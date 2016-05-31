США, Россия и Китай могут начать третью мировую в космосе

Напряженность между ведущими военными державами мира, Соединенными Штатами Америки, Россией и Китаем, продолжает обостряться в связи с разногласиями вокруг Восточной Европы, Ближнего Востока и Южно-китайского моря, провоцируя растущие спекуляции на тему третьей мировой войны. Хотя многие ожидают начала сокрушительной термоядерной схватки в ближайшем будущем из-за борьбы за доминирование на суше или на море, некоторые военные эксперты предсказывают, что она может произойти совсем на другом фронте: в космосе.

Гонка за завоевание последнего рубежа продолжается, и глобальные державы наращивают усилия по милитаризации космического пространства. Военные аналитики предупреждают, что гонка вооружений в космосе за последние несколько лет значительно обострилась, и это может однажды привести к началу мировой войны.

Живущий в Америке известный военный аналитик Омар Ламрани предостерегает, что борьба за доминирование в космосе уже привела к созданию и развертыванию противоспутниковых вооружений, известных под аббревиатурой ASAT (AntiSatellite).

«Технологии, которые начали разрабатываться еще во времена холодной войны, в последние десять лет стали зоной ожесточенной конкуренции между мощнейшими военными державами планеты», пишет Ламрани.

Он признает обоснованность тревог в связи с возможностью атаки против американских космических технологий на орбите. «Положение лидера в сфере военно-космических технологий дает Соединенным Штатам колоссальные преимущества. В то же время, не следует чрезмерно полагаться на такие технологии, поскольку это чревато серьезными рисками».

Соединенные Штаты «в значительной степени рассчитывают на свои орбитальные ресурсы в области навигации, сбора разведданных, наведения различных видов вооружений, коммуникаций, раннего предупреждения и ряда других критически важных направлений». Тот факт, что Америка доминирует в этой сфере и в значительной степени зависит от нее, может дать стимул потенциальным противникам предпринять атаку ее инфраструктуру и начать всеобъемлющую войну на земле.

По мнению Ламрани, поскольку Китай и Россия не в такой значительной степени опираются на космические технологии, как Соединенные Штаты, Пекин и Москва получили бы значительные преимущества, приняв в качестве военной стратегии превентивный удар по американским спутникам.

Это, в свою очередь, может привести к началу полномасштабной войны между мировыми военными державами, поскольку экономика Запада существенно зависит от сетей коммуникаций, созданных на основе системы спутников. С началом «звездных войн» многие страны мира могут оказаться втянутыми в очередную мировую войну. Особенно высока вероятность войны между возглавляемым США альянсом НАТО и их коммунистическими врагами – Россией и Китаем.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (3 голосов, среднее: 2,33 из 5)

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