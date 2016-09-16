Американская армия не готова к войне с Россией

Армия США не готова противостоять в серьёзных конфликтах угрозам со стороны таких соизмеримых по силам противников, как Россия или Китай. На настоящий момент, хотя Соединённые Штаты, в конечном счёте, и победят в гипотетической высокотехнологичной войне, Вашингтону придётся заплатить высокую цену кровью и материальными потерями. Об этом заявило высшее военное руководство на слушаниях в Комитете по вооружённым силам Сената 15 сентября.

Начальник штаба сухопутных сил Соединённых Штатов генерал Марк Милли подтвердил свою убеждённость в том, что армия не имеет необходимых ресурсов и подготовленных кадров для реализации стратегии национальной безопасности Америки без «высоких военных рисков». Подразумеваемый генералом риск это способность войсковых подразделений выполнить свои задачи в срок и с приемлемыми потерями в людях — убитыми и ранеными — и материальной части. «Моя оценка не меняется», — сказал Милли в Сенате.

Начальник военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон сказал, что ВМС США сталкиваются с той же проблемой. «Я согласен с генералом Милли, — сказал Ричардсон. -Если мы ввяжемся в один из таких конфликтов, мы победим, но на это уйдёт больше времени, чем хотелось бы, и победа обойдётся гораздо дороже, как в финансовом выражении, так и в людских потерях».

Комендант морской пехоты США генерал Роберт Неллер также поддержал своих коллег. «Я согласен, мы создали вооружённые силы, предназначенные для борьбы с повстанцами, и пока мы довольно эффективно занимались этим, наши потенциальные противники смогли восстановиться с нуля и создали вооружённые силы, обладающие весьма значительными возможностями, которые наращиваются с каждым днём, — сказал адмирал. — Таким образом, мы находимся в процессе возвращения на тот уровень, где мы должны быть, глядя на развивающиеся возможности, которым мы должны соответствовать».

Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Дэвид Гольдфейн был более сдержан в своих суждениях, но в целом согласился с коллегами. Генерал сказал, что очень важно определить, к каким войнам надо готовиться Пентагону. Если армия готовится к большой региональной войне, в то же время сдерживая начало очередной войны на другом театре военных действий, одновременно обеспечивая при этом возможности стратегического ядерного сдерживания и защиту территории США, то вооружённые силы столкнутся с большими рисками, сказал Гольдфейн. «Но нам необходимо следовать этому курсу», — заключил он.

Генерал Милли не стал уклоняться от описания последствий отправки в бой против соизмеримых по силам противников подразделений со слабой боевой выучкой. «Кровавый счёт оплачивается жизнями американских солдат в случае неготовности к войне, — сказал Милли. — Развязывая войны, часто думают, что они будут короткими — но это не так. Порой надеются, что расходы будут меньшими, чем они в конечном итоге оказываются с совершенно непредсказуемыми последствиями. Это опасная вещь».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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