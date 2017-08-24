Почему Путин не убирает прах Ленина из Мавзолея

Едва ли найдется еще одно такое общество, чьи идеалы воплощены в человеческом прахе. Однако, в Советском Союзе нетленное тело Владимира Ильича Ленина было предназначено для того, чтобы увековечить основной советский идеал: обещание гражданам, что они находятся на верном пути к светлому коммунистическому будущему.

Некоторые верили в это, другие – нет, но, бальзамируя его тело (причем, против его желания), преемники стремились навсегда закрепить его место в центре Москвы и в сердцах советских граждан.

Впервые открытый для посещения 1 августа 1924 года, Мавзолей Ленина стал ключевым символом советской власти, начиная от ауры святости, окружающей останки Ленина, и заканчивая традицией Политбюро представать перед своим народом на вершине этого сооружения в дни важнейших государственных праздников.

Сегодня это непогребенное тело остается одним из сохранившихся элементов советского наследия, воплощая собой неспособность или нежелание России похоронить, наконец, свое коммунистическое прошлое.

Был ли Ленин преступником, идеологом, или он так давно умер, что это уже не имеет значения? Более 20 процентов россиян (и, вероятно, многие из тех, кто эмигрировал из России) считают, что справедлива первая из характеристик, причем некоторые выражают свое мнение в радикальной форме.

В январе 2015 года двое мужчин окропили мавзолей жидкостью, которую они называли «святой водой», утверждая, что необходимо избавить Россию от советского прошлого. Позже в том же 2015 году еще один человек разделся донага и улегся на ледяных булыжниках перед мавзолеем, требуя, чтобы тело Ленина «поделилось своим жильем».

Это было экстравагантной иллюстрацией того, что останки имеют лучшие условия «жизни», чем многие россияне. Известно, что расходы на техническое обслуживание тела в 2016 году составили 198 тысяч долларов.

Тем не менее, для большинства россиян это является чем-то отвратительным или чем-то таким, о чем они вообще не думают, за исключением случаев, когда их об этом спрашивают социологи. На основе данных ВЦИОМ, опубликованных в 2017 году, можно сделать вывод, что 38 процентов опрошенных считают неправильным и неестественным, что тело остается в Мавзолее, 39 процентов воспринимают его как обычный туристический объект, и лишь 18 процентов заявляют, что тело лидера по праву находится на Красной площади. Что же касается судьбы тела, 32 процента хотели бы, чтобы Ленин был немедленно похоронен, 31 процент также хотят, чтобы его похоронили, но лишь после того, как уйдет поколение, для которого Ленин дорог, и еще 31 процент полагают, что тело должно оставаться в Мавзолее всегда.

Ленин вызывает у россиян определенную ностальгию, но он не привлекает их повседневного внимания. Так, опрос Левада-центра в 2017 году показал, что большинство россиян (34 процента) безразлично относятся к этой фигуре, еще 26 процентов заявили, что воспринимают его с уважением и 14 процентов испытывают симпатию.

Хотя 56 процентов сказали, что Ленин сыграл абсолютно или в основном позитивную роль в российской истории (в 2006 году таких респондентов было 40 процентов), гораздо меньше оказалось таких, кто смог дать конкретные ответы о том, в чем именно эта роль заключалась.

Тем не менее, для тех русских, кто сохранил позитивное отношение к Ленину, его память обладает определенной идеологической силой, как и сама советская доктрина.

В советские годы ученые, которые отвечали за сохранение тела Ленина, назывались «комиссией по увековечению памяти Ленина». Иными словами, бессмертие памяти Ленина фактически приравнивалось к сохранению его внешнего вида.

В то время как бальзамирующие средства предотвращали физическое разложение, поддерживая внешнюю форму тела, пропаганда, со своей стороны, неустанно стремилась доказать, что его идеалы также оставались незыблемыми. Будущее рассматривалось из 1924 года, то есть с момента его смерти.

Эта канонизация началась еще до того, как он был забальзамирован. Похоронные ритуалы были призваны объединить население в трауре, который стал для многих русских первым участием в политике нового государства.

