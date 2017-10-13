Россия ведет переговоры с предприятиями испанской Галисии о строительстве нового флота морозильных рыболовных траулеров

Во времена Советского Союза рыболовный флот бывшего мирового бастиона коммунизма ежегодно вылавливал 11 миллионов тонн рыбы и других морепродуктов. Однако, после падения железного занавеса эта индустрия столкнулась с тяжелейшим кризисом, который снизил этот показатель до 5 с небольшим миллионов тонн. Правительство Владимира Путина придает этому сектору экономики стратегическое значение и намерено осуществить через Федеральное агентство по рыболовству амбициозный план обновления российской рыболовной индустрии.

Подпись к изображению: За последние несколько лет судоверфь Metalships & Docks в испанской Галисии превратилась в современное предприятие, пригодное для эффективной и своевременной реализации самых сложных проектов



Судоверфь Metalships & Docks начала работы по строительству 110-метрового мега-траулера для «Русской рыбопромышленной компании». Впоследствии планируется постройка еще пяти крупных морозильных траулеров. Дело в том, что суда для нового рыболовного флота Путина будут не менее 80 метров в длину. Чем дальше верфи и вспомогательные предприятия буду продвигаться вперед в ходе переговоров о заключении контрактов, тем больше шансов на успех в будущем — по двум основным причинам.

Во-первых, программа государственной поддержки, провозглашенная премьер-министром России Дмитрием Медведевым в мае, направлена на то, чтобы в максимальной степени ограничить участие иностранных компаний в этом макро-проекте. К 2020 году судостроителям, получающим государственную поддержку, придется размещать заказы на сумму не менее 30 процентов стоимости судов у российских компаний, причем эта доля увеличится до 40 процентов к концу 2020 года.

Во-вторых, у российского флота нет тех ноу-хау, которыми обладают судостроители из Галисии. «Поскольку они экспортируют знания и технологии, это увеличивает вероятность принятия всего плана в целом».

Помимо судостроительного завода Metalships & Docks в проекте участвует предприятие Vigo, которое уже поставило вспомогательное оборудование на «Выборгский судостроительный завод» (представляющий сегодня 70 процентов российского судостроения) для одного из этих траулеров, и к концу месяца отправит оставшуюся часть заказанного товара. Другие вспомогательные предприятия, в основном технологические, наладили контакты с компаниями Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурманска.

«Испания как один из мировых лидеров в области строительства рыболовных судов, обладает достаточным опытом и международным авторитетом, чтобы справиться с этой масштабной и интересной проблемой», – заявил представитель судостроительной компании Pymar, добавив, что считает вполне предсказуемым, что галисийские судостроительные заводы в ближайшее время получат новые контракты.

Почти три десятилетия назад, в начале 1989 года, испанские компании Factorías Vulcano и Naval Gijón смогли получить и выполнить заказ от тогдашнего Министерства рыболовства СССР на строительство пятнадцати 105-метровых рыболовных траулеров стоимостью 70 миллионов песет, что соответствует приблизительно 421 миллиону евро. Завод Factorías Vulcano построил восемь из них, а Naval Gijon – остальные семь кораблей.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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