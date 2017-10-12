В российском ядерном секторе наблюдается бурный рост

В последние время в глобальном секторе атомной энергетики происходят масштабные перемены. Регионы, которые прежде находились в авангарде в области проектирования атомных станций и развития ядерных технологий, теряют интерес к атомной энергетике на фоне растущих страхов после аварии на японской станции «Фукусима», в то время как новые регионы, прежде всего Азия и Африка, явно делают ставку на атомную энергию.

Как бы то ни было, Россия с ее давними традициями в области мирного использования атомной энергии (63 года назад в Советском Союзе впервые была получена электроэнергия на Обнинской АЭС) по-прежнему стремится остаться в игре. Москва хочет воспользоваться слабостью конкурентов, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке. В противовес закономерностям развитых экономик мира, подъем российской корпорации по атомной энергетике «Росатом» произошел в результате масштабной государственной централизации и унификации.

С момента создания в декабре 2007 года корпорации «Росатом», под эгидой которой было объединено более 350 бизнес-единиц чтобы сформировать единый атомный холдинг, стагнация, наблюдавшаяся в девяностых и начале двухтысячных годов, прекратилась. Новая структура постепенно заключала один контракт за другим и укрепляла свои позиции. Линия «водораздела», или всплеск успеха «Росатома» на международном рынке можно датировать 2014 годом, когда портфель международных контрактов на строительство атомных реакторов вырос с 19 до 29.

В настоящее время на всей планете строится около 60 ядерных реакторов. Из них «Росатом» строит более 20 реакторов только за рубежом, не считая еще 7, которые компания в настоящее время возводит на территории Российской Федерации. Следует отметить, что большинство станций, которые сейчас строятся, призваны заменить старые, что само по себе является признаком перемен, поскольку большая часть российских реакторов типа РБМК (реактор большой мощности канальный), были построены в семидесятых годах и подлежали выводу из эксплуатации на протяжении прошедшего десятилетия.

Тем не менее, это лишь промежуточная оценка состояния дел в атомной отрасли, где российское превосходство в области продаж и технического обслуживания реакторов неизбежно увеличится и превысит нынешние 60 процентов, поскольку российское правительство приняло постановление о строительстве к 2030 году 8 новых атомных электростанций (11 реакторов), наряду с расширением присутствия «Росатома» на международных рынках.

Недавний всплеск активности произошел в Северо-Восточной Африке, где Египет и Судан подписали контракты на строительство атомных станций с реакторами, разработанными и произведенными в России. Прошло всего два года с тех пор, как египетский и российский премьер-министры заключили сделку на строительство четырех энергоблоков на площадке АЭС «Эль-Дабаа», а заявления высокопоставленных официальных лиц уже указывают на то, что обе стороны могут расширить свое сотрудничество в ядерной сфере, договорившись о строительстве второй атомной электростанции.

Кроме того, «Росатом» будет строить первую атомную электростанцию в Судане. Предварительные изыскания для определения оптимальной строительной площадки начались в сентябре нынешнего года.

Экспансионистские планы «Росатома» подкрепляются российскими технологическими достижениями. Так, за последние 20 лет компания выпустила шесть различных типов реакторов, в то время как Westinghouse, флагман американской ядерной энергетики, выпустил в течение последних сорока лет лишь одну новую модель.

Помимо создания водо-водяных энергетических реакторов корпусного типа, реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым и натриевым теплоносителем, «Росатом» уже заканчивает строительство первой в мире плавучей атомной электростанции, которая будет использоваться на арктическом побережье России. Первая такая станция вступит в строй в конце 2019 года недалеко от порта Певек на Чукотском полуострове.

Чтобы понять причины динамичного роста и укрепления международных позиций «Росатома», следует обратить внимание на условия, на которых заключены новые сделки на строительство атомных станций. «Росатом» в полной мере извлекает преимущество из того факта, что является единственной компанией, которая может гарантировать выполнение полного цикла работ по созданию АЭС. Что не менее важно, осознание Москвой того факта, что она сможет извлечь из ядерного ренессанса огромные прибыли, также в значительной степени способствовало заключению контрактов.

