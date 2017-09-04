Россия намерена вложить в добычу нефти на арктическом шельфе и развитие экономики полярных регионов 2,75 миллиарда долларов

В ходе заседания правительства в четверг на этой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет активно финансировать развитие добычи ресурсов на континентальном шельфе Арктики и экономики прибрежных регионов, и готова вложить в это направление 160 миллиардов рублей (2,75 миллиарда долларов) до 2025 года.

По словам Медведева, российская программа освоения и развития Арктики основывается на трех главных направлениях: стимулирование экономического роста, развитие морской инфраструктуры и разработка континентального шельфа с использованием современных технологий и оборудования.

Ни западные санкции, ни низкие цены на нефть не смогут воспрепятствовать намерениям России разрабатывать нефтегазовые ресурсы в принадлежащей ей части Арктики. Список санкций Министерства финансов США от 2014 года запрещает экспорт товаров и услуг (за исключением финансовых услуг), а также технологий, которые могут способствовать разведке или добыче в рамках российских глубоководных, шельфовых или сланцевых проектов, обладающих потенциалом увеличить объемы производства нефти.

В начале нынешнего года крупнейшая российская нефтедобывающая компания «Роснефть» объявила о первой нефти, найденной в Восточной Арктике, в море Лаптевых. Представители компании не сообщили каких-либо подробностей относительно объема запасов нефти в этой скважине, которая стала первой в восточной части Арктики, однако отметили, что выданные «Роснефти» 28 лицензий на добычу нефти на арктическом шельфе объединяют запасы, оцениваемые в 34 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, или примерно 250 миллиардов баррелей.

С 2012 года «Роснефть» инвестировала 100 миллиардов рублей (1,72 миллиарда долларов) в освоение Арктики. Начиная с нынешнего года и до 2021-го, она планирует истратить на разведку и разработку арктических углеводородов еще 250 миллиардов рублей (4,29 миллиарда долларов).

По данным экспертов, к 2050 году на Арктику, возможно, будет приходиться от 20 до 30 процентов общего объема нефти, добываемой в России. Однако, на данный момент на арктическом шельфе в Печорском море имеется пока лишь одна добывающая платформа. Находящаяся под управлением компании «Газпром Нефть» платформа «Приразломная» начала качать нефть еще в конце 2013 года. По некоторым оценкам, объем месторождения составляет около 70 миллионов тонн или 513 миллионов баррелей с годовым объемом добычи на уровне 5.5 миллиона тонн (40, 3 миллиона баррелей) при условии работы платформы на полную мощность.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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