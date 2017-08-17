Китайская экономика демонстрирует высокую степень устойчивости

Основные макроэкономические показатели Китая, которые в первом полугодии нынешнего года оказались лучше ожиданий экспертов, были встречены бурными аплодисментами международных организаций, которые надеются, что Китай по-прежнему будет оставаться стабилизатором и драйвером роста мировой экономики. Аналитики отметили, что это свидетельствует о высокой устойчивости китайской экономики.

В первом полугодии Китай опубликовал данные, согласно которым в 2017 году ожидается рост ВВП на 6,9 процента, что выше среднего показателя по всему миру.

Глобальные ожидания в отношении экономического роста Китая высоки. Так, Международный валютный фонд (МВФ) в третий раз с начала года повысил прогноз роста ВВП Китая в 2017 году до 6,7 процента. Агентство Bloomberg прогнозирует экономический рост Китая в третьем и четвертом квартале на 6,6 и 6,7 процента соответственно, причем оба показателя превышают предыдущие прогнозы на 0,1 процента.

Standard Chartered Bank также пересмотрел прогноз роста китайской экономики в этом году, увеличив его с 6,6, до 6,8 процента, заявив, что Китай впервые с 2010 года достигнет ускорения темпов роста ВВП.

Это стало результатом оптимизации структуры, проводимой под влиянием расширения потребительского рынка и сектора услуг. Согласно отчету Boston Consulting Group (BCG), потребительский рынок в Китае растет в среднем на 10 процентов в год, быстрее, чем в любой другой стране мира.

В первом полугодии расходы на конечное потребление составили 63,1 процента, а на сферу услуг пришлось 59,1 процента экономического роста. Сохранение первостепенной роли потребления и сферы услуг как основных двигателей роста является жизненно важным для устойчивости китайской экономики.

Директор института австралийско-китайских отношений Боб Карр считает, что потребление в Китае является относительно неэластичным и стабильным. По его словам, конечное потребление как крупнейший фактор роста ВВП еще более стабилизировало состояние экономики Китая и ее рост.

В Китае наблюдается динамичный рост среднего класса и, по оценкам аналитиков, к 2030 году к среднему классу присоединятся еще 850 миллионов человек. К тому времени расходы Китая составят 14, 3 триллиона долларов, что соответствует 22 процентам от общего объема расходов в мире и на 7 процентов выше, чем в Соединенных Штатах Америки.

Возникновение нового импульса также играет роль в повышении устойчивости экономики. Проведение стратегии инновационного развития с начала нынешнего года способствовало внедрению новых технологий, появлению новых отраслей производства и новых форм бизнеса. Рост новых стимулов, представляемых новыми стратегическими отраслями и «экономика совместного потребления» стали новыми факторами роста.

Европейский аналитический центр «Институт Брейгеля» опубликовал данные, в соответствии с которыми Китай ускоряет темпы развития, и в ближайшее время опередит многие развитые страны с точки зрения научных инноваций.

Согласно недавнему исследованию «Института Брейгеля», Китай уже израсходовал больше средств на научно-исследовательские и конструкторские работы (НИОКР) в процентном отношении к ВВП, чем Европейский Союз, и теперь он публикует столько же научных трудов, сколько Соединенные Штаты Америки, а по количеству кандидатов наук в области точных наук и техники, опережает всех соперников.

Эксперты из «Института Брейгеля» полагают, что Китай вполне способен стать мировым лидером в области научных инноваций, и к 2050 году возглавить многополярный мир научных исследований.

Экономическая устойчивость Китая не может существовать без надежных фундаментальных факторов. Будучи крупнейшей развивающейся страной и второй по величине экономикой мира, Китай находится в процессе индустриализации нового типа, информатизации, урбанизации и модернизации сельского хозяйства.

Мощная материальная база страны, богатые людские ресурсы и огромный рыночный потенциал будут по-прежнему обеспечивать прочную основу и условия для устойчивого экономического роста.

Структурная реформа сферы совокупного предложения также повышает экономическую устойчивость. Эта реформа способствовует ускорению экономической трансформации, стимулирует жизнеспособность экономики, ослабляет риски и повышает уровень доверия.

В первой половине 2017 года в среднем в стране регистрировалось 16 тысяч новых предприятий в день, что вдвое превышает аналогичный показатель до реформы бизнес-системы Китая. Новые условия являются мощным стимулом инноваций и предпринимательства.

Во втором квартале нынешнего года индекс благосостояния среди сотрудников малых и средних предприятий достиг 96,5 процента, что является самым высоким показателем за последние два года. Было также зафиксировано увеличение на 6,9 процентов дополнительной добавленной стоимости в промышленности, что стало наилучшим показателем с 2015 года, свидетельствующим о том, что политика поддержки развития реальной экономики уже начала приносить свои плоды и качество развития повышается.

В отчете сказано, что китайское правительство принимает активные меры для решения проблем, связанных с урбанизацией и старением населения, создавая «экономические зоны часовой доступности», чтобы усилить транспортные и торговые связи между сельскими и городскими районами.

Страна также ускоряет развитие пенсионных и медицинских услуг и изучает различные возможности совершенствования этой сферы, поскольку население быстро растет. Кроме того, Китай уделяет большое внимание автоматизации и искусственному интеллекту как способу превращения из экспортера трудоемких товаров в страну, производящую товары с высокой добавленной стоимостью.

Как отметил недавно журнал Forbes, «китайское чудо не закончилось – оно вступило во вторую стадию».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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