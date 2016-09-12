На юге России люди в масках напали на активистов

Как минимум два человека получили серьезные ранения после того, как вооруженные люди в масках напали на пожарных-добровольцев, отправившихся в Краснодарский край, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров.

Организация «Greenpeace» сообщила, что на них напали ночью, людей избили, а также повредили палатки и автомобили. Противопожарные службы призывали местные и зарубежные негосударственные организации направлять волонтеров в зоны пожаров. Однако, некоторые националисты заявляют, что иностранные НГО – западные шпионы.

По словам активистов, нападавшие, вооруженные пистолетами, ножами, дубинками и свето-шумовыми гранатами, представившиеся «казаками», назвали волонтеров «предателями» и написали краской оскорбительное слово в адрес американцев на воротах лагеря в Краснодарском крае.

«Они сказали, что если мы не уберемся отсюда до утра, нас вообще никто не найдет. Они кричали, чтобы мы убирались к черту в «свою Америку», сказал руководитель противопожарного проекта «Greenpeace» Григорий Куксин.

Кроме того, волонтеры получили химические ожоги в результате воздействия «вещества в стеклянных пробирках», которые бросали нападающие, добавил он.

Глава региональной природоохранной организации, которая также направляла активистов в экспедицию, предположил, что нападение, возможно, координировалось местными спецслужбами.

Андрей Рудомаха из северо-кавказского отделения «Environmental Watch» назвал это нападение «профессиональным».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (3 голосов, среднее: 1,33 из 5)

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