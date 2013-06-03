В чём разница между суннитами и шиитами

Сунниты и шииты – крупнейшие течения ислама, приверженцы которых находятся в состоянии непрекращающейся вражды друг с другом, обостряя и без того напряжённую обстановку на Ближнем Востоке. По данным исследовательского центра Pew Research, 40 процентов суннитов считают, что шииты не являются истинными мусульманами.

Разногласия суннитов и шиитов уходят корнями в далёкое прошлое. После смерти в 632 году пророка Мухаммеда между его последователями разгорелся спор о том, кто должен унаследовать политическую и духовную власть над арабскими племенами. Большинство поддержало кандидатуру Абу Бакра, друга Пророка и отца его жены Аиши.

Это большинство и сформировало впоследствии лагерь суннитов, которые сегодня составляют 80% всех мусульман. Другие же поддержали двоюродного брата и зятя Пророка Али, заявив, что Пророк назначил его своим преемником. Впоследствии их стали называть шиитами, что в переводе с арабского означает дословно «сторонники Али». В этом споре верх одержали сторонники Абу Бакра, который и получил титул халифа.

В 680 году солдаты суннитской армии убили Хуссейна, сына Али, что привело к дальнейшему усилению противоречий между суннитами и шиитами. Сунниты продолжали оставаться у власти, в то время как шииты постоянно находились в тени, признавая истинными лидерами своих имамов, первые 12 из которых являлись прямыми потомками Али.

Сегодня все мусульмане единодушно признают, что Аллах – это единственный бог, а Мухаммед – его посланник.

Все они следуют пяти основным постулатам ислама, в том числе, соблюдение поста в месяц Рамадан, главной священной книгой для всех является Коран. Однако приверженцы суннизма в своей практике ислама особое внимание уделяют следованию учению (сунне) Пророка, в то время как шииты считают своих аятолла (шиитский религиозный титул – прим.Mixednews) посланниками Бога на земле. Из-за этого сунниты часто обвиняют шиитов в ереси, а те, в свою очередь, указывают на чрезмерный догматизм учения суннитов, который приводит к появлению экстремистских движений, таких как ваххабизм.

В большинстве направлений шиизма центральным элементом считается вера в то, что двенадцатый и последний из имамов сокрыт Богом и однажды явится этому миру, чтобы выполнить его священную волю.

Однако свои «перегибы» есть и у шиитов. Например, во время траурных мероприятий в день Ашура – день смерти Хуссейна, сына Али – некоторые шииты наносят себе ранения, чтобы почтить эту дату.

В истории противостояния суннитов и шиитов никогда не было серьёзных столкновений, подобных 30-летней войне, разразившейся в 17 веке между сторонниками различных направлений христианства. Частично это объясняется тем, что шииты стараются избегать конфликтов, осознавая численное превосходство суннитов. Несмотря на то, что недавняя череда политических переворотов в ряде ближневосточных государств способствовала обострению отношений между шиитскими (Иран) и суннитскими (Саудовская Аравия, Катар) правительствами, в большинстве случаев и те, и другие мирно живут бок о бок друг с другом.

Источник перевод для MixedNews — Наталья Ярошинская (37 голосов, среднее: 4,43 из 5)

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