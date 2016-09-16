Уровень доверия американцев к СМИ упал до минимума за все время

Известный американский специалист по опросам общественного мнения сообщил сенсационную новость: доверие американцев к новостным СМИ и вера в то, что они «освещают события полно, точную и честно» упали до самого низкого уровня за всю историю Института Гэллапа. Всего 32 процента респондентов заявили, что они в испытывают полное доверие к прессе. Это на 8 процентов ниже показателя прошлого года», пишет аналитик института Гэллапа Арт Свифт, который впервые участвовал в общенациональном опросе по вопросу доверия к прессе в 1972 году.

«За весь период изучения этого вопроса, доверие американцев к прессе достигло высшей отметки в 72 процента в 1976 году, на фоне получивших широкую известность журналистских расследований в отношении Вьетнама, а также Уотергейтского скандала», заявил Свифт. Эти настроения спадали медленно, но устойчиво, и с 2007 года доля американцев, доверяющих прессе, постоянно находилась ниже отметки в 50 процентов.

«Среди сторонников республиканцев, количество людей, заявляющих о своем доверии к прессе, сократилось с 32 процентов в прошлом году до 14 процентов в нынешнем. Это самый низкий уровень доверия среди республиканцев за 20 лет», отметил аналитик. Что же касается сторонников демократов, этот показатель составил 51 процент, а среди сторонников независимых кандидатов – 30 процентов.

«Хотя совершенно очевидно, что доверие американцев к прессе со временем разрушается, возможно, именно президентская кампания вызвала столь резкое падение этого показателя в нынешнем году», предположил Свифт.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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