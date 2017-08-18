В России продолжается восстановление объема пассажирских авиаперевозок

Согласно прогнозам аналитической компании Counter Intelligence Retail (CIR), специализирующейся на исследованиях в сфере беспошлинной торговли товарами, резкий рост пассажирских авиаперевозок в России, о котором ранее уже сообщалось в феврале 2017 года, будет продолжаться. Это хорошая новость для продавцов товаров в магазинах Duty-Free, которые ожидают роста прибылей от восстановления одного из ключевых рынков.

Компания CIR также сообщает, что согласно данным за май 2017 года, общий пассажиропоток в аэропортах России вырос почти на 20 процентов, причем международный трафик вырос еще значительнее, увеличившись на 27 процентов и достигнув более 17 миллионов пассажиров.

Цифры свидетельствуют о том, что тенденция роста, проявившаяся в сентябре 2016 года, когда был зафиксирован первый фактический рост пассажиропотока в годовом исчислении с июля 2014 года, по всей вероятности, продолжится. Эту позитивную тенденцию возглавляет крупнейший международный аэропорт России, Шереметьево (SVO), который продемонстрировал рост на 19 процентов с начала 2017 года, а к концу мая количество пассажиров достигло почти 8 миллионов. Доля международного авиационного трафика России, приходящаяся на аэропорт Шереметьево, также резко возросла, и в настоящее время на него приходится почти половина (47 процентов) международных пассажирских перевозок страны.

Более того, показатели международных пассажирских перевозок в России являются на данный момент наиболее быстрорастущими в Европе. Международный пассажиропоток за период с начала года по конец мая вырос на 25 процентов. Из десяти ведущих европейских стран лишь Португалия также продемонстрировала двузначный рост международного пассажиропотока (21 процент) за аналогичный период.

Предыдущий драматический спад в сфере пассажирских авиаперевозок в России был вызван рядом серьезных геополитических инцидентов, первым из которых стала история со сбитым малайзийским лайнером MH17 в июле 2014 года, после которой почти немедленно произошло резкое снижение международных авиаперевозок. В совокупности с целым рядом других событий, в том числе запретом на чартерные туристические рейсы в Турцию после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком в 2015 году, спад международных пассажирских перевозом продолжался до появления первых признаков восстановления трафика в сентябре 2016 года.

Такие факторы, как отмена запрета, введенного Кремлем на чартерные рейсы в Турцию, которая традиционно представляла собой одну из самых значительных пассажирских дестинаций в России, а также увеличение пассажиропотока в Китай, судя по всему, способствуют устойчивому восстановлению роста. По мнению аналитиков, в нынешнем году пассажиропоток достигнет самого высокого уровня с 2013 года. Это восстановление вызывает большой оптимизм у розничных торговцев, работающих в таких курортных зонах как Анталия, где в 2016 году число туристов из России резко упало, сократившись на 64 процента вслед за снижением на 26 процентов в 2015 году.

Президент компании CiR Гарри Стасюлевичус выступил с комментарием: «Это просто замечательно, что объем пассажирских перевозок восстанавливается, поскольку этого с нетерпением ожидала индустрия беспошлинной торговли. Сейчас наблюдается заметный рост интереса к российскому пассажиропотоку, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться свежими данными и выводами наших последних исследований, в которых мы подробно рассматриваем потребности и предпочтения российских туристов и покупателей»

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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