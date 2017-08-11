Россия желает обогнать Китай на рынке криптовалют

Экономика и финансы Версия для печати

Советник Владимира Путина намерен привлечь 100 миллионов долларов для запуска майнинга биткоинов, чтобы Россия могла соперничать в этом с Китаем.

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Как во вторник сообщила компания Bloomberg, планы, заставшие индустрию криптовалют врасплох, связаны с созданием так называемого Russian Miner Coin.

В ходе первичного размещения монет инвесторы получат токены RMC в обмен на биткоины и эфириумы. Россия желает стать весомой силой в майнинге биткоинов.

По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, в будущем Россия сможет контролировать до 30 процентов мирового рынка по майнингу криптовалют.

Советник Путина – сооснователь RMC, и у подобного решения российского правительства будут значительные последствия.

Законный статус криптовалюты в стране ещё не определён. Участие государства в процессе, который де-факто представляет собой первичное размещение монет при поддержке государства, позволяет предположить, что создание, обращение и использование криптовалюты будет официально одобрено.

Подобные действия резко контрастируют даже с недавно принятыми в России решениями. К примеру, в прошлом месяце суд в Санкт-Петербурге запретил публичное распространение информации, связанной с биткоином.

Видимо, цель схемы – обогнать Китай, так как в России по сравнению с её восточными соседями энергия стоит дешевле.


Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров

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