В голландских школьных учебниках появилась антироссийская пропаганда

Несколько дней назад один родитель из Голландии опубликовал два изображения из школьного учебника своей дочери. Описательная часть этого учебника гласит, «книга обновляется на ежегодной основе и содержит много текущих и разнообразных источников с заданиями». Задачник определённо был обновлён, поскольку Россия была изображена весьма недружелюбной страной полностью в духе непрекращающейся антироссийской пропагандой Запада.

Следующие два изображения были найдены на странице 67 книги, глава 7: страны без демократии. Первое изображение показывает Россию «злой» страной, пытающейся захватить Украину, тогда как Европа показана протягивающей руку помощи. Один из вопросов, который задают учащимся, такой: что на этой картинке делает Россия и что Европа?». Ну и на него, конечно, нетрудно ответить: зловещая Россия очевидно пытается поглотить бедную Украину, тогда как дружелюбная Европа с озабоченностью на это глядит.

Вторая картинка (с заголовком «Насколько мир свободен?») показывает карту, где свободные страны отмечены зелёным, а не свободные — красным. Россия изображена красной, «несвободной» страной, тогда как США и Европа показаны как «самые свободные».

Что, интересно, подвигло этих «педагогов» полагать, что Россия — не свободная страна? Возможно, «проблема» с правами человека в смысле гомосексуальности в России? Премьер-министр Нидерландов Рютте и президент Путин на самом деле обсуждали этот вопрос. Рютте упомянул законы, запрещающие пропаганду гомосексуальности, которые вступили в силу в некоторых регионах России. По словам премьер-министра, это может привести к ограничению прав сексуальных меньшинств. Тогда президент Путин отметил, что эти законы практикуются не на федеральном уровне, а только на региональном. И представляют собой то, за что люди голосовали в этих регионах. Ещё Путин напомнил Рютте, что в Голландии существуют организации, поддерживающие педофилию:

Путин: «Я с трудом могу себе представить, что в Москве юрист разрешил бы организацию, поддерживающую педофилию. Однако в Голландии такое возможно. Я также с трудом представляю, чтобы в парламенте нашей страны была партия, препятствующая участию женщин в политических делах. Но вот партия, которая это делает. Нам просто нужно научиться лучше слушать друг друга, уважать друг друга, вы понимаете?

Я не совсем уверен, могу ли я среди «самых свободных» назвать страну, позволяющую создание пропедофильских организаций или политических партий, препятствующих участию женщин в политике. Свободных стран? Свободных делать что? Обижать детей?

Конечно, много чего можно сказать о том, что изображенное в этом учебнике безосновательно. Существует явная причина тому, почему Россию здесь изобразили в таком свете: основные СМИ от имени и по поручению дяди Сэма говорят, что Россия — зло, так что послание надо донести до всех, независимо от того, правда это или нет.

Если бы я был родителем, то критически взглянул бы на учебный материал моих детей, и объяснил бы, что на самом деле происходит на планете. Школьная система не позволяет ученикам критически мыслить, что позволяет им скармливать информацию, не подтверждённую фактами.

Амари Роос

Источник перевод для MixedNews — molten (7 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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