов и барменов, а также на развлечения, азартные игры и отдых (около 5900 рабочих мест).

Такая структура спроса на рабочую силу в Америке существует уже на протяжении двух десятилетий. Это портрет рынка труда страны третьего мира. Рабочие места создаются не в важнейших экспортных отраслях, для которых характерна высокая производительность труда, высокая добавленная стоимость и которые создают доход среднего класса страны. Речь идет о низкооплачиваемых рабочих местах в сфере внутренних услуг, причем нередко с неполной занятостью.

Эти рабочие места не образуют доходов, которые покрывают в том числе и дискреционные расходы, повышающие прибыльность бизнеса. В таком случае, уместно спросить, почему же фондовый рынок Америки достиг новых максимумов. Ответ заключается в том, что руководители компаний пользуются нулевыми ставками Федеральной резервной системы, чтобы занимать деньги с целью выкупа акций своих же компаний. А все дело в том, что динамика курса акций определяет размеры бонусов, которые являются основным компонентом их дохода.

Впрочем, эти неоспоримые факты, касающиеся проблем занятости, не помешали Кристоферу Рагаберу и другим продажным журналистам, а также авторам газетных заголовков или пресловутым «многим экономистам» задаваться вопросом, «может ли ситуация на рынке труда быть еще лучше».

Таким образом, опираясь на непрерывный поток лжи, Вашингтон и его продажные СМИ не только уничтожили частично или полностью семь суверенных государств. Ложь Вашингтона разрушила также американскую экономику и рынок труда.

Автор, Пол Крейг Робертс — американский экономист, политический и экономический обозреватель. Кавалер Ордена Почётного легиона, республиканец, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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