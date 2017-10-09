Самые перегруженные транспортом города мира

Аналитика Версия для печати

Независимо от того, в каком крупном городе вы живете, наверняка, вас тревожат проблемы перегруженности дорог автотранспортом.

Это может быть медленно движущийся автомобильный поток на I-95 в Нью-Йорке или тянущаяся как патока масса автомобилей на дороге из Восточного Голливуда в Санта-Монику в Лос-Анджелесе. По расчетам, дорожные заторы только одним Соединенным Штатам обходятся в колоссальную сумму — 300 миллиардов долларов в год на потраченное топливо и время.

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Какой город отличается самым ужасным движением транспорта в мире?

Эксперты INRIX составили инфографику, выделив самые перегруженные транспортом города по всему миру. В анализе учитывались средняя продолжительность времени, потраченного на стояние в заторах в 1 тысяче 64 городах в 38 странах, а также процент времени, затраченного на движение.

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Ниже приведен список Топ-10, в котором бы вы не захотели бы увидеть свой город.

Топ-10 худших по транспортным условиям городов мира

 №             Город              Страна         Время в пробках            Время в движении
ScreenHunter_820 Oct. 06 14.40

На первом месте оказался Лос-Анджелес, где водители провели в среднем 104 часа, застряв в легендарных городских пробках. Стоимость такой чрезмерной транспортной перегруженности, измеряемой расходами на впустую потраченные время и топливо, составила 9,7 миллиардов долларов, что составляет 2 тысячи 408 долларов на каждого американского водителя!


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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