Пол Крейг Робертс: Вашингтон провоцирует военный конфликт с Россией

Россия представила доказательства того, что Вашингтон сотрудничает с ИГИЛ при организации атак на российские войска.

В недавнем нападении, осуществлённом под руководством Вашингтона, боевики ИГИЛ попытались захватить 29 российских военных полицейских. Однако, на помощь тем пришли российские военнослужащие сил специального назначения, и результат оказался для ИГИЛ весьма плачевным.

В результате ещё одного направляемого Вашингтоном нападения, нарушившего все соглашения, погибли российский генерал Валерий Асапов и два полковника.

Рано или поздно руководству России станет понятно, что вашингтонская власть не способна действовать рационально, и с ней невозможно вести дипломатию и обеспечивать соблюдение мирных соглашений. Рано или поздно руководству России станет понятно, что далекое от всего рационального американское правительство — это преступное сборище сумасшедших психопатов, находящихся в плену спецслужб и военно-промышленного комплекса, который, в свою очередь, стремится во что бы то ни стало сохранить свои огромные прибыли.

Другими словами, для влиятельных групп интересов, которые контролируют правительство США, война — это источник прибыли. И никакие усилия российской дипломатии ничего не смогут сделать с этим.

К сожалению, российское руководство не до конца понимает, с кем имеет дело. Если бы они не проецировали свою собственную рациональность на Вашингтон, то война в Сирии закончилась бы ещё два года назад. Вместо этого, надеясь на урегулирование, россияне проявляли нерешительность, каждый раз останавливаясь на полпути, что дало Вашингтону время оправиться от шока российского вмешательства и создать планы по разделению Сирии, чтобы обеспечить вечное продолжение конфликта.

Протесты чернокожих футболистов, отказавшихся вставать под звуки национального гимна, пришлись на неудачное время. Это играет на руку военно-промышленному комплексу, который используя громкий голос президента Трампа, бросающего вызов «антиамериканизму», стремится вызвать у американцев патриотический пыл. Удивительно, как люди каждый раз попадаются на эту удочку. Конгломерат военного ведомства и спецслужб и их представители провоцируют общественный гнев в отношении тех, кто «нападает на нашу страну». Этот гнев будет перенаправлен с черных футболистов на Россию.

Получив контроль над обществом, Пентагон и спецслужбы будут наращивать свои безрассудные провокации в отношении России до тех пор, пока мы все не погибнем.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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