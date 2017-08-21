Торговая война ведёт к мировой

Что ожидать от будущего? Любители истории, должно быть, успели заметить, что в мире неоднократно происходило почти естественное превращение валютных войн в торговые войны и далее – в настоящие боевые действия. В основе валютных войн лежит слишком большой долг и недостаточный экономический рост. Поэтому страны замедляют рост своих торговых партнёров, ослабляя их валюту, чтобы стимулировать экспорт и создавать связанные с экспортом рабочие места. В лучшем случае краткосрочное изменение (в конечном итоге баланс валют восстанавливается) превращается в противостояние «кто кого».

Осознав невозможность победить, страны начинают вести торговые войны или, как сейчас принято говорить, вводят санкции. Это выражается в штрафных пошлинах, субсидировании экспорта и нетарифных барьерах, ограничивающих свободную торговлю. Происходит то же самое, что и в валютных войнах, и обе стороны выходят из игры ни с чем. В то же время затруднения, из-за которых началась эта цепочка событий, никуда не пропали: со слишком большим долгом и недостаточным экономическим ростом стране не справиться без необходимых внутренних преобразований, какими бы политически болезненными они ни были.

После крымского референдума Обама ввёл экономические санкции против ведущих российских банков и компаний, а также некоторых политических деятелей и олигархов. Евросоюз поддержал введение санкций. Россия на это ответила собственными санкциями против Европы и США, запретив импорт некоторых товаров. Эти и добавленные позже санкции оказались провалом. С их помощью не удалось разубедить Россию. Они никак не повлияли на национальные интересы России. Поражение легко угадывалось заранее.

Отмена санкций могла бы помочь Евросоюзу и поддержать рост, который наблюдался среди нескольких его стран.

Резервы России резко снизились в середине 2014 года из-за обвала цены на нефть, которая со 100 долларов за баррель к 2016 году упала до 24 долларов за баррель, и всё это при действии санкций. К середине 2015 года объём российских резервов снизился до 350 миллиардов долларов – примерно на таком же уровне он находился в разгар кризиса 2008 года.

Когда в 2015 году американские санкции запретили рефинансировать долларовые или евро долги российских международных компаний наподобие «Газпрома» и «Роснефти» на западных финансовых рынках, эти компании обратились к Центральному банку РФ. Они умоляли председателя ЦБ Набиуллину разрешить им использовать российские запасы твёрдой валюты, чтобы выплатить корпоративный долг.

Она отнеслась к решению со всей серьёзностью, учла национальные интересы и, в целом, отказала в выполнении этой просьбы, настаивая на том, что российские резервы должны использоваться во благо россиян и российской экономики, а не в качестве «фонда взяток» для олигархов.

Действуя аполитично, она вынудила российские энергокомпании принять альтернативные меры с целью заплатить по счетам, среди которых были продажа долей, совместные предприятия и займы у Китая в юанях. В результате платёжеспособность России не снизилась, а резервы постепенно восполнились. Ведущие эксперты Вашингтона и Брюсселя никак не планировали и не ожидали, что председатель российского ЦБ займёт такую уверенную позицию. Видимо, невозможно поверить, что в XXI веке какой-нибудь Центральный банк способен пойти на решительные и необходимые с точки зрения здравого смысла действия, чтобы защитить интересы граждан.

За управлением резервами под руководством Набиуллиной можно было наблюдать в дни паники из-за связанного с нефтью спада в середине 2015 года. Центральный банк РФ не продал своё золото. Даже наоборот, он пополнял резервы.

Не помешает взглянуть на золотые резервы в процентах от ВВП. ВВП будет мерой экономики, а золотой резерв – мерой реальных денег, и процентное отношение золотого резерва к ВВП покажет, сколько реальных денег поддерживает реальную экономику. Это противоположность оценке через государственный долг, который в «развитом» мире стал привычным делом.

Показатель США – 1,8 процента, Китая – около 2,2 процента, а Евросоюза – 3,6 процента, что в два раза превышает уровень США. Показатель России составляет 5,6 процента (и продолжает расти), а это в три раза превышает уровень США.

Твёрдая позиция России по части золотого резерва вкупе с низким уровнем внешнего долга позволит ей выстоять вне зависимости от того, пройдёт ли экономический кризис без дефолта, или придётся ли столкнуться с геополитическими аномалиями в будущем.

Череда обострений лишь укрепляет позицию, если никто не верит в здравый смысл, противоречия нарастают, на основе корыстных интересов создаются конкурирующие блоки и альянсы. Затем начинаются настоящие боевые действия как попытка избавиться от колоссального долга и в одностороннем порядке пересчитать баланс. Прямой и сопутствующий ущерб всегда более разрушителен, чем изначальное решение внутренних проблем.

Что подозрительного произошло в последние годы? В 2010 году началась новая фаза валютной войны из-за стараний Администрации Обамы обеспечить рост американской экономики за счёт слабого доллара. К 2011 году индекс доллара США достиг минимальной отметки за всю историю. Другие страны, разумеется, приняли ответные меры, и период «дешёвого доллара» сменился периодом дешёвого евро и юаня. К 2012 году в очередной раз валютные войны ни к чему не привели.

В 2014 году начались торговые войны с помощью санкций. В июле 2017 года Конгресс одобрил один из самых жёстких законов об экономических санкциях и отправил его на подписание Трампу. Новые санкции введены против Северной Кореи, Ирана и России.

Во вновь принятом законе сказано, что американские компании не могут участвовать ни в одном нефтегазовом российском проекте в Арктике. Даже зарубежным компаниям грозят исключением с американского рынка и расторжением американских контрактов, если они сотрудничают с Россией в освоении Арктики. Подобный подход заставляет забыть о дипломатии и превращается в реальную угрозу для России. Это не только угроза национальным интересам России, но и многим странам Евросоюза, так как вынуждает отказаться от всё же надёжного поставщика энергии в Европу. Возможно, не все ранее преданные Америке торговые партнёры будут бездействовать, пока США в одиночку разрушает то, что осталось от двусторонних отношений. Следует ожидать ответных действий. Сейчас идёт беспощадная торговая война. Что будет дальше?

Несмотря на противоречия между США и Россией или между США и Ираном, сегодня наиболее острое противостояние наблюдается между США и Северной Кореей, угрозы произносятся практически каждый день. Оно зашло значительно дальше, чем любая валютная или торговая война, и вряд ли хорошо закончится. Китайское издание Global Times 11 августа сообщило, что Китай примет ответные меры и не придёт на помощь Северной Корее, если она запустит ракеты, направленные в сторону США, но вмешается, если Вашингтон ударит первым. «Китай также должен прояснить, что если Северная Корея первой запустит ракеты, которые угрожают США, а США ответят, Китай сохранит нейтралитет». Далее: «Если США и Южная Корея начнут атаку с целью свергнуть правительство Северной Кореи и изменить политическую обстановку на Корейском полуострове, Китай помешает им это сделать».

Видимо, в будущем пройдёт исторический третий этап с передачей украинских ракетных двигателей Пхеньяну. Какая ирония. Не очень-то радужные перспективы.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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