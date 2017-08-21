Выгодна ли России напряженность между Китаем и Индией?

В октябре Россия и Индия намерены провести совместные военные учения на территории российского Дальнего Востока, недалеко от китайской границы. Поскольку противостояние между Китаем и Индией в приграничном районе Долкам продолжается, и ни одна из сторон не выказывает намерения отступить, Россия, судя по всему, не только страхует свои ставки с обеих сторон, но и выигрывает от этой напряженности.

Целый ряд индийских и российских СМИ сообщили, что индия и Россия собираются провести на российской территории совместные учения с 19 по 29 октября. В маневрах, получивших название «Индра» (Индия плюс Россия) примут участие сухопутные войска, военно-морской флот и военно-воздушные силы обеих стран. Согласно сообщению издания The Asian Age, учения будут включать в себя боевые стрельбы, противовоздушные и противолодочные операции, а также другие комплексные действия.

Россия и Индия проводят ежегодные учения «Индра» с 2003 года, однако на этот раз впервые это будут учения объединенной группировки войск двух стран. Кроме того, это будут первые для Индии комплексные учения с участием армии, ВМФ и ВВС.

Согласно сообщению ТАСС, в июне нынешнего года в ходе совещания индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что совместные учения «улучшат состояние и репутацию вооруженных сил обеих стран и продемонстрируют готовность военных ведомств России и Индии к эффективному взаимодействию в отражении современных вызовов и угроз».

Кроме того, индийские СМИ сообщили, что учения пройдут в трех различных местах на территории России, в том числе в горном районе Дальнего Востока, граничащем с Китаем.

Помимо масштабных совместных учений, Индия намерена приобрести российские вооружения на сумму 10 миллиардов долларов. После вышеупомянутой встречи переговоры об этой сделке вступили в завершающую фазу. Согласно сообщениям Defense News, речь идет о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400, четырех фрегатов класса «Адмирал Григорович», а также 200 легких вертолетов Ка-226-Т.

Между тем, как отмечает The Diplomat, Россия в последнее время постоянно укрепляет дипломатические связи и военное сотрудничество с Китаем. Так, в начале мая, во время форума ОПОП, Китай и Россия договорились о продолжении развития комплексного стратегического партнерства на высоком уровне и укреплении всестороннего сотрудничества.

В начале июня президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в столице Казахстана Астане, и дали совместное обещание укреплять связи между двумя странами.

Несколько позже, 29 июня, Министерство обороны Китая подтвердило, что Китай и Россия подписали так называемую «дорожную карту» военного сотрудничества на 2017-2020 годы (кстати, это произошло всего несколько дней спустя, после того как Россия подписала еще одну дорожную карту военного сотрудничества, только с Индией).

Путин и Си Цзиньпин неоднократно демонстрировали близкую дружбу между своими странами. Так, например, Си Цзиньпин сказал, что Китай и Россия являются «хорошими соседями, хорошими друзьями и хорошими партнерами», а двусторонние отношения на данный момент «лучше, чем когда бы то ни было в истории».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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