Вот основные принципы успеха корпорации «Росатом» на мировом рынке.

Финансовая гибкость и государственная поддержка. Финансовая поддержка сделок «Росатома» является одним из ее главных конкурентных преимуществ. Так, например, предоставив Бангладеш кредит в размере 11, 38 миллиардов долларов США, Россия предварительно профинансировала 90 процентов расходов, которые ожидаются в ходе строительства атомной электростанции «Руппур». Бангладеш начнет погашать задолженность в 2027 году, то есть фактически через три года после ввода станции в строй, и будет делать это в течение 20-летнего периода. Поскольку условия кредитования относительно мягкие (шестимесячный LIBOR + 1,75 процента), Дакка не упустила такую возможность.

Аналогичные механизмы были применены в сделке по расширению АЭС «Пакш-II». Российское правительство предоставило Будапешту кредит в размере 10,8 миллиардов долларов США, который должен быть погашен только после сдачи станции в эксплуатацию, причем с выгодной 4,5-процентной ставкой, которая вырастет до 4,8 процентов в последние 14 лет.

Таким образом, в соответствии с контрактами страны-партнеры «Росатома» обязуются начинать выплаты только после того, когда большинство рисков уже урегулированы, что является огромным благом по любым деловым стандартам.

Еще одним примером может служить Вьетнам (кредит в размере 8 миллиардов долларов), и, судя по всему, аналогичный механизм будет задействован в таких странах как Замбия, Судан и Египет.

Всеобъемлющие «пакетные сделки». Мало того, что предлагаемые компанией «Росатом» сделки выгодны с финансовой точки зрения, еще одним конкурентным преимуществом является их всеобъемлющий характер. Помимо деятельности по добыче и обогащению урана, «Росатом» также берет на себя строительство, проектирование и производство электроэнергии на АЭС страны-партнера. Более того, по условиям контракта, российская компания также обязуется решать вопросы, связанные с утилизацией ядерных отходов.

В случае с атомной электростанцией «Аккую» на юге Турции корпорация «Росатом» пошла еще дальше, заключив модельную сделку по схеме «строительство – владение – эксплуатация» (СВЭ), в соответствии с которой Турция будет платить только фиксированный тариф в размере 0,1235 долларов за киловатт-час, скорректированный с учетом инфляции на период 15 лет после ввода в эксплуатацию (после чего он будет пересмотрен).

Схемы, в соответствии с которыми правительства стран-партнеров оплачивают электроэнергию и не принимают участия в эксплуатации самой атомной станции, скорее всего, будут еще более широко использоваться в африканских контрактах «Росатома».

Слабость традиционных конкурентов. Централизация «Росатома» помогла компании остаться на плаву в тяжелый период, когда ее традиционные конкуренты Westinghouse и Areva заявили о своем банкротстве, причем последняя была продана коммунальной компании EdF.

Азиатские конкуренты также сталкиваются с трудностями. Корейская компания KEPCO неизбежно понесет потери в связи с поэтапным отказом Сеула от использования атомной энергии. Аналогичные перспективы ожидают и японскую компанию Hitachi. Что касается китайских атомных компаний, они слишком сильно зависят от западных или российских технологий, чтобы добиться прорыва на мировом рынке.

Все вышесказанное вызвало серьезную озабоченность в американских политических кругах, и ощутимая экспансия «Росатома» раньше или позже столкнется с санкциями США. Однако, это может произойти тогда, когда будет уже слишком поздно: с общим портфелем заказов на сумму в 130 миллиардов долларов и потенциальной возможностью увеличить ее до 300 миллиардов, «Росатом» имеет хорошие шансы выстоять против любого внешнего давления.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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