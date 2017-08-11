Россия присматривается к уязвимым европейским окраинам

По мере того, как в последние годы между Россией и Западом растёт напряжённость, Москва всё активнее использует методы гибридной войны в борьбе за власть и влияние.

Над соседями России простирается тень великой державы, но это вовсе не значит, что остальные страны не чувствуют присутствия России. Европейские государства – страны Балтики, Балканского полуострова, Центральной и Южной Европы – не сомневаются в реальности этого присутствия. Россия желает предотвратить расширение Евросоюза и НАТО, поэтому страны европейской периферии готовятся противостоять её манипуляциям и попыткам сеять раздор по поводу санкций и военных союзов.

В отличие от расположенных вблизи России стран, государствам европейской периферии не нужно бояться конвенциональных Вооружённых сил России. Хотя российское вторжение в регион и не исключено, оно маловероятно, так как страны региона либо входят в НАТО (страны Балтики), либо расположены довольно далеко от России (Балканский полуостров), а иногда и то и другое вместе (Центральная и Южная Европа). Впрочем, в арсенале Москвы не только армия. Угрозой для государств европейской окраины могут стать приёмы ведения гибридной войны, среди которых политические манипуляции, ограничение поставок энергии, экономические меры, кибератаки, диверсионная деятельность, пропаганда и дезинформация.

Страны Балтики: война восприятий

Среди государств, которые относятся к второстепенным целям России в ходе гибридной войны, страны Балтики более уязвимы. Это частично объясняется большой численностью этнических русских, которые составляют 24 процента населения Эстонии, 27 процентов населения Латвии и 6 процентов населения Литвы. Политические партии, защищающие интересы этой части общества, добиваются успеха на парламентских выборах, и в результате у Москвы есть определённое влияние на правительство.

И всё же, действия Кремля ограничены в связи с малым количеством пророссийских партий за пределами этнического сообщества. В регионе широко поддерживают деятельность Евросоюза и НАТО, и Москве сложно привлечь страны Балтики на свою сторону или призвать население к массовым беспорядкам, как в восточной Украине. Вместо этого Кремль использует иные методы воздействия, к примеру, ограничение экспорта энергоресурсов. В 2006 году Россия прекратила поставки нефти в Литву и продавала газ странам Балтики по самым высоким ценам в Европе. Через восемь лет Москва ввела ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Балтики в ответ на их поддержку санкций Евросоюза в связи с ролью России в украинском конфликте.

Наравне с экономическими мерами Кремль проводил агрессивную информационную войну и кибервойну в отношении стран Балтики. Российские «хактивисты» организовали массовую кибератаку на эстонские банки, министерства и парламент в 2007 году. Надеясь дискредитировать НАТО, в феврале Москва также распространяла информацию о том, что находящиеся в Литве немецкие солдаты изнасиловали девочку-подростка. На русскоязычном новостном сайте Vesti.lv был опубликован материал, в котором утверждалось, что в войсках Канады проходят службу гомосексуалисты, и канадскому контингенту в Латвии нельзя доверять. Подобными сообщениями Россия стремится подорвать доверие населения стран Балтики к западному Альянсу, в то время как Россия наращивает собственное военное присутствие у границ региона.

Центральная и Южная Европа: раскол

Хотя в государствах Центральной и Южной Европы не так много русских, как в странах Балтики, расстояние от этих государств до России позволяет последней использовать больше места для политических манёвров вблизи их границ. Большинство государств крайне зависит от российской энергии, и у них нет с Россией территориальных споров, что развеивает все опасения по поводу открытого вторжения российских сил. За исключением Польши (граничит с Калининградской областью) и Румынии (соперничает с Россией за влияние в Молдавии), страны Центральной и Южной Европы стремятся вести прагматичную политику в отношении Москвы.

В свою очередь, Москва попыталась использовать эти государства, чтобы вбить клин между странами Евросоюза по ряду вопросов, среди которых и антироссийские санкции. Обещая постройку газопроводов «Южный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через территорию Европы, Кремль надеялся показать, что на континенте у него ещё остались союзники. России удалось заручиться поддержкой в Венгрии, Греции и Италии, правительства которых призывали отменить антироссийские санкции. Впрочем, эти призывы остались без внимания, так как США и Германия продолжают оказывать давление на европейский блок, поддерживая объединённый фронт против России.

Но это будет сложно, так как Москва поощряет действия ультраправых организаций в Центральной и Южной Европе и тех, кто выступает против Евросоюза. Партии наподобие итальянского Движения пяти звёзд и венгерской партии Йоббик постепенно изменяют статус-кво в том, что касается западных институтов. Россия активно поддерживает их деятельность вне зависимости от того, удалось ли им прийти к власти. В то же время Москва проводит кибератаки против недружественных с её точки зрения правительств в регионе, недавно атаке подверглось Министерство иностранных дел Польши. Более того, десятки подконтрольных России изданий публикуют пропагандистские материалы, в которых утверждается, что действия Америки привели к гражданской войне в Сирии и к европейскому миграционному кризису.

Балканские страны: кнут и пряник

Россия рассматривает страны Балканского полуострова как прекрасную возможность внести разлад в отношения западных государств. К некоторым странам (к примеру, к Сербии) Москва относится более дружелюбно: предоставляет им торговые привилегии, оказывает экономическую помощь и поставляет энергоресурсы по сниженным ценам. Москва даже укрепила сотрудничество с Белградом в военном отношении, были организованы поставки оружия и создание совместного гуманитарного центра, который многие считают прикрытием для российских шпионов. Такой же центр Кремль планирует создать в Республике Сербской.

Отношения России со странами Евросоюза и НАТО на Балканском полуострове (или со странами, которые надеются однажды войти в ЕС или в НАТО) нельзя назвать тёплыми. К примеру, перед тем как в прошлом году Черногория закрепила своё вступление в НАТО, сообщалось, что Россия планировала и поддерживала проведение государственного переворота в Подгорице, чтобы помешать процессу. Аналогичным образом Москва негласно поддержала антиалбанское движение в Македонии (ещё одна страна, желающая вступить в НАТО) и распространяла слухи о намерениях стран-участниц НАТО действовать в рамках и за пределами Альянса, чтобы усилить подозрения.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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