Китай готов к войне, даже с США

Для празднования 90-летия Народно-освободительной армии Китая 1 августа председатель КНР Си Цзиньпин отправился в степи Внутренней Монголии, откуда Чингисхан начал своё завоевание Евразии. На военной базе Чжужихэ Китай продемонстрировал свою мощь: был проведён парад, в котором участвовали китайские солдаты, танки, вертолёты, самолёты и ракеты. Но главным событием стали масштабные военные учения, целью которых было показать, что КНР готова «сражаться и победить» в будущих вооружённых конфликтах.

Но к какой войне готовится НОАК?

С учётом недавних происшествий догадаться нетрудно. В июле Северная Корея провела два испытания межконтинентальных баллистических ракет, благодаря которым территория Америки окажется в зоне досягаемости ядерного оружия этой страны. В ответ США отправили на Корейский полуостров два бомбардировщика B-1, чтобы, по словам командующего Тихоокеанскими ВВС США генерала Терренса О’Шогнесси, заявить о «готовности Америки быстро и жёстко применить превосходящую числом силу, выбрав время и место на своё усмотрение».

Трамп раздражённо высказался в сторону Китая, написав в твиттере после ракетных испытаний Северной Кореи: «Я крайне разочарован Китаем. В решении проблемы Северной Кореи они никак нам не помогли, а только разговаривали. Так больше не может продолжаться».

Парад в Китае наравне с недавними военными учениями недвусмысленно намекает, что если на Корейском полуострове разразится война, Китай готов защищать свои национальные интересы. Программа Цзиньпина под девизом «вновь сделать Китай великим» опирается на создание современной армии, полностью подготовленной к сражениям и победе в ходе войны XXI века, даже если противником станут США.

В последние месяцы Китай усилил военный контингент на границе с Северной Кореей. Установлены новые защитные сооружения, дроны ведут круглосуточное видеонаблюдение. А специальные силы НОАК и ВВС начали упражняться в операциях, которые выходят за рамки закрытия границ или организации буферной зоны: судя по всему, они готовятся ко входу в Северную Корею в случае кризиса.

Тем, кто сомневается в желании Китая действовать или в его жестокости, следует вспомнить события 1950 года. В июне 1950 года Северная Корея вторглась в Южную, и обрела бы контроль над полуостровом, если бы не вмешалось командование ООН во главе с США. Не задумываясь над тем, как может повести себя Китай (на то время его ВВП составлял лишь 2 процента от американского), союзнические силы под командованием генерала Дугласа Макартура оттеснили войска Северной Кореи за 38 параллель и быстро направились к реке Ялуцзян, по которой проходит граница между Китаем и КНДР. Разведка США считала маловероятным китайское вторжение с Севера.

И всё же, 300-тысячная китайская армия внезапно начала громить войска США и союзников. Застанные врасплох американские военные понесли тяжёлые потери. В ближнем бою один из полков 1-ой кавалерийской дивизии потерял 600 человек. В последующие недели армия, которую Макартур и другие офицеры считали «крестьянской», не только остановила продвижение американских сил, но и оттеснила союзников к начальной точке – к 38-ой параллели.

Если силы Китая и Америки вновь встретятся в Корее, и эта встреча, по мнению генерала Раймонда Томаса, станет борьбой за защиту ядерного оружия Севера, необходимо учесть, что современная НОАК не имеет ничего общего с плохо вооружённой армией из прошлого.

В 1991 году китайские лидеры поразились эффективности действий американских военных во время операции «Буря в пустыне» в Ираке, когда войска Саддама Хусейна были повержены, а потери составили менее 150 человек. Наблюдая за всеобъемлющим техническим превосходством Америки, которое обеспечивает навигация и наблюдение с использованием космических технологий, высокоточные управляемые авиабомбы и самолёты-невидимки, китайские лидеры стремятся обзавестись технологиями, способными противостоять и превосходить «американскую магию».

Поэтому Цзиньпин видит свою главную задачу в беспощадной модернизации и реорганизации ВС Китая в «беспрецедентном» масштабе, как считает ведущий российский эксперт по армии Китая Андрей Кокошин. И Пентагон принимает это во внимание. Июньский годовой отчёт Пентагона, посвящённый китайской армии, предупреждает, что НОАК «модернизировала свои неядерные ракетные силы чрезвычайно быстро», а Воздушные силы НОАК также «быстро» сокращают отставание от американских ВВС.

«В мире неспокойно, – сказал Цзиньпин на базе Чжужихэ. – Сегодня как никогда ранее нам необходимо создать мощную народную армию». Примечательно, что в ходе учений условный противник обладал технологиями, вооружением, командной структурой и тактикой, схожими с американскими.

Как продолжает утверждать министр обороны США Джеймс Мэттис, сегодня Северная Корея представляет собой «явную» угрозу. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что США и Китай окажутся втянутыми в масштабный конфликт, который в действительности не нужен ни одной из сторон. Особенно в контексте «ловушки Фукидида» – опасного положения, при котором набирающая силу держава может сместить державу укрепившуюся. Как только военная машина будет запущена, недопонимание и просчёты способны легко привести к непреднамеренному разрушительному конфликту.

Грэхам Аллисон, профессор Центра по науке и международным отношениям имени Белфера в Гарвардском университете

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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