Поскольку преобладающие чувства нынешних россиян по отношению к Ленину – безразличие и ностальгия, а относительно его похорон мнение населения почти поровну разделилось на «сейчас», «позже» и «никогда», скорее всего, следующий шаг Кремля – не делать ровным счетом ничего. Это вполне соответствует политике правительства, которое использует прошлое, чтобы показать неизменное величие России.

Наилучшим примером этого является вовсе не Ленин. Это Сталин, который остается более живым в культурной памяти россиян. Хотя его тело в 1961 году было перенесено со своего места в Мавзолее рядом с Лениным, в постсоветские годы многие граждане страны стали вспоминать его с все более теплыми чувствами. Этот процесс достиг исторического максимума в прошлом году, когда он возглавил список самых выдающихся исторических деятелей России.

Возвращение популярности Сталина согласуется с растущей помпезностью и пышностью церемоний, связанных с победой во Второй мировой войне, которая стала любимым инструментом Кремля, предназначенным для поощрения патриотических настроений. Масштабы жертв и гордость победы остаются важнейшими факторами в культурной памяти россиян. Соответственно, в глазах многих из них восприятие Сталина как победителя фашизма вытесняет образ диктатора, убившего миллионы сограждан.

Исключительно жестокий правитель, и в то же время тот, кто принес военную победу и обеспечил беспрецедентное величие России, является с точки зрения нынешнего руководства более безопасной фигурой для популяризации, чем отец-основатель большевизма.

Ведь политика Ленина не только угрожала порой тому, что является святая святых для Путина, то есть единству России и ее территориальной целостности, как утверждал заместитель директора Института Кеннана Уильям Померанц. Более того, как один из самых известных в истории сторонников революции, Владимир Ленин вряд ли подходит в качестве образца для президента, чья популярность зиждется на идее, что он восстановил стабильность в России после революционного хаоса девяностых годов.

Тем не менее, Путин признает символическое значение сохранения тела Ленина для многих россиян, в том числе, как это ни парадоксально, тех, кто с ностальгией относится к советскому прошлому. Как пишет автор книги «Путинизм» Анна Арутюнян, «такая эмоциональная акция, как захоронение, могла бы нанести ущерб власти, спровоцировав рост поддержки коммунистической партии, вместо ее сокращения.

Перенос тела Ленина с большей вероятностью способен вызвать волнения в обществе, нежели его дальнейшее присутствие в Мавзолее. Таких людей, кто кропит его святой водой или требует, чтобы их пустили туда жить, в конце концов, единицы. И накануне президентских выборов, которые состоятся в 2018 году, Путин хочет избежать любых общественных потрясений. Позволяя Ленину оставаться на Красной площади, Путин никого не отталкивает от себя и сохраняет статус-кво, от которого для него столь многое зависит.

Продолжающаяся опора Кремля на советскую символику порождает двусмысленное восприятие этого периода, отмеченного, с одной стороны, массовыми репрессиями, а с другой – мировым влиянием и превосходством.

Используя в своих целях чувство скорби об утраченном величии, присущее многим россиянам, нынешнее правительство не позволяет народу на самом деле расстаться со своим прошлым. Отказ от недвусмысленного прощания с советскими «иконами», даже с трупом 93-летней давности, показывает, что хотя политика, возможно, изменилась после распада Советского Союза, лидеры полагаются не на политику, а на символы, которые остаются одним из инструментов сохранения их власти.

В истории России редко случалось так, что власть передавалась мирным путем. Сегодня правительство Путина, используя тело вождя революции как символ преемственности и стабильности, обеспечивает себе место на вершине власти в России, где царят пассивность и безразличие.

Сохраняя бессмертные останки Ленина в центре Москвы, нынешние лидеры позволяют обществу испытывать ностальгию по Ленину, однако ленинизм и революционные идеи в целом они держат в таком же забальзамированном и безопасном состоянии, как и тело вождя мирового пролетариата.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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