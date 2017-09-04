«Один пояс, один путь» – китайская дорога на вершину мира

Следующий этап глобализации, начало новой экономической эры, китайский вклад в развитие мировых свободных рынков – таковы отзывы об инициативе Китая «Один пояс, один путь» (ОПОП). Но оценка этого явления только с экономической стороны не позволяет увидеть главного: инициатива ОПОП – геополитическая, и она связана с политическим главенством Китая.

Шесть коридоров китайского проекта «Один пояс, один путь»



В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать современный вариант Шёлкового пути с железными и автомобильными дорогами, газопроводами и энергосетью, который свяжет Китай со многими регионами Азии, Европы и Восточной Африки. Проект ОПОП предусматривает нечто большее, чем наличие физических путей сообщения. Он направлен на создание крупнейшей в мире платформы для экономического сотрудничества, к которой относится согласование политики, совместная работа по финансированию и торговле, установление общественных и культурных связей.

В 2015 году государственный совет Китая одобрил план ОПОП, состоящий из двух основных компонентов: «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века». К «Экономическому поясу Шёлкового пути» относятся шесть коридоров: новый Евразийский континентальный мост (из западного Китая в западную часть России), экономический коридор Китай – Монголия – Россия (из северного Китая в восточную часть России), экономический коридор Китай – Центральная Азия – Западная Азия (из западного Китая в Турцию), экономический коридор Китай – Индокитайский полуостров (из южного Китая в Сингапур), экономический коридор Бангладеш – Китай – Мьянма (из южного Китая в Мьянму) и экономический коридор Китай – Пакистан (из юго-западного Китая в Пакистан). Предполагается, что «Морской Шёлковый путь XXI века» свяжет местные водные пути на востоке и юге Китая через Индийский Океан с Африкой и через Ормузский пролив со Средиземноморьем.

Более 60 стран с общим ВВП в 21 триллион долларов заинтересовались инициативой ОПОП. В странах-участницах проживает 65 процентов всего населения планеты, им принадлежит около трети мирового ВВП и четверть всех товаров и услуг. Для финансирования проекта было создано несколько организаций. В распоряжении Азиатского банка инфраструктурных инвестиций окажется 100 миллиардов долларов, Китай предоставит треть или половину этой суммы. Был создан Фонд Шёлкового пути объёмом в 40 миллиардов долларов. Существует и Новый банк развития с инвестиционным капиталом в 100 миллиардов долларов.

Эффектный старт

Тем не менее, экономическое значение инициативы – лишь отвлекающий манёвр. Чтобы увидеть политическую сторону проекта, следует вспомнить церемонию открытия 14 мая 2017 года. К примеру, на каждый флаг участвующей в ОПОП страны приходился флаг Китая. Посыл: для других стран Китай не только партнёр, он лидер в этой группе. Ещё одна деталь: вступительное слово произнёс лишь Цзиньпин. Конечно, были всевозможные обращения и упоминания о других, но в центре церемонии оказалась речь китайского политика.

В ходе выступления Цзиньпин произнёс: «Более двух тысяч лет назад наши предки, преодолев степи и пустыни, открыли путь, связующий Азию, Европу и Африку – Шёлковый путь. Около 140 года до нашей эры в Китае времён династии Хань дипломат Чжан Цянь покинул столицу империи – город Чанъань [современный Сиань]. Он отправился на запад с миром и проложил наземный путь, связавший Восток и Запад. Позже его храбрый поступок стал известен как путешествие Чжан Цяня на запад».

Многие увидят в этом лишь историческую отсылку, но для Китая, который ритуалу и культурной преемственности уделяет большое внимание, она имеет огромное значение. Цзиньпин говорил о зарождении Китайской империи, созданной Цинь Шихуанди, труд которого продолжила династия Хань в Чанъане. Внешняя политика правителей династии Хань перекликается со взглядами философа Хань Фэя: «Если народ выполняет государственный долг и продаёт плоды своего труда чужеземцам, государство богатеет. У богатого государства сильная армия. Так достигается превосходство». Его целью было обретение лидерства через торговлю и военную мощь.

Круги влияния

Во времена династии Хань была создана новая доктрина, в которой звучали отголоски учения Конфуция. Весь мир был назван «поднебесной», и в центре находилась Империя Хань – правительница мира. Традиционно название «Китай» переводится как «срединное государство», и оно отражает не только географическое положение страны, но предназначение цивилизации. Повинуясь своей натуре, Китай стремится сохранить остатки Поднебесной цивилизованными. Обращаясь к истории, Цзиньпин имеет в виду именно это.

Набор идей – лидерство, Поднебесная, «срединное государство» и круги влияния – веками составляет основу внешней политики Китая. К примеру, когда король Великобритании Георг III в 1792 году направил посланников в Китай, император Цяньлун заставил их склониться перед ним. По мнению императора, он оказал честь далёкому правителю, приняв Великобританию и Ирландию в круг подконтрольных государств. Цяньлун считал, что остальная Европа не заслуживает такой чести. Более актуальный пример – претензии Китая в Южно-Китайском море, которое Пекин относит к зоне своего прямого влияния.

Современная геополитика

Инициатива ОПОП создана в экономических интересах Китая. Рост ВВП замедляется, а Китай производит больше стали, бетона и техники, чем ему необходимо. Поэтому он рассматривает мир, особенно развивающиеся страны, как новые рынки. Также Китай больше не желает тратить излишки денег на покупку американских облигаций. Наконец, страна не очень-то печалится, когда китайцы переселяются за границу. Всё это привело к созданию инициативы ОПОП – инструмента для увеличения влияния Китая. С этой точки зрения даже финансово не эффективные проекты в коррумпированных странах наподобие Пакистана и Кении в военном и дипломатическом отношении обретают смысл.

Представляя концепцию ОПОП Цзиньпин не случайно вспомнил о династии Хань. Обращаясь к символам, Китай обозначил стремление вновь стать главенствующей (хотя бы в Азии) державой. Рассматривать инициативу ОПОП следует именно с этой точки зрения. Ясно, что в основе проекта – бизнес. Открывается множество возможностей для сотрудничества и получения прибыли. В конце концов, главенство Китая никогда не было связано с разрушением. Оно подразумевает цивилизованность, а это всем выгодно. Но в случае с ОПОП бизнес – это средство достижения более крупной цели.

Китай не скрывает намерений. По этой причине США и их основные союзники в Европе и Азии относятся к инициативе ОПОП с осторожностью. Некоторые (например, Австралия) отказали Пекину в просьбе присоединиться к проекту. Индия встревожена, так как построенные Китаем дороги пройдут по спорной территории оккупированного Пакистаном Кашмира в Бангладеш и Мьянму – в страны, которые Индия относит к сфере своего влияния. Также у Индии и некоторых арабских стран возникают сомнения по поводу двойного назначения объектов морской инфраструктуры в Индийском океане, которые создаются, финансируются и управляются Китаем.

Китайский бизнес – стремление к главенству под маской дружелюбия, и это соотносится со словами Цзиньпина:

«Инициатива “Один пояс, один путь” восходит к Шёлковому пути. Её цель – Азия, Европа и Африка, но она открыта и для стран других частей света. Все страны Азии, Европы, Африки или Америки могут стать международными партнёрами и принять участие в инициативе “Одного пояса, Одного пути”. В основе инициативы – обсуждение, и проект окажется выгодным для всех».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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