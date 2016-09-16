Москва и Пекин точат против Штатов зуб

Нечеткое понимание Западом раскола между Китаем и Советским Союзом в 1950-х и начале 1960-х было одним из самых крупных провалов разведывательной деятельности во время холодной войны. Улови США степень враждебности между этими двумя державами, они бы, возможно, быстрее сориентировались в поиске путей использования этого факта.

Сегодня США и их союзники рискуют совершить противоположную ошибку. Большинство серьезных западных аналитиков отклоняет возможность, что Россия и Китай когда-либо смогут по-настоящему объединиться. Мнение многих китайских и российских специалистов также сходится на том, что в историческом и культурном ключе недоверие между сторонами просто колоссальное.

Но российско-китайские отношения уже стали гораздо теснее и динамичнее, чем большинство ожидало. Полностью сформировавшийся союз, построенный на взаимном противодействии мироустройству, где главенствуют США, очень даже возможен в будущем, если уже не стал реальностью.

Военно-морской флот России и Китая проводит самые масштабные за всю свою историю совместные учения – восьмидневные тренировки ведения прицельного огня в боевой точке в Южно-Китайском море – явное продолжение совместных маневров в Восточно-Китайском море близ островов, являющихся предметом спора между Китаем и Японией.

Подобная демонстрация солидарности началась спустя два месяца после международного трибунала в Гааге, на котором были отклонены исторические притязания Китая на большую часть территорий, оспариваемых также пятью другими странами. Президент России Владимир Путин стал ярым сторонником Китая в пересмотре этого решения, которое Китай отклонил как незаконное.

Традиционно Пекин избегал формальных союзов, и его единственными близкими международными партнерами в последние годы были Пакистан и Северная Корея. Но нынешний президент Си Цзиньпин приложил больше усилий к уверенной внешней политике, чем все его предшественники за прошедшие сорок лет, что означает готовность Китая к мысли о создании союзов. Си Цзиньпин и Путин встречались семнадцать раз с начала 2013 года, что показало скачок роста двусторонних контактов на рабочем уровне.

Помимо разделяемой между ними враждебности к «вмешивающимся в их внутренние отношения» американцам, Россия и Китай похожи и во многом другом, начиная авторитарным политическим режимом, и заканчивая стремлением к государственному капитализму. Путин и Си Цзиньпин берут на себя ответственность «обновления» своих наций и разжигают ксенофобию с призывами к популистскому национализму, заботливо формируя в общественном сознании образ сильного лидера, используя жестко контролируемые государством СМИ.

Союз представляет определенный риск непосредственно для России. Москва опасается оттолкнуть других потенциальных союзников в регионе. И это заставляет проявлять беспокойство в связи с жесткой демографической неустойчивостью на Дальнем Востоке, где густонаселенные китайские провинции гнездятся подле неосвоенных людьми российских просторов. Путина также раздражает предположение, что Россия может стать младшим партнером в союзе.

Между тем, в Пекине все еще терзаются воспоминаниями о пограничной войне с Маньчжурией в 1960-х и покровительственном отношении Москвы к Китаю, поддерживающему коммунистический курс в течение всей советской эры.

Но сейчас обе стороны, по всей видимости, стремятся закрыть глаза на обилие различий и сосредоточиться на объединяющей их враждебности к супердержаве, которую, как они верят, ждет скорый конец.

Учитывая основательность российско-китайских отношений, Вашингтон и его союзники не должны повторять ошибок времен холодной войны и сбавить обороты, дабы не вынуждать силы России и Китая объединяться против США, тем самым оказывая негативное воздействие на уже сложившиеся рабочие отношения и политическую обстановку.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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