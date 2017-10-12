«Роснефть» всерьез занялась добычей и поставками природного газа

Недавно российское публичное акционерное общество «Роснефть» подписало ряд сделок, которые могли бы содействовать реализации планов компании по развитию международных операций в области экспорта природного газа. Это стало заключительной стадией долгосрочных усилий, которые «Роснефть» предпринимала в последнее время с целью превратиться в крупного игрока на газовом рынке и получить легальный доступ к прибыльному экспортному направлению.

Изначально «Роснефть» объявляла о своих планах по значительному наращиванию объемов добычи природного газа в 2013 году, когда нефтяная корпорация приобрела две компании с крупными газовыми активами, ТНК-ВР и «Итера». С тех пор прогнозы роста мирового спроса на газ выросли, и многие глобальные компании объявили о своих намерениях увеличить долю природного газа в своих «портфелях».

«Роснефть» в настоящее время владеет весьма значительными объемами запасов газа, которые она стремится монетизировать. Эта задача становится все более неотложной по мере того, как на рынок выходят новые игроки. Самый прибыльный способ ее решения – экспорт, но здесь имеется камень преткновения. Дело в том, что конкурент «Роснефти», корпорация «Газпром», в настоящее время обладает государственной монополией на трубопроводный экспорт российского природного газа. По мнению многих экспертов, увеличение объема добычи газа будет способствовать претензиям «Роснефти» на получение официального разрешения самостоятельно экспортировать российский газ по трубопроводам и тем самым позволит ей в конечном итоге обойти существующую монополию «Газпрома».

В свете вышесказанного, решения, принятые в последнее время руководством «Роснефти», включая подписание соглашений о совместной торговле и инфраструктуре, а также участие в новых проектах по добыче газа, демонстрируют стремление компании ликвидировать упомянутую монополию и начать развивать успешный самостоятельный экспорт российского газа. Избрание в конце прошлого месяца бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на пост председателя совета директоров «Роснефти» также, возможно, повысит ее шансы на успех, учитывая его значительное влияние на позицию Германии по отношению к прокладке газопровода «Северный поток-2».

В настоящее время «Роснефть» добывает газ в рамках многочисленных проектов по всей России. Согласно статистическим данным компании, опубликованным летом, общий объем добычи в первом полугодии текущего года вырос на 2,9 процента в годовом исчислении и достиг 34,2 миллиардов кубометров. Представители «Роснефти» заявляют, что это обусловлено введением в эксплуатацию новых скважин на шельфе острова Сахалин, выходу на полную мощность Ново-Уренгойского газоконденсатного завода, принадлежащей АО «Роспан Интернешнл», дочерней компании «Роснефти», а также началу добычи газа в рамках новых проектов на территории Тюменской области.

Кроме того, «Роснефть» укрепляет свои позиции на газовом рынке за счет заключения торговых соглашений. Так, в июне компания подписала соглашение с ВР, предусматривающее долгосрочную продажу и покупку природного газа, добытого «Роснефтью», который с 2019 года начнет поставляться на европейские рынки.

В последнее время «Роснефть» также подписала ряд контрактов, предусматривающих ее участие в нескольких проектах по добыче газа в регионе Курдистана, а также в строительстве газопровода, по которому газ поставлялся бы на внутренний рынок, а также до 30 миллиардов кубометров в год экспортировалось бы в Турцию и Европу.

Впрочем, эксперты отмечают, что путь курдистанского газа в Европу осложняется рядом вопросительных знаков, учитывая политическую неопределенность, возникшую после недавнего референдума о независимости.

Амбиции «Роснефти» на международном газовом рынке получили дополнительную поддержку в конце прошлого года, когда компания присоединилась к Eni и BP в проекте по разработке месторождения «Зохр». Это крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море, где, по предварительным оценкам, насчитывается около 450 миллиардов кубических метров газа. Таким образом, российская нефтяная корпорация получила еще одну возможность сыграть роль в крупном проекте, который со временем может стать важным источником поставок газа европейским потребителям.

Если «Роснефти» удастся закрепить свои позиции как экспортер газа в Европу, это может принести ей значительные преимущества. Организация успешного и стабильного экспорта газа в Европу даст «Роснефти» веские основания для увеличения доли рынка и подкрепить ее аргументы в пользу предоставления ей доступа к экспорту газа из России.

Впрочем, пока неясно, как европейские политики, находящиеся в настоящее время у власти, будут реагировать на участие российской компании в экспорте природного газа из Северной Африки и Ближнего Востока на европейский рынок.

Поставки российского газа в Европу уже давно являются весьма болезненной в политическом отношении проблемой. В связи с этим актуален вопрос о том, будут ли европейские потребители и регуляторы приветствовать участие «Роснефти», или напротив, удвоят свое сопротивление российским поставщикам.

Со своей стороны, компания «Газпром» наверняка будет противостоять любым изменениям статус-кво. Нынешним летом заместитель генерального директора «Газпрома» Александр Медведев заявил, что предоставление другим компаниям возможности экспортировать российский газ по трубопроводам, не принесет пользы государству.

Помимо сказанного, любые изменения, касающиеся монополии «Газпрома» на трубопроводный экспорт, должны будут учитывать социальную значимость поставок природного газа потребителям внутри России. «Газпром» играет значительную роль в поставках на менее прибыльные внутренние рынки и обоснованно утверждает, что его монополия на экспорт частично компенсирует недополученную прибыль от этих поставок. Таким образом, либерализация экспорта газа потребует разработки новой модели, учитывающей упомянутые обстоятельства, которая может оказаться долгим и весьма сложным процессом.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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