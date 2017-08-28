Россия открывает Южные Курилы для международного бизнеса

Россия вовлекает международный бизнес в свое соперничество с Японией по поводу Курильских островов. Эти острова находятся у берегов самой северной префектуры Японии, Хоккайдо, и обе страны претендуют на суверенитет над этими территориями, однако, фактически они принадлежат России. Токио надеется в конечном счете либо вернуть себе полный контроль над этими островами, либо как минимум, добиться совместного экономического и административного управления. Однако, Россия не проявляет интереса к каким-либо сделкам, которые могли бы поставить под вопрос ее территориальную целостность. А сейчас, когда в их соперничестве будут замешаны интересы других зарубежных стран, цель Японии станет еще более труднодостижимой.

Во время своего визита на остров Сахалин, премьер-министр России Дмитрий Медведев официально провозгласил четыре спорных острова Курильской гряды в качестве территории опережающего развития (ТОР). Этот статус предусматривает налоговые льготы и снижение таможенных пошлин, как для российского, так и для иностранного бизнеса. Чтобы инвестировать в ТОР, иностранная компания будет создавать дочернюю структуру, принадлежащую ей совместно с российской «Корпорацией развития Дальнего Востока». Впрочем, доля иностранной компании в этом совместном предприятии будет ограничена 49 процентами, что обеспечит России надежный контроль над инвестициями.

В то же время, сохраняются возможности для совместных инвестиций с Японией на других условиях. Более серьезная проблема заключается в том, что новый статус открывает двери для других стран, которые смогут инвестировать в эту группу островов наряду с Россией и Японией. Медведев особо упомянул добычу морепродуктов, строительство и инфраструктуру как сферы для возможных инвестиций. Эти секторы отвечают региональной стратегии Китая. Если бы Китай или даже Южная Корея установили масштабное экономическое присутствие на Курилах, цель Японии в части совместного с Россией владения островами стала бы значительно менее достижимой.

Впрочем, здесь еще имеются возможности для переговоров. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин планируют встретиться в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдет 6-7 сентября. Кроме того, министр иностранных дел Японии Таро Коно изучает возможность визита в Россию в нынешнем ноябре, который может стать продолжением встреч, состоявшихся в августе.

В то же время, предполагаемые переговоры во Владивостоке будут омрачены стремительным развитием северокорейской программы вооружений. Япония, наряду с Южной Кореей, играет ключевую роль в усилиях Америки по обузданию ядерных амбиций Пхеньяна. Россия заняла общую позицию с Китаем и выступила в качестве спасательного круга для экономики Северной Кореи. Санкции Японии в отношении России уже сегодня являются одним из основных препятствий для достижения прогресса в переговорах между двумя странами, а поскольку США пытаются усилить экономическое давление на Россию из-за Северной Кореи, это делает ситуацию еще более чреватой.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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