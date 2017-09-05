Дедолларизация ускоряется: Китай готов ввести эталонную цену на нефть в юанях

Согласно сообщению Nikkei Asian Review, крупнейший в мире экспортер нефти, Китай, готовится ввести фьючерсный контракт на поставку нефти, номинированный в китайских юанях, конвертируемых в золото. Потенциально это может привести к возникновению азиатской эталонной цены на нефть, которая позволит экспортерам обходить эталоны, выраженные в долларах, ведя торговлю в юанях.

Структура китайского импорта нефти ( в миллионах тонн — январь-июнь 2017 года)



В прошлом месяце Шанхайская фьючерсная биржа и ее дочерняя Шанхайская международная энергетическая биржа (INE) успешно завершили четыре теста в эксплуатационной среде по фьючерсам на сырую нефть. Подготовительные работы по листингу фьючерсов на нефть продолжаются, а их запуск намечен на конец текущего года.

«Правила глобальной нефтяной игры могут кардинально измениться», – сказал основатель американской компании FFTT, специализирующейся на макроэкономических исследованиях, Люк Громен в интервью корреспонденту Nikkei Asia Review.

Фьючерсный контракт, номинированный в юанях существует уже несколько лет и после нескольких отсрочек, похоже, он все же будет введен в этом году. Некоторые потенциальные трейдеры обеспокоены тем, что этот контракт будет оцениваться в юанях.

Однако, по мнению аналитиков, с которыми беседовал корреспондент Nikkei Asian Review, обеспечение фьючерсов в юанях золотом была бы весьма привлекательной для экспортеров нефти, которые предпочли бы избежать расчетов в американских долларах.

«Это механизм, который, вероятно, призван привлечь внимание тех производителей нефти, которые предпочли бы избежать использования американского доллара, но в то же время еще не готовы согласиться с тем, что получать оплату за нефть в юанях – тоже совсем неплохая идея», – сказал глава исследовательского подразделения компании GoldMoney Аласдер Маклеод.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 3,50 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x