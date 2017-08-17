Кружка за кружкой: в России назревает пивная революция

Представители нового поколения частных пивоваров начали захватывать водочную столицу мира, так как зарубежное пиво стало слишком дорогим, а любители пива пожелали найти замену массовому лагеру. Открывшиеся в последние годы пивоварни в Москве и Санкт-Петербурге угощают туристов и местных жителей разнообразным пивом (от фруктового индийского пейл-эля до бархатного портера и кислых сортов), которое стало популярно за последние 20 лет, благодаря буму крафтового пива в США и в Европе.

Многие пивоварни открылись после обвала рубля в 2014 году, когда взлетели цены на импортное пиво, а уровень поставок упал.

«Из-за рубежа практически ничего не завозилось, – рассказывает совладелец пивоварни Zagovor и пивной RULE Taproom в центре Москвы. – Поэтому люди решили варить то, что им довелось попробовать за границей».

Пивоварню Zagovor Коробков с друзьями основал в 2014 году.

Сегодня в России более 100 тысяч частных пивоварен – об этом говорит сооснователь петербуржской пивоварни AF Brew Никита Филиппов. Но по его словам, лишь у нескольких десятков пивоварен есть свои производственные мощности и долгосрочная контрактная база.

«Если ничего серьёзного не случится с российской экономикой, импортом хмеля и солода или пивным законодательством, будущее крафтового пива в России выглядит обещающе», – сказал Филиппов.

Все ингредиенты приходится импортировать – хмель из Америки или Германии, зерно из нескольких европейских стран, а количество предприятий с необходимым оборудованием, с которыми можно заключить договор, ограничено.

По словам аналитика и редактора сайта Profibeer Дмитрия Дробышевского, крафтовое пиво до сих пор занимает очень маленькую долю российского пивного рынка – около 1 процента.

Дробышевский говорит, что российский рынок выходит за пределы страны в Европу и Китай.

«Екатеринбургская пивоварня Jaws в мае начала продавать пиво в Китае, – рассказывает он. – Там начинают появляться и российские бары».

Рост в сфере российского крафтового пива происходит вовремя, так как ожидается небывалый туристический ажиотаж в связи с Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Сотни тысяч зарубежных фанатов, многие из которых приедут из США и Западной Европы, посетят матчи в 11 городах.

Пиво и футбол – идеальное сочетание.

«Они приедут в страну, которая далека от старых стереотипов о России. Они встретят людей, которые не пьют водку и не едят чёрную икру на завтрак, обед и ужин, но разбираются в еде, крепких спиртных напитках и крафтовом пиве, и им есть что предложить, – говорит Филиппов. – В нашей стране их будет тепло приветствовать сообщество пивоваров и любителей крафтового пива».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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