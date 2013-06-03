В чём разница между суннитами и шиитами

Сунниты и шииты – крупнейшие течения ислама, приверженцы которых находятся в состоянии непрекращающейся вражды друг с другом, обостряя и без того напряжённую обстановку на Ближнем Востоке. По данным исследовательского центра Pew Research, 40 процентов суннитов считают, что шииты не являются истинными мусульманами.
Это большинство и сформировало впоследствии лагерь суннитов, которые сегодня составляют 80% всех мусульман. Другие же поддержали двоюродного брата и зятя Пророка Али, заявив, что Пророк назначил его своим преемником. Впоследствии их стали называть шиитами, что в переводе с арабского означает дословно «сторонники Али». В этом споре верх одержали сторонники Абу Бакра, который и получил титул халифа.
В 680 году солдаты суннитской армии убили Хуссейна, сына Али, что привело к дальнейшему усилению противоречий между суннитами и шиитами. Сунниты продолжали оставаться у власти, в то время как шииты постоянно находились в тени, признавая истинными лидерами своих имамов, первые 12 из которых являлись прямыми потомками Али.
Все они следуют пяти основным постулатам ислама, в том числе, соблюдение поста в месяц Рамадан, главной священной книгой для всех является Коран. Однако приверженцы суннизма в своей практике ислама особое внимание уделяют следованию учению (сунне) Пророка, в то время как шииты считают своих аятолла (шиитский религиозный титул – прим.Mixednews) посланниками Бога на земле. Из-за этого сунниты часто обвиняют шиитов в ереси, а те, в свою очередь, указывают на чрезмерный догматизм учения суннитов, который приводит к появлению экстремистских движений, таких как ваххабизм.
Однако свои «перегибы» есть и у шиитов. Например, во время траурных мероприятий в день Ашура – день смерти Хуссейна, сына Али – некоторые шииты наносят себе ранения, чтобы почтить эту дату.
В истории противостояния суннитов и шиитов никогда не было серьёзных столкновений, подобных 30-летней войне, разразившейся в 17 веке между сторонниками различных направлений христианства.
Интересно и познавательно
Патриотизм — это никакой не зародыш национализма! В основе Патриотизма — любовь к своему. В основе национализма, нацизма, фашизма — ненависть к чужому! БОЛЬШАЯ разница! Когда в основе любой религии возникает ненависть к чужому — вот тут и начинается война! Так что дело не в религии! И не в ветвях! А в тех, кто любит или ненавидит!
Все мы едины и бог и аллах у нас один,а все мы его рабы божьи,нет бога кроме аллаха и пророка его муххамеда,,бог у нас у всех один братья ,а веры разные
Братья мусульмане, вспомните сколько сподвижников было у пророка Мухаммада сальляллаху алейхи уассалям, и представьте, что было бы с исламом, если бы у каждого сподвижника было бы своё религиозное течение.
Бред, услышал звон, не знает где он. Во первых нужно отметить, что не было голосования где выбирало большинство, во вторых пророк будучи больным назначил Али приемником, который являлся его приемным сыном. Далее сын Али это внук пророка, о ком он говорил «кто любит Хусейна тот любит меня». Никто не считает Аятол посланником Бога, такое только придурок мог написать. Главное отличие шиитов от суннитов в том, что шииты живут в ожидании миссии, коим будет один из потомков пророка.
Есть ли разница в чтение намаза?
Шииты тех времен и нынешние это разные люди, тогда был политический раскол, сегодня у тех кто стоит на позициях шиитского взгляда на события тех лет совершенно иные вероубеждения, что часто выводит их из Ислама, их можно отнести к суфиям, их почтение могил различных «святых» , проклятия в адрес первых мусульман, да и в целом вся история шиитов это предательство, некоторые из них даже в христианство хотели перейти, такие как ассасины
Прежде чем говорить и писать такую чушь про суфиев , ты б сначала изучил это течение , ты выносишь фетву не имея никаких знаний , ибо если б ты знал то не выносил бы фетву и не обвинял бы в неверии тех людей которые веруют в Аллагьа и в Его посланника Мухlамада ( СалляЛлагьу Аллейгьи Вассаляма) соблюдают все пять столпов Ислама , по мере возможности соблюдают сунну . Ты знаешь , что обвиняя в куфре кого либо не имея на это 100% оснований ты и сам можешь впасть в куфр . Пусть наставит тебя Всевышний . Просто так называемые ваши учителя не хотят учить вас адабу , которые проявляют суфии по отношению ко всем людям , нельзя раскидываться словами не имея доводов !
я небольшой мусульманин.но я понимаю так:Мухамад умирая запретил ставить себе могилу.чтобы люди непоклонялись его могиле.настоящий мусульманин с его слов.должен поклонятся только ВСЕВЫШНЕМУ.а шииты и суфиты поклоняются различным сятым могилам как католики и православные
К Исламу отношения не имею, но как человек с широким кругозором, всё же хочу лучше понимать что происходит вокург, отчего столько вражды между людьми, казалось бы одной веры. Отчего даже террористы сейчас обязательно казнят приверженцев иного течения веры, но при этом относительно лояльны к христианам например. где же правда о том, что случилось века тому назад.
Братья мусульмане, Бог у нас Один и писание одно. мы не должны быть шиитами, сунитами, суфистами и т.д. мы должны быть мусульманами. И должны соблюдать веру одинаково.
спасибо тебе большое за поддержку МИРА!!!
БОГ ОДИН!!! ОН любит всех нас!!! Мы должны БОГУ верить и ЛЮБИТЬ друг друга