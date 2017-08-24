Истинный враг Запада – радикальный ислам, а не Россия

Фундаментальные интересы Запада и главная миссия НАТО состоят вовсе не в том, чтобы демонизировать режимы, которые им не нравятся, такие как авторитарная клептократия Путина или оказывать давление на другие недемократические государства, не представляющие прямой военной угрозы. Скорее, они все же заключаются в защите своего сухопутного, морского и воздушного пространства, а прежде всего, разумеется, населения.

Однако, для достижения этой цели, нам необходимо прежде определить понятие «врага». В военном и стратегическом смысле слова, враг – это некий субъект, который поистине угрожает нашему краткосрочному и долгосрочному выживанию и жизненно важным интересам. Нельзя считать врагом политический режим, который просто не разделяет нашу концепцию демократии и прав человека.

Предложенному определению врага полностью отвечает радикальный исламизм, поскольку его приверженцы стремятся уничтожить наш западный образ жизни, заменив его своей антагонистической теократической системой шариата (исламского закона). Он представляет открытый вызов нашему демократическому светскому обществу, и в целом иудео-христианской цивилизации.

Исламский терроризм – это инструмент, нетрадиционное «человеческое» оружие, используемое даже такими «дружественными» организациями, как «братья-мусульмане», Организация исламского сотрудничества, Лига мусульманского мира, Всемирный исламский конгресс, и такими государствами как Саудовская Аравия, Турция, Пакистан, Кувейт и Катар, с целью уничтожить Запад. Они добиваются своей цели, ведя двойную игру: являясь нашими экономическими союзниками, они одновременно поддерживают те силы, которые открыто стремятся подчинить наши страны законам шариата.

Что же касается России, возможно, она является врагом для Украины. Польша также воспринимает ее как источник угрозы. Однако, совершенно очевидно, что Москва не стремится уничтожить иудео-христианскую цивилизацию. Напротив, постсоветская Россия исповедует ценности православного христианства, во многом подобные тем, которых придерживаются многие западные христианские консерваторы. Совершенно очевидно, что у Кремля нет никаких планов нападения на Соединенные Штаты.

Еще одна опасная геополитическая ошибка западных стран заключается в том, что они видят врагов только в самих исламистских террористических группировках и ведут с ними борьбу, будто те находятся в вакууме. Ничуть не менее, а возможно даже более важно вести борьбу против тех исламистских движений, которые на словах осуждают терроризм, при этом на деле «мирно» распространяют свою идеологию в наших странах. Их вера – не просто фундаменталистская или ревизионистская доктрина, подобная тем, что исповедуют некоторые христианские или иудейские группы, а настоящая тоталитарная политико-религиозная идеология, способная поставить под угрозу все человечество. Дело в том, что ее конечная цель, подобно нацизму или коммунизму – мировое господство.

Поэтому бесполезно отправлять войска в ближневосточные страны для борьбы с террористами на полях сражений, когда радикальная исламистская идеология этих террористов «легально» распространяется через мечети и медресе, в том числе и на нашей земле, причем нередко при поддержке наших либеральных правительств и мультикультуралистских лобби. Другими словами, борьба против «пехоты» – абсолютно бесполезное занятие, пока самой враждебной доктрине позволено процветать и наращивать влияние.

Еще одна проблема, стоящая перед Западом, носит философский характер: мы сотрудничаем с мусульманскими странами и открываем свои страны для исламистских группировок, не встречая какой бы то ни было взаимности с их стороны. Мусульманские страны и неправительственные организации используют западную демократию для таких действий как прозелитизм, который сами они строго запрещают. На Западе они пользуются свободой слова и религии для распространения своих идей, при этом у себя дома сажают в тюрьмы или просто казнят как представителей других конфессий, так и мусульманских «вероотступников».

Покойный политический философ Карл Поппер писал в своей книге «Открытое общество и его враги»: «Если мы распространяем свою неограниченную толерантность даже на тех, кто не является толерантным, если мы не готовы защищать свое толерантное общество от натиска нетерпимых, однажды оно будет уничтожено, вместе с толерантностью».

Причины нынешней ситуации коренятся в десятилетиях геостратегических ошибок и контрпродуктивных войн. Классическим примером, лишь одним из многих, таких как наши действия в Пакистане, Турции, бывшей Югославии и Македонии, являлась операция «Циклон», в рамках которой ЦРУ оказывало поддержку группе джихадистов, моджахедов, в ее борьбе против Советской Армии до, во время и после советского вторжения в Афганистан в конце 1979 года.

Этот недальновидный шаг, поддержка группировки исламистов-фанатиков для ведения войны против другого врага, был порожден «анти-цивилизационной» парадигмой, которая сводит к минимуму роль культуры и религии как движущих сил общества. Эту модель по-прежнему используют многие западные стратеги, которые сравнивают американскую помощь моджахедам с поддержкой никарагуанских «контрас» в 1981 году или польского движения «Солидарность» в 1980-м.

Это абсолютно некорректное сравнение. В отличие от фанатиков-моджахедов и их боевиков, профсоюзные активисты «контрас» или «Солидарности» не ставили перед собой мегаломанских тоталитарных целей. Их единственной целью было освобождение от тирании.

Сегодня крайне важно понимать: мы не имеем права допустить, чтобы мелкие внутренние раздоры в Вашингтоне помешали нам распознать гораздо более опасный конфликт, который стоит за каждым нападением на автомобиль в одной из европейских столиц, и сформировать стратегию, которая поможет спасти Запад от самого непосредственного врага.

Речь идет о необходимости трехцелевого подхода в следующем порядке.

Во-первых, прежде чем начинать военные кампании в защиту прав человека, Западу следует сначала приложить усилия для укрепления наших ценностей на родине. При этом необходимо всячески поощрять наши мусульманские меньшинства к принятию этих ценностей, вместо того, чтобы позволить им попасть в идеологическую орбиту радикальных исламистских организаций.

Во-вторых, Запад должен прекратить демонизировать свою собственную иудео-христианскую европейскую идентичность и избавиться от мультикультуралистского экстремизма.

И в-третьих, необходимо создать новую «пан-Западную» стратегию для расширения и укрепления связей между США и Западной Европой, а также привлечь Россию к участию в реализации этой стратегии. Настало время сосредоточиться на борьбе с реальным врагом, который находится уже на нашем пороге и держит наши общества в перекрестье прицела.

Называя пост-советскую Россию своим главным врагом и в то же время считая суннитские исламские монархии Ближнего Востока, а также охваченную нео-османским исламизмом Турцию своими союзниками и друзьями, Запад совершает опасную геополитическую ошибку.

Автор: Александр Дель Вал – французский геополитолог, публицист, автор многочисленных книг, статей и научных работ в области международных отношений и геополитики.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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