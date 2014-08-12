Многострадальный новый дорогостоящий истребитель Пентагона

Что представляет собой F-35?

Предполагается, что этот созданный с по последнему слову техники истребитель окончательно закрепит господство Америки в небе планеты. F-35 «Лайтнинг II», идея которого была предложена в 1996 году компанией Lockheed Martin, должен был поступать на вооружение, начиная с 2010 года, чтобы постепенно обновить стареющий флот таких истребителей Пентагона как F-16 и F/A-18, многие из которых были построены ещё в 1970-х и 1980-х годах. Но за 18 лет с момента возникновения концепции обнаружилась такая технологическая амбициозность проекта F-35, что «Локхид» не может довести его до завершения – имели место бесконечные задержки, перерасходы бюджета и технические неудачи. Недавно полёты были опять запрещены из-за пожара в двигателе, что стало 13-й приостановкой с 2007 года. В связи с тем, что в проект F-35 неоднократно вносились изменения, стоимость разработки самолёта удвоилась до рекордных 400 миллиардов долларов, что превращает его в самую дорогую в истории систему вооружений. Производство одного самолёта обойдётся в 185 миллионов долларов. Развёртывание F-35 было отложено, самое раннее, на 2015 год, причём Пентагон оценил его лётно-технические характеристики как «незрелые» и «неприемлемые», а многие военные эксперты задаются вопросом, будет ли он вообще применяться по своему прямому назначению. «Не разворачивается, не набирает высоту, не разгоняется», – делается вывод в одном разгромном исследовании корпорации Rand.





На данный момент сверхсовременный F-35 является чем угодно, но только не истребителем.

Насколько технически совершенен F-35?

Теоретически, это будет самый смертоносный истребитель всех времён. Истребитель «на все случаи жизни» может бомбить наземные цели и вести воздушный бой, удовлетворяя разноплановые потребности Военно-морских сил, Военно-воздушных сил и Корпуса морской пехоты. Его радиопоглощающее покрытие в сочетании со сверхзвуковой скоростью дают возможность «невидимому» истребителю влетать в зону боевых действий прежде, чем враг заметит его приближение. Однодвигательный, одноместный самолёт несёт в себе принципиально новые технологии программного обеспечения, используемые для управления футуристическим видеоэкраном внутри шлема пилота. Информация от нескольких камер, смонтированных по всей поверхности самолёта, подаётся в шлем, давая пилоту 360-градусный обзор во время ближних маневренных боёв и заходов на цель. «Этот летательный аппарат подкрепляет свойственный американцам подход к войне, – говорит генерал-лейтенант ВВС США Фрэнк Горенц. – Нам не нужна победа со счётом 51:49. Мы хотим побеждать со счётом 99:0».

Оправдывают ли себя технологии?

Зачастую нет. Разрешение видео в шлеме, например, гораздо хуже, чем у невооружённого глаза, поэтому лётчики силятся различить крошечные точки на расстоянии, которые могут означать угрозу со стороны противника. Многие другие неисправности были устранены в последние лет десять совершенствования конструкции. «Это невероятно сложный летательный аппарат, – говорит полковник ВВС Род Крегьер. – Довести его до надлежащего уровня непросто». Поддержание его на надлежащем уровне тоже будет задачей не из простых – увеличение эксплуатационных расходов на F-35 по сравнению с предыдущими истребителями составит до 40 процентов, а стоимость пожизненного технического обслуживания всех истребителей по оценкам Пентагона составит 1 триллион долларов. И даже тогда, когда F-35 функционирует должным образом, его возможности ограничены одним неисправимым конструктивным изъяном.

Каким?

Это его установка вертикального взлёта. Корпус морской пехоты настоял на том, чтобы самолёт обладал способностью к вертикальному взлёту и посадке, позволяющей истребителю взлетать с коротких посадочных палуб десантных кораблей КМП. Но чтобы вертикально поднять самолёт массой, доходящей до 35 тонн, требуется около 40 тысяч фунтов тяги (примерно 18000 кгс; прим.), поэтому «Локхид» добавила мощный подъёмный вентилятор. Установка объёмного вентилятора увеличила сопротивление самолёта, в результате его разгонные характеристики, топливная эффективность и дальность полёта даже хуже, чем у более старых китайских истребителей. Словно посыпая солью на рану, Китай теперь разрабатывает свою собственную имитацию F-35, основываясь на чертежах Пентагона, выкраденных китайскими хакерами. Конструкция J-31 не предусматривает негативно сказывающегося на лётных характеристиках подъёмного вентилятора вертикального взлёта, и, как результат, он быстрее и манёвренней.

Каковы альтернативы?

Пентагон мог бы перезапустить производственную линию F-22, однако эту систему преследовали свои собственные проблемы, в том числе случаи кислородного голодания и потери сознания, которые регулярно происходили с пилотами во время полётов. Или же военные чиновники могут пропустить так называемое 5-е поколение истребителей вроде F-35 и перейти прямо к шестому, которое, судя по всему, будет основано на оснащении истребителей лазерным оружием. Другие военные эксперты утверждают, что Пентагону следует вообще отказаться от своей ставки на пилотируемый бой эпохи Второй мировой войны, учитывая почти полное его отсутствие в современных вооружённых конфликтах в мире, а вместо этого сосредоточиться на беспилотных дронах и роботизации боевых действий. Но похоже на то, что и Пентагон, и Конгресс теперь бесповоротно увязли в проекте F-35.

Почему?

Как бы неправильно это ни звучало, программа стала слишком дорогой, чтобы её свернуть. Законодатели в Конгрессе остро осознают тот факт, что от проекта зависит судьба 133 тысяч рабочих мест в 45 штатах – а когда начнётся полномасштабное производство, эта цифра вырастет до 260 тысяч – и не рвутся принести в жертву такое количество рабочих мест в Америке. Многие союзники США тоже обещали купить F-35, и отмена продаж нанесёт ущерб престижу Америки. Поэтому Пентагон связан обязательством по производству 2400 истребителей, которые, как говорят аналитики, могут даже ослабить американское преимущество в авиации. «По моим расчётам F-35 будет таким конфузом, – говорит авиационный инженер и аналитик по вопросам обороны Пьер Спрей, – Что от него откажутся до того, как будет построено первые 500 единиц».

Сметённый с лица неба

В 2008 году два военных обозревателя в калифорнийской «фабрике мысли» Rand Corp., создали компьютерную программу, которая должна была проверить боевые качества F-35 в гипотетической войне с Китаем. В военной игре американские истребители, базирующиеся в Японии и на Гуаме, провоцируются на ближний воздушный бой, когда китайские ракеты уничтожают ВВС Тайваня. После того, как будут уничтожены сами F-22 Америки, 16 самолётам F-35 остаётся вести борьбу до конца с вражескими китайскими истребителями – с обескураживающим результатом. Как только симулированные американские истребители выпускают свои ракеты, они теряют свою скрытность и становятся видны на РЛС обнаружения. Проигрывающие своим китайским соперникам по лётным данным, F-35 сметаются с неба. Америка проигрывает войну, а Тайвань достаётся китайцам. В технической терминологии исследования двух авторов F-35 получил оценку «уступающего вдвойне». В «Локхид» результаты военной игры поставили под сомнение, утверждая, что они были основаны на ошибочных допущениях. После этого Rand отступила от выводов доклада, пояснив, что не собиралась проводить сравнение истребителей между собой.

Источник перевод для MixedNews — josser (5 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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