Российский «разворот к Востоку» — всего лишь кратковременное сближение с Китаем?

За последние годы, особенно с момента начала украинского и крымского кризисов, много было написано о российском «развороте к Востоку», главным образом, к Китаю. Однако, серьезность нынешней напряженности отношений между Россией и Западом преувеличена. В культурном, историческом и даже географическом отношении Россия неразрывно связана с западным, европейским миром.

Распад Советского Союза в 1991 году привел к возникновению в стане кризиса идентичности. Однако, можно утверждать, что хотя флирт с марксизмом, который, впрочем, тоже является западной идеологией, в период с 1917 по 1991 год, ознаменовал длительный разрыв с европейскими корнями России, это не привело к полному устранению западного культурного влияния из российской жизни. Тот факт, что большевикам и их последователям не удалось полностью исключить из жизни народа Русскую Православную церковь, свидетельствует о том, что любая попытка уничтожить память о прошлом является тщетной, особенно если речь идет об относительно недавнем историческом прошлом.

По этой причине большевистская революция 1917 года не привела к полному разрыву культурных связей между Россией и Европой и Западом в целом. Сейчас повсюду можно встретить утверждения о том, что западные санкции, введенные против России в наказание за присоединение Крыма и действия на востоке Украины, вынудили Россию активизировать свои связи с Китаем, и это приведет, может привести в конечном итоге к тому, что Россия окажется в роли младшего партнера в непрочном альянсе. Помимо заявлений Пекина о его решимости не вступать в какие-либо блоки, и собственных соображений России (нежелания становиться младшим партнером), многочисленные культурные, исторические, традиционные и географические реалии указывают на недолговечность российского «разворота» к Китаю.

Культурный фактор

Не следует недооценивать культурный фактор в широком понимании: большинство россиян всех социальных слоев и политических убеждений, включая даже тех, кто живет в Сибири или на Дальнем Востоке, географически более близком к Азии, предпочли бы провести свой отпуск в Риме, Париже, Лондоне или Нью-Йорке, а не в Пекине, Токио или Сеуле. Они скорее чувствовали бы себя как дома на Западе, чем на Востоке. Безусловно, есть и исключения, однако они лишь подтверждают правило.

Средний россиянин не назвал бы себя европейцем, но тем не менее европейские традиции и обычаи, как и история, ему ближе и понятнее, чем восточные. Несмотря на провозглашение и реализацию «разворота» к Китаю, сам президент Путин никогда не упускал случая напомнить своему народу о европейских корнях России. Так, недавно, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов, состоявшегося 14-22 октября 2017 года в Сочи, он вновь подчеркнул, что «хотя Россия является «евразийским пространством», «с точки зрения культуры, даже группы языка, истории – это, безусловно, прежде всего, европейское пространство. Люди, населяющие Россию, являются носителями европейской культуры».

В годы президентства Бориса Ельцина, Россия открыто стремилась к возвращению в «цивилизованный мир». Эти два слова очень часто произносились интеллектуалами и лидерами того периода. Впрочем, их можно нередко услышать даже сегодня. Такое восприятие Европы и Запада в целом продолжает захватывать воображение российских либералов, которые хотели бы видеть Россию в той или иной форме частью Запада.

В девяностые и нулевые годы вступление России в «большую восьмерку», заявление о намерении присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членство в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также высказывание Владимира Путина о возможном вступлении в НАТО (в интервью репортеру BBC Дэвиду Фросту в марте 2000 года) – все это, несомненно, были попытки присоединиться к «цивилизованному миру». Увы, они оказались безрезультатными.

В этой связи Запад должен признать, что отказ России в ее «прошении» о вступлении в «западный клуб», отчасти объясняется глубоко укорененным в европейской и американской ментальности страхом перед русским колоссом. Хотя непростая история отношений с Москвой является одной из важнейших причин, помимо этого, Россия на протяжении долгого времени считалась «азиатской» державой. Таким образом, ряд предрассудков, обоснованных или нет, составляют основу европейского и американского отношения к России.

История и география

Разумеется, следует учитывать и исторический контекст: российская история в прошлом и до сих пор неразрывно связана с историей Европы. Начиная от возникновения российской государственности, введение христианства, войны против тевтонских рыцарей, поляков и шведов, роль в Венской системе международных отношений (системе Европейского концерта) до, во время и после наполеоновских войн, Крымская война против Англии и Франции, войны против Турции из-за Балкан в 70-е и 80-е годы девятнадцатого столетия, первая и вторая мировые войны, а также послевоенный мир в период между 1945 и 1991 годами – все эти события связывают Россию с Европой.

И, наконец, география представляет собой константу, которую никто не в состоянии отменить. Хотя Россия занимает гигантскую площадь трансконтинентальной суши, большая часть которой находится к востоку от Урала, основная часть населения всегда жила и живет к западу от этого горного хребта. Перед Россией всегда стоял вызов, связанный с развитием ее малонаселенных и отсталых сибирских и дальневосточных территорий.

Российские лидеры всегда осознавали необходимость выполнения этой монументальной задачи, но, факт остается фактом: большинство россиян предпочли бы жить в более развитой и экономически стабильной европейской части страны.

Следовательно, любой разворот к Китаю с точки зрения логики не может быть устойчивым на протяжении сколько-нибудь длительного времени. Многое зависит от характера, темперамента и, прежде всего, мировоззрения будущего преемника Путина, а особенно его отношения к Западу. Если судить по недавнему и историческому прошлому, нет никаких сомнений в том, что он, скорее всего, вернется к своим европейским корням.

Являясь единственной европейской страной, имеющей одну из самых протяженных в мире сухопутных границ с Китаем, Россия не может не ощущать дискомфорта, особенно учитывая ее имперское прошлое, мессианскую политическую и экономическую идеологию и статус мировой сверхдержавы, не говоря уж о напряженных, и даже открыто враждебных отношениях в период после китайско-советского раскола.

Последствия для Юго-Восточной Азии

Состояние американо-китайских отношений будет по-прежнему в значительной степени определять экономическую и политическую атмосферу, а также архитектуру безопасности Юго-восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия сама по себе не способна оказывать здесь влияние, сравнимое с США и Китаем, учитывая тот факт, что ее взаимодействие со странами региона было и остается ограниченным. Однако, ситуация могла бы измениться, если бы Россия обратила равную или большую часть своего «разворота» к Юго-Восточной Азии.

Впрочем, на данном этапе он главным образом ориентирован на Китай, и, тем самым, имеет большее значение для России, чем для Юго-Восточной Азии. При этом последняя не должна воспринимать упомянутый «разворот» в негативных тонах, если он приобретет устойчивый характер.

Иными словами, если «разворот к Востоку» приведет к более стабильным и предсказуемым отношениям между двумя гигантами, результатом которых станут экономические выгоды для региона и гармоничные отношения со странами Юго-Восточной Азии, это можно только приветствовать. Дальнейшее развитие «разворота», таким образом, заслуживает самого пристального внимания стран региона.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 3,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x