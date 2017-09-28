Газпром потеснил Exxon с первой строчки мирового рейтинга энергетических компаний

Судя по всему, экономические санкции США и Евросоюза не оказали никакого реального негативного воздействия на российский нефтегазовый гигант, корпорацию «Газпром». Согласно рейтингу информационного агентства S&P Global Platts, опубликованному в воскресенье, «Газпром» занял место ведущей энергетической компании мира, принадлежавшее на протяжении последних двенадцати лет его американскому конкуренту Exxon.

Подпись к изображению: Председатель правления корпорации «Газпром» Алексей Миллер: «Газпром – номер один, а Exxon – номер девять»



Ежегодный рейтинг &P Global Platts «250 ведущих энергетических компаний мира» основан на оценке стоимости активов, прибыли и рентабельности инвестированного капитала. Все компании, вошедшие в список, обладают активами, превышающими 5,5 миллиардов долларов. Тот факт, что «Газпром» занял первое место в этом престижном рейтинге, свидетельствует о способности руководства компании эффективно управлять в условиях низких цен на нефть и газ, а также отсутствия доступа к европейским кредитам с низкими процентными ставками. Компания является крупнейшим поставщиком природного газа в Европейский Союз, уверенно лидируя на рынке, на который отчаянно пытаются выйти Соединенные Штаты.

Контрольный пакет акций ПАО «Газпром» принадлежит российскому государству, и хотя корпорация известна как газодобывающий гигант, ее дочерняя компания «Газпром Нефть» также является одним из крупнейших производителей нефти в стране.

«Газпром» уже давно приобрел печальную известность, главным образом из-за его юридических баталий с Украиной. Фактически, сделка с «Газпромом» вместо торгового соглашения с Европейским Союзом в конечном итоге привела к свержению украинского лидера Виктора Януковича в 2014 году, после чего Украина вышла из орбиты многолетнего российского влияния.

Летом 2014 года в отношении Москвы были введены санкции, после того как Россия присоединила Крым, историческую колыбель своего Черноморского флота и оказала поддержку сепаратистскому движению в восточных областях Украины. «Газпром» является одной из компаний, в отношении которых действуют упомянутые санкции.

Конгресс США запретил американским компаниям предоставлять ему оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин, а также передавать технологии, которые могли бы помочь «Газпрому» освоить добычу нефти и газа из сланцевых месторождений.

Однако, все это не оказало сколько-нибудь существенного влияния на положение компании. Более того, «Газпром» поднялся с третьего места на первое в рейтинге крупнейших энергетических компаний, вытеснив компанию Exxon, которой недавно запретили сотрудничество с совместным предприятием, учрежденным вместе с «Роснефтью», еще одной российской компанией, подпадающей под действие санкций. Отметим, что «Роснефть» занимает в рейтинге S&P Global Platts 22-е место.

Среди крупнейших изменений в нынешнем году можно выделить следующие. Германская компания E.ON стремительно взлетела на 2-е место с весьма скромной 114 позиции. Британская коммунальная компания Centrica теперь занимает 15-ю строчку в списке Platts, хотя в прошлом году она находилась на 156 месте. Бразильская Eletrobras поднялась с самого дна, со 193 места и заняла 47 позицию. А CenterPoint Energy из Хьюстона переместилась с 220-й строки на 105-ю.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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