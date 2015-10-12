На шаг ближе к войне – британские пилоты получили добро сбивать российские самолёты

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Отдача такого шокирующее распоряжения является предупреждением России со стороны британских министров, и это делает ситуацию на Ближнем Востоке «гораздо взрывоопасней».

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В связи с этим британские самолёты будут вооружать современными ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности, а британским и натовским пилотам дано указание — бороться не на жизнь, а на смерть, если их будут обстреливать Путинские «соколы».

По мнению высокопоставленных военных, британским лётчикам, вероятно, придётся участвовать в смертельных схватках с российскими пилотами раньше, чем можно было подумать.

Выступая на Daily Star Sunday источник из министерства обороны Британии сказал: «Мы должны защитить наших лётчиков, но в то же время мы становимся на шаг ближе к войне. Для этого достаточно одного сбитого в воздушном бою самолёта — и вся картина изменится коренным образом».

Британские истребители «Торнадо» могут нести  до четырех сверхзвуковых ракет стоимостью 200 тысяч фунтов каждая, способных уничтожить в воздухе любой самолёт.

Tornado-364046

Руководство британского военного ведомства полагает, что существует реальная возможность того, что британский истребитель может быть атакован или даже сбит в воздушном бою с российским самолётом.

Как сообщается, британских пилотов проинструктировали избегать контактов с российскими самолётами, но предупредили быть готовыми дать отпор в случае применения по ним оружия.

Другой военный источник сказал: «Никто не знает, что россияне будут делать дальше. Мы не знаем, как они будут реагировать при контакте с западной авиацией».

«Когда самолёты летают на сверхзвуковых скоростях, в воздушном пространстве  сразу же становится тесно. Может случиться столкновение или русского лётчика могут сбить совершенно случайно».


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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  1. AndreyGM:
    28.08.2017 в 4:45 пп

    Проблему слепоты самолёта Торнадо ночью они хоть решили? Сбиватели))

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