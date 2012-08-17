Евреи действительно контролируют СМИ

Источник перевод для mixednews – josser

Мы, евреи, забавное племя. Мы обожаем кичиться любым еврейским актёром. Иногда нам хочется думать что актёр – еврей, – только потому, что он нам настолько нравится, что мы считаем его достойным находиться в нашей компании. Мы хвастаем еврейскими писателями, еврейскими политиками, еврейскими управленцами. Всякий раз, стоит кому-нибудь заикнуться о каком-нибудь фильме, книге или другом художественном произведении, мы неизменно выдаём что-то вроде: «А вы в курсе, что он еврей?».

Мы — группа, которая ведёт всех за собой, и это относится не только к миру искусства. У нас, к примеру, есть AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям; прим. mixednews.ru), который по существу создавался исключительно с задачей продвижения определённых целей в Вашингтоне. И он превосходно с ней справляется. А мы этим хвастаем.

Но забавно то, что если какой-нибудь антисемит или ненавистник Израиля начинает ораторствовать на тему «евреи контролируют СМИ!» и «евреи контролируют Вашингтон!», мы вдруг встаём на дыбы. Мы начинаем масштабные кампании по дискредитации этих людей. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы они лишились работы. Мы печатаем статьи. Мы создали целые организации, существующие единственно для того, чтобы рассказывать всем о том, что евреи ничего не контролируют. Нет, мы не контролируем СМИ, и влияния у нас в Вашингтоне не больше, чем у других. Нет, нет и нет, божимся мы: мы всего лишь такие, как и все остальные!

Видит ли в этом иронию кто-нибудь ещё (если он не слепой фанатик)?

Давайте будем здесь честны перед собой, братья евреи. Мы действительно контролируем СМИ. У нас так много своих людей на руководящих должностях во всех больших кинокомпаниях, что это становится почти неприличным. Почти каждый фильм или сериал, битком набиты актёрами, режиссёрами и авторами еврейского происхождения. Знаете ли вы, что всеми восемью основными киностудиями управляют евреи?

Но это не всё. Мы ещё контролируем рекламу, на которую прерываются эти сериалы.

И давайте не забывать об AIPAC, излюбленной груше для битья каждого антисемита. Мы говорим об организации, которая фактически является эквивалентом собрания сионских мудрецов. Я знаю, что мне ответят. Что все пытаются оказывать влияние на политиков. Любая группа людей, будь то меньшинства или большинства. Что у каждой группы есть энное число успешных актёров и режиссёров. Но это совсем не говорит о том, что мы заправляем Голливудом или Мэдисон-авеню (нарицательное обозначение американской рекламной индустрии; прим. mixednews.ru). Что Мелы Гибсоны мира правы (по видимому, отсылка к герою Гибсона в фильме 1997 года «Теории заговора; прим.), когда говорят о том, что мы умышленно используем свою власть с целью захвата всего мира. Что у нас в процессе реализации имеется некий сумасшедший заговор.

Может, это и правда – лоббируют все. Может, это и правда, что среди актёров есть представители всех национальностей. Но будет же вам. Мы хвастаем об этом беспрестанно. Неужели мы не можем признать, что мы невероятно успешны? Неужели мы не можем сказать об этом миру?

Я представлю свою теорию по поводу того, почему евреи не хотят распространяться о своём контроле над СМИ.

Прежде всего, в той же степени, в какой евреям нравится признавать, что так много из них достигло успеха, и так много из них добилось так многого, им ненавистно признание в том, что это как-то связано с их еврейством. Возможно, они допустят, что это имеет какое-то отношение к их жизненному опыту как евреев. Но сколько евреев признает, что в каждом из них есть что-то врождённое, что помогает им добиваться впечатляющих результатов?

Председатель Антидиффамационной лиги Эйб Фоксман в великолепной статье, которая была посвящена рассматриваемой нами теме, дал интервью, где сказал, что «предпочёл бы, чтобы люди говорили, что многие руководители в отрасли «случайно оказались евреями». Указанное, можно сказать, резюмирует генеральную линию партии.

Истина в том, что антисемиты поняли её правильно. У нас, евреев, есть нечто внедрённое в каждого из нас, – такое, что полностью отличает нас от любой другой группы в мире. Речь идёт о группе людей, которая в прямом смысле побывала в лагерях смерти, пережила погромы, истреблявшие целые её семьи. А затем они приезжают в Америку, единственное место, которое за всё это время дало им реальную возможность обладать таким объёмом власти, какого они хотели, вот они и прибирают её к рукам. Пожалуйста, не говорите мне о том, что любая другая группа в мире когда-либо делала подобное. Только евреи. И мы делали это раньше. Вот почему евреи были порабощены в Египте. Мы были слишком успешны. Возьмите и почитайте Тору. И мы делали так же в Германии.

Способность добиваться своего, этот внутренний стимул, который проистекает не из годов обучения или любой другой разновидности факторов внешнего окружения, а из внутренней искры в каждом еврее.

Теперь интеллектуальным группам вроде АДЛ или AIPAC противна сама мысль о том, чтобы согласиться с этим, поскольку это, прежде всего, светские организации. Вся их программа деятельности построена вокруг обоснования того факта, что всякий еврей ничем не отличается от любого другого человека в мире. Я не могу себе представить более чудной программы. Нет, мы другие. Мы особенные.

Конечно, людям не нравится слышать такое. Они полагают, что слова об особенности евреев каким-то образом намекают на то, что евреи лучше.

Если честно, я даже толком не знаю, что следует понимать под словом «лучше». Я уверен лишь в том, что быть особенным попросту означает, что у человека есть обязанность творить добро.

Я думаю, что это и есть настоящая причина, по которой евреи так боятся признать наличие у себя чего-то от природы мощного и хорошего. Не из-за того, что они боятся быть особенными. А потому, что они боятся нести ответственность. Это означает, что на них вдруг падает вина за созданные ими непотребные телесериалы, загрязняющие духовную атмосферу планеты. Это означает, что нельзя творить лишь потехи ради или даже ради «искусства».

Внезапно оказывается, что мы не вправе портить этот мир.

Примечательно, что евреи сделали для мира очень много и самыми разными способами. Они обеспечили прогресс в сфере гражданских прав, они помогали спасать жизни в Дарфуре, Гаити и вообще, почти что везде.

Но этого недостаточно. Решение проблем мира в физическом отношении – лишь половина сражения.

Наше более крупное, более тяжёлое сражение – это подъём духовного уровня мира. И это как раз то, чего чураются те люди, которые всеми фибрами своей души силятся доказать, что евреи – такие же, как и все остальные. Это означает, что мы не можем больше просто «самовыражаться». Нам придётся задуматься о том, что мы создаём и как мы себя ведём. Это означает, что нам придётся начать работать вместе. Это означает, что нам придётся ждать друг от друга, а также от самих себя, соблюдения более высоких стандартов.

Однако время пришло. Нам не нужно больше менять свои имена. Нам не нужно подстраиваться подобно хамелеонам. Нам принадлежит целая страна, будь она неладна.

Вместо этого, мы можем гордиться самими собой и одновременно сознавать свою огромную ответственность – и свой шанс.

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