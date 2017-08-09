Редкоземельные элементы – главное оружие Китая в торговой войне с США

В 1973 году мир содрогнулся, когда арабские страны, входившие в Организацию стран – экспортёров нефти, объявили нефтяное эмбарго США и другим странам, оказывавшим военную поддержку Израилю в войне Судного дня. Одновременно они повысили цены на нефть.

Америка поняла, что зависима от импортируемой нефти, большая часть которой шла со Среднего Востока. Американцы были потрясены: как нескольким государствам удалось накинуть петлю на шею крупнейшей в мире экономики?

Ситуация вскоре может повториться. Виной тому не нефть, а редкоземельные элементы, расположенные в периодической таблице под номерами от 21 до 71.

В этот раз петлю может накинуть одна страна – Китай.

Китай контролирует производство и распределение редкоземельных элементов. Страна производит более 92 процентов элементов, что наделяет её неограниченной властью над миром по части всего, что касается высоких технологий.

Редкоземельные элементы являются важными мультипликаторами, и наиболее ценными считаются самые тяжёлые из них. Без них не обойтись в производстве привычных вещей: от автомобильных двигателей до ветровых турбин. К примеру, редкоземельные элементы повышают мощность магнита как минимум в пять раз.

Мобильные телефоны, компьютеры, истребители и крылатые ракеты – всё это связано с редкоземельными элементами. Для оборонной промышленности ресурс просто незаменим, и альтернативы ему нет.

Применять редкоземельные элементы для улучшения свойств магнита впервые начал исследователь из General Motors Джон Кроат в 1982 году, создав мощнейший постоянный магнит с использованием редкоземельных элементов. Он основал компанию Magnequench, которая в 1992 году была продана китайской компании, равно как и патенты.

С этого момента Китай стал не только главным поставщиком редкоземельных элементов, но и обрёл контроль над их сбытом.

В частности, Китай не просто обеспечивал редкоземельными элементами производителей ветровых турбин – он добился, чтобы Siemens перенёс производство в Китай. Вскоре в создание ветровых турбин включились и сами китайские компании, став лидерами отрасли.

Сегодня связанная с редкоземельными элементами угроза Америке со стороны Китая серьёзна, но не столь опасна. Если Дональд Трамп решит развязать с Китаем торговую войну, эти элементы, вероятно, станут китайским оружием, и тогда положение обострится.

По странному стечению юридических обстоятельств Америка, как и большинство мировых стран, не сможет открыть предприятия по добыче редкоземельных элементов, не получив разрешение или не добившись изменения международного соглашения. Редкоземельные элементы обычно обнаруживают в паре с торием – это встречающийся в природе слаборадиоактивный, но безопасный металл.

Как бы то ни было, этот факт представляет собой правовую проблему. Комиссия по ядерному регулированию и Международное агентство по атомной энергии определяют торий как «исходный материал», к которому необходимо особое отношение. Ранее торий относили к виду шахтных отходов, теперь же его следует отделять и собирать. Пока торию не будет найдено новое применение (к примеру, в ториевых реакторах), добыча редкоземельных элементов не будет экономически выгодна для США.

Конгрессу следует тщательнее рассмотреть эту проблему ещё до того, как Трамп начнёт торговую войну. Ториевый реактор был разработан в 1960 году Оук-Риджской национальной лабораторией. Многие учёные считают технологию перспективной, но сегодня её используют только в Канаде и Китае.

Китай может угрожать США не только на рынках, он способен применить не такое уж и секретное оружие – редкоземельные элементы.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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