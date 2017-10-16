При Трампе Америку ждут войны, которые в конце концов погубят империю

Хотя Трамп сам несет в себе свои уникальные риски, но все, связанное с усилением американского милитаризма за рубежом, намного серьёзнее, чем его персона.

Исходя из последствий финансового кризиса, можно уверенно утверждать, что американская империя не способна сама себя реформировать. На карту поставлено слишком много денег и власти, и всем уже давно известно, что олигархи всегда были выше закона в рамках нашей двухуровневой системы правосудия. Крупнейшие финансовые преступники целого поколения не только избежали тюрьмы за свои деяния, но даже были вознаграждены. Уолл-стрит управляла администрацией Обамы, и теперь она управляет администрацией Трампа. Понятно, что эти творящие беззакония элитные мошенники и их сторонники будут продолжать свою безумную политику, пока всё это не рухнет. Независимо от того, кто во главе этого цирка — Трамп, Пенс или Хиллари Клинтон — мчащийся поезд не изменит своего маршрута.

Наше общество чрезвычайно коррумпировано, неадекватно и негуманно. Общественность больше не доверяет ни одному из наших учреждений и по очень веским причинам. Наши институты существуют только для того, чтобы служить в качестве привратников для защиты хищных мошенников от наказания.

Причина, по которой я фокусируюсь на войне, ведущей к более опасному этапу разрушения империи, состоит в том, что я думаю, что это самый вероятный способ развития событий. Когда я смотрю на тех, кто находится у власти или обладает влиянием в США, я не вижу людей, которые извлекли уроки из Ирака, Ливии и теперь Йемена. Скорее, я вижу постоянный консенсус интервентов, которые никогда не перестанут искать следующую страну, чтобы разбомбить её. Таким образом, вполне вероятно, что они в конечном итоге развяжут по ошибке войну, после которой все просто рухнет.

Я думаю, что наиболее вероятной целью такой агрессии при Трампе является Иран, но в данном случае события будут развиваться не так, как на иракской войне. В 2003 году США имели ведущее положение в мире, и государство пользовалось поддержкой среди американцев. Прошло всего два года после 11 сентября, и многие в мире по-прежнему считали американское правительство силой добра. Джордж Буш и его приятели использовали эту добрую волю, чтобы уничтожить страну, которая никогда не нападала на нас, убив при этом сотни тысяч невинных людей. Хуже того, все было основано на лжи и пропаганде средств массовой информации. Спустя полтора десятилетия США оказались втянутыми во множество других трагических событий, но ни одно из них несравнимо по масштабам с Ираком. В сегодняшнем мире, где США презирают гораздо больше, чем в 2003 году, может произойти любой новый серьезный конфликт.

Грустно это говорить, но в течение 21-го века правительство США показало себя коррумпированным бандитом и не только для внешнего мира, но и для собственного народа. Более того, те, кто находится у власти в Америке, либо не признают эту реальность, либо их это вовсе не волнует. Такого рода оторванное от реалий высокомерие в сочетании с безудержной внутренней коррупцией всегда приводило империи к гибели. Я думаю, что и у союзников, и у врагов за границей уже иссякло терпение, и они при первой возможности помогут американцам утонуть.

В своих прежних публикациях я писал:

«Как все это будет развиваться? Очевидно, никто не знает, но я думаю, что мы вступили в новый период в американской истории. Я думаю, что американская империя переходит Рубикон. Лично я не ожидаю решительного и открытого военного ответа со стороны России в ближайшей перспективе. Я не думаю, что Путин хочет дать американским СМИ и новоиспеченному неоконсерватору Дональду Трампу повод сделать что-нибудь по-настоящему безумное, чтобы потом те могли обвинять Россию в глазах общественного мнения. Я думаю, что Путин слишком умен для этого. Скорее, он будет делать всевозможные шаги за кулисами, чтобы ослабить экономическую мощь Америки, и в то же время участвовать в незначительных провокациях, чтобы соблазнить идиотов, отвечающих за внешнюю политику США, совершать дальнейшие ошибки за границей, которые они обязательно сделают.

Иными словами, Россия будет пытаться заставить США продвинуться дальше на территории, где невозможно добиться реального успеха, в то время как состояние американской экономики продолжает ухудшаться».

Многие американцы проголосовали за Трампа, надеясь, что он не допустит такого сценария, но этот оптимизм выглядит все более неуместным. Таким образом, я ожидаю серьезную военную ошибку в предстоящие годы, и это вызовет цепную реакцию, которая в конечном итоге нанесет огромный удар по империи США и по ее имиджу. Другими словами, в течение десяти грядущих лет можно рассчитывать увидеть, как начнется быстрое разложение империи.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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