Почему российские акции будут ценится на развивающихся рынках?

Российские акции торгуются по самой низкой стоимости на основных развивающихся рынках. Это происходит в связи с преобладанием в индексе нефтяных, газовых и металлургических компаний и с распространённым среди инвесторов недоверием по отношению к авторитарному режиму Кремля.

Россия находится под действием санкций Запада, введённых из-за событий в восточной Украине и в Сирии. Российское кибервмешательство в президентские выборы в США разрушило надежду на «перезагрузку» отношений с Вашингтоном во главе с Дональдом Трампом. В 2017 году 25-процентный подъём индекса развивающихся рынков MSCI обошёл российский рынок ценных бумаг стороной из-за высоких геополитических рисков. Впрочем, как сказал Джордж Сорос, «большие деньги делаются именно тогда, когда ситуация из ужасно плохой превращается в просто плохую». Высказывание вполне актуально для России в последние 4 месяца 2017 года.

За три года Россия пережила ряд политических и экономических потрясений. В марте 2014 года был аннексирован Крым – база Черноморского флота, которую Никита Хрущёв, не подумав, отписал Украинской ССР. У международной общественности это вызвало возмущение и привело к введению санкций и к свободному падению рубля. В 2014-2016 годах из-за обрушения цен на нефть Brent были опустошены российские финансовые резервы, и на 200 миллиардов долларов сократились запасы твёрдой валюты. В 2015 году в российской экономике ожидаемо начался спад, что даже привело к протестам против Путина в Москве и в Петербурге.

Как бы то ни было, договор России и Саудовской Аравии стабилизировал цену на нефть Brent и в июле вызвал её подъём. Российская экономика начала преодолевать двухлетнюю рецессию, которая характеризовалась крупнейшим с развала СССР оттоком капитала. Курс доллара снизился с 85 до 60 рублей. Повышение доходности зарубежных российских евробондов привело к резкому повышению на рынке российских облигаций в 2016 году. В отличие от кризиса в августе 1998 года, когда страной руководил Борис Ельцин, российская экономика не рухнула, несмотря на карательные международные санкции, прения с Вашингтоном и Берлином и обвал цен на нефть.

Решение Центрального банка позволить рублю обесцениться на зарубежных валютных биржах предотвратило финансовый крах. В 2016 году заметное повышение на рынке российских акций и облигаций привело к притоку капитала в Россию. Санкции вынудили Кремль и российские компании столь значительно сократить долю заёмных средств, что в период с 2014 по 2017 годы долг России сократился на 30 процентов, или на 250 миллиардов долларов. Санкции коснулись торговли с Евросоюзом, поэтому Кремль стал развивать торговые отношения с Китаем и тихоокеанскими экономическими тиграми. Благодаря запрету на европейские продукты питания, улучшились показатели российского сельского хозяйства. «Сбербанк» – «слишком большой, чтобы подвести» – подвергся стрессу и испытал свой капитал и ликвидность, поэтому он выживет, даже если произойдёт очередной обвал, а стоимость нефти снизится до 25 долларов за баррель. Национальная платёжная система «Мир» конкурирует с Visa и Mastercard, которые ввели санкции против российских банков в ущерб местным клиентам.

Сейчас в России реальные процентные ставки одни из самых высоких в мире (с поправкой на инфляцию), низкое отношение долга к ВВП и не подверженный рискам корпоративный баланс, хотя новые американские санкции ограничат Кремль, а также государственные банки и нефтегазовые компании в получении кредитов за рубежом. Тем не менее, торговля на рынке ценных бумаг с форвардной доходностью в 5,8 на фоне экономики с профицитом текущего счёта, которая восстанавливается после спада, при общепризнанном циклическом подъёме цен на нефть – привлекательная перспектива. По мере спада инфляции Центральный банк России продолжит снижать уровень процентной ставки и повысит ценность российских акций и облигаций. Выгодное вложение денег в хедж-фонд развивающегося рынка приведёт к повышению на рынке российских облигаций на протяжении следующих 12 месяцев. Среди российских голубых фишек – «Сбербанк», «Лукойл», «Магнит» и «МТС». Российский рынок ценных бумаг в 2016 году вырос на 50 процентов, когда санкции, обвинения в кибершпионаже и прения с Вашингтоном привели к очередному спаду на Московской бирже.

По мере того, как уровень реальной заработной платы и потребительская уверенность растёт, «Магнит» превращается в одну из самых привлекательных сетей магазинов розничной торговли в мире, а «Лукойл» предлагает крупным нефтяным компаниям высочайший свободный поток денежных средств. Цифровизация российской экономики идёт на пользу «Сбербанку». Регресс доходности государственных облигаций в России подразумевает увеличение форвардной оценки в 7,4 раза. Возможно, ситуация в России с Путиным во главе с ужасно плохой изменится на просто плохую.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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