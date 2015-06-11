В голландских школьных учебниках появилась антироссийская пропаганда

Несколько дней назад один родитель из Голландии опубликовал два изображения из школьного учебника своей дочери. Описательная часть этого учебника гласит, «книга обновляется на ежегодной основе и содержит много текущих и разнообразных источников с заданиями». Задачник определённо был обновлён, поскольку Россия была изображена весьма недружелюбной страной полностью в духе непрекращающейся антироссийской пропагандой Запада.
Следующие два изображения были найдены на странице 67 книги, глава 7: страны без демократии. Первое изображение показывает Россию «злой» страной, пытающейся захватить Украину, тогда как Европа показана протягивающей руку помощи. Один из вопросов, который задают учащимся, такой: что на этой картинке делает Россия и что Европа?». Ну и на него, конечно, нетрудно ответить: зловещая Россия очевидно пытается поглотить бедную Украину, тогда как дружелюбная Европа с озабоченностью на это глядит.
Вторая картинка (с заголовком «Насколько мир свободен?») показывает карту, где свободные страны отмечены зелёным, а не свободные — красным. Россия изображена красной, «несвободной» страной, тогда как США и Европа показаны как «самые свободные».
Что, интересно, подвигло этих «педагогов» полагать, что Россия — не свободная страна? Возможно, «проблема» с правами человека в смысле гомосексуальности в России? Премьер-министр Нидерландов Рютте и президент Путин на самом деле обсуждали этот вопрос. Рютте упомянул законы, запрещающие пропаганду гомосексуальности, которые вступили в силу в некоторых регионах России. По словам премьер-министра, это может привести к ограничению прав сексуальных меньшинств. Тогда президент Путин отметил, что эти законы практикуются не на федеральном уровне, а только на региональном. И представляют собой то, за что люди голосовали в этих регионах. Ещё Путин напомнил Рютте, что в Голландии существуют организации, поддерживающие педофилию:
Путин: «Я с трудом могу себе представить, что в Москве юрист разрешил бы организацию, поддерживающую педофилию. Однако в Голландии такое возможно. Я также с трудом представляю, чтобы в парламенте нашей страны была партия, препятствующая участию женщин в политических делах. Но вот партия, которая это делает. Нам просто нужно научиться лучше слушать друг друга, уважать друг друга, вы понимаете?
Я не совсем уверен, могу ли я среди «самых свободных» назвать страну, позволяющую создание пропедофильских организаций или политических партий, препятствующих участию женщин в политике. Свободных стран? Свободных делать что? Обижать детей?
Конечно, много чего можно сказать о том, что изображенное в этом учебнике безосновательно. Существует явная причина тому, почему Россию здесь изобразили в таком свете: основные СМИ от имени и по поручению дяди Сэма говорят, что Россия — зло, так что послание надо донести до всех, независимо от того, правда это или нет.
Если бы я был родителем, то критически взглянул бы на учебный материал моих детей, и объяснил бы, что на самом деле происходит на планете. Школьная система не позволяет ученикам критически мыслить, что позволяет им скармливать информацию, не подтверждённую фактами.
Амари Роос
голландцы вообще слабы даже в начальных знаниях, не удивительно что на их карте в рашке оказались и армения и грузия и казахстан. А если поговорить с ними, то окажется, что эти имбицилы считают, что в рашке живут одни русские и голландцы вообще не знают ничего о других народах. А ведь не надо обладать большим интеллектом чтобы понять, что в стране которая раскинулась на 10 часовых поясов, не может жить только 1 национальность.
тупость голландцев и недостаток у них образования просто поразительны.
Если столько ЛЕТ курить всякую ДРЯНЬ… и не ТО нарисовать можно! )))
И откуда ОБРАЗОВАНИЕ — всё прокурили…
И непонятно чего это европа окрашена в один цвет, будто это 1 страна.
Такой страны и даже образования как «европа» не существует.
А сам евро-союз уже рушится: на днях бриты приняли закон о референдуме по выходу из ес. греция считает месяцы до краха, а там понянутся и остальные. А при выходе фрицев из ес евро сразу разрушится, а за ним и все остальное по цепной реакции. И это случится уже в ближайшие максимум 3 года.
Дети да и только…
Им бы на асфальте ЗЕБРЫ рисовать! )))
Ув. Марс, насчёт выхода бритов, Вы немного горячитесь: так они берут «на понт» ЕС, чтобы меньше платить в евроказну, а получать от туда поболее. С греками тоже скоро договорятся, причём могут это сделать и по плохому и по хорошему. Так что у ЕС всё в порядке. Вот если бы они приняли в свой состав Украину. Увы, это только мечты…
Типичная байка црушных шестерок. К счастью ждать не долго.
Насчёт шестёрок — посмотрите в зеркало, а счастье у всех разное…
Пусть скорее принимают — и ТАМ МАЙДАН будет вместе с эмигрантами!
СКУЧКУЮТСЯ!!! ГЕЙропа и СВИДОМЫЕ!!! Вот коллапс ОФИГЕННЫЙ! )))))
Школьная система не может научить критически мыслить, детский мозг недостаточно для этого развит.
Даже со студенческой скамьи встает немало детей, которые уже никогда не научатся критически мыслить.
Вот ЭТО — точно!!!