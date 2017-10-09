Трендовая шуба дешево — Марио Мейсон помогут сэкономить на покупке

Московское меховое ателье Марио Мейсон более 10 лет занимается перекроем старых шуб по лекалам новых коллекций. Перешив шубы обходится значительно дешевле, чем покупка новой. Специалисты говорят, что даже бабушкину старую шубу можно реанимировать и получить модный тренч, жакет, пальто или бомбер.

Почему Mario Maison

Дизайн-студия Марио Мейсон специализируется только на перекрое старых шуб в современные фасоны, что гораздо сложнее пошива новых меховых изделий. По словам основателя проекта Елены Мельниковой, одно из главных достоинств ателье — эксклюзивность. «Мы предлагаем в результате перешива получить как классику, так и модели из новых коллекций, которые пока не поступили в продажу в российские бутики. Каждые два года мы обновляем базу лекал — это и является залогом успеха. Сейчас мы используем лекала сезона зима 2017/2018: их специально для ателье изготавливает конструктор-модельер из Италии Роберто».

В Mario Maison можно из старой своей, маминой или бабушкиной шубы изготовить действительно стильную вещь, которая не утратит актуальности несколько лет. Это может быть меховое пальто в классическом итальянском стиле, что-то необычное, эксклюзивное или популярный сейчас удобный кэжуал. Подробно ознакомиться с моделями, примерить имеющиеся в наличии уникальные макеты будущей шубы и выбрать стилевое направление можно при первом же посещении Mario Maison.

Еще одна веская причина перешить старую шубу — желание быть в тренде. Какой смысл держать в шкафу шубу устаревшего фасона, если можно уже этой зимой получить изделие, идеально сидящее по фигуре по лекалам из новой коллекции — классическое итальянское пальто, бомбер или пальто в стиле кэжуал?

Планы ателье Mario Maison

В сентябре 2017 года состоялось торжественное открытие филиала дизайн-студии Марио Мейсон в Санкт-Петербурге. В планах на ближайшее будущее — прием удаленных заказов на перешив шуб и других меховых изделий. Амбициозный онлайн-проект позволит пользоваться услугами Mario Maison модницам из России, Европы и со всего мира.

Гарантия качества

Mario Maison может гарантировать стабильно высокое качество изделий. Качественные крой и обработка достигаются за счет использования современных запатентованных технологий и грамотного технологического процесса.

Каждый из мастеров ателье занимается выполнением конкретной операции. Разделение труда позволяет организовать время, контролировать качество выполнения операций и в результате получать современные, стильные и уникальные изделия.

Ателье Mario Maison старается найти подход ко всем клиентам, поэтому в компании принята лояльная система оплаты: возможность отсутствия предоплаты, оплата за наличные, безналичный расчет или рассрочка.

Справка:

Mario Maison — меховое ателье класса люкс по перешиву шуб. Компания Mario Maison занимается перешивом и перекройкой меховых изделий с 2004 года.

Контакты:

Москва, Тетеринский переулок, 18К2

+7 (910) 085-58-38

http://mariomaison.com/

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