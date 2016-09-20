Новый российский бронированный штурмовик произведет революцию на поле боя

Новый российский штурмовик Су-34 выпускается авиастроительной корпорацией «Сухой». Он весит около 45 тонн, способен нести 8 тонн вооружений и боеприпасов на скорости 1,8 Мах, максимальная высота полета достигает 18 километров, а тактический радиус – 4 километра. Истребители-бомбардировщики Су-34 были испытаны в боевой обстановке в Сирии, где они совершали бомбовые и ракетные удары, управляемые лазерами, инфракрасными лучами, системами TV и GPS. Одно из заключений, сделанных российскими военными экспертами, состояло в необходимости расширить возможности этого самолета в выполнении задач по нанесению ударов по наземным объектам и заменить модели Су-25, ресурс которых уже заканчивается.

Подпись к изображению: Бронированный дозвуковой штурмовик-бомбардировщик Су-25

Российская боевая авиация обладает 100 самолетами Су-34, а к тому времени, когда 100 немодернизированных Су-25 и 150 немодернизированных Су-24 будут сняты с вооружения, число Су-34 возрастет до 350 единиц.

При выполнении задач по непосредственной авиационной поддержке (НАП), самолет Су-34 должен входить в зону поражения зенитных ракет (MANPADS) противовоздушной артиллерии, а также стрелкового оружия наземных сил. Для противодействия этой угрозе, Су-34 понадобятся бронепластины для защиты кабины экипажа, двигателей, топливных баков и основных систем управления огнем. Кабина пилота и ее фронтальное окно также должны быть бронированы. Бронеэлементы будут выполнены из титановых листов толщиной от 15 до 30 миллиметров с многослойным нейлоновым покрытием (останавливающим осколки) Он должен выдерживать удар бронебойной пули или снаряда калибром от 23 до 57 миллиметров.

Су-34 уже обладает современным оборудованием для радиоэлектронного противодействия системам ПВО и ракетам малой дальности, управляемым радаром. Это оборудование состоит из авиационной станции предупреждения об облучении Л-150 «Пастель», компонентов станции радиоподавления, а также системы самозащиты, авиационной станции активных помех Сорбция-С (разработка Калужского научно-исследовательского радиотехнического института), установленной на крыше самолета и тепловых ловушек АПП-50.

Оборудование бронезащитой и испытание Су-34 не представляет особой сложности для русских, поскольку опыт с бронированием Су-25 оказался успешным. Су-25 имеет длину 15,5 метра, размах крыльев – 14,3 метра и высоту 4,8 метра, в то время как длина Су-34 составляет 23,3 метра, размах крыльев – 14,7 метра, а высота – 6 метров. Таким образом, броня для Су-34 будет весить от 800 до 1000 килограммов, в отличие от 500-килограммовой брони Су-25. Процесс планируется завершить в 2018 году, когда первое подразделение из 12 российских бомбардировщиков Су-34 поступит на вооружение для выполнения задач НАП.

Су-34 оснащен тремя дополнительными топливными баками и способен находиться в воздухе 8 часов без дозаправки. Еще одним преимуществом бронированного самолета Су-34 является то, что он может находить и захватывать цели на поверхности земли или воды с помощью закрепленных под фюзеляжем контейнеров М400, содержащих инфракрасные датчики «Радуга», панорамные фотоаппараты для средних и больших высот АП-403-Э и АП-404-Э, и бортовую радиолокационную станцию бокового сканирования (БРЛС) М-402 «Пика».

В качестве бомбардировщика Су-34 обладает преимуществами в воздушных столкновениях, способен наносить бомбовые удары с большой высоты, а также со средней и большой дистанции для уничтожения коммуникаций и войск противника в тылу. При выполнении задач по нанесению бомбовых ударов Су-34 может быть использован как платформа РЭБ для поддержки действий штурмовых частей. Один многофункциональный радар на борту позволяет обнаружить и классифицировать самолет противника. Для его поражения Су-34 оснащен ракетами воздух-воздух дальнего действия Р-77, и ракетами ближнего действия Р-27 и Р-73. После инцидента со сбитым турками над сирийской границей Су-24, российские Су-34 получили ракеты воздух-воздух.

Преимущества бронированного Су-34 обусловлены возможностью выполнять длительные (до двух часов без дозаправки в воздухе) полеты на высоте 8-12 тысяч метров, где с помощью бортовых датчиков пилот может собирать данные о тактической обстановке на поверхности суши или воды. В это время пилот фиксирует постоянные изменения. Выбор и захват цели осуществляется с помощью электронно-оптического оборудования «Платан», закрепленного под фюзеляжем Су-34. Оно оснащено лазерным целеуказателем, измеряющим дистанцию до цели с использованием точного лазерного дальномера.

Удары по наземным целям осуществляются с высоты 1-3 тысяч метров с помощью бомб или ракет воздух-поверхность калибра 57 мм, бортовой пушки калибра 30 мм скорострельностью 1800 снарядов в минуту. Бронированный Су-34 будет обеспечивать исключительно эффективную поддержку наземным силам, ведущим боевые действия против террористических группировок, не причиняя побочного ущерба и не рискуя быть сбитым. Если ситуация на востоке Украины вновь обострится, Су-34 может превратиться в «ночной кошмар» для украинской армии.

Необходимость непосредственной огневой поддержки наземных войск становится в последнее время общепризнанной, однако лишь у США и России имеются самолеты такого типа. В отсутствие нового типа самолетов НАП, американцы отказались от своего плана снять с вооружения 240 самолетов А-10 Thunderbolt II, прослуживших по 30-40 лет, продлив их срок службы до 2028 года.

Самолеты А-10 обладают исключительной прочностью и специализируются на задачах по поддержке наземных войск, особенно в операциях против бронетехники. А-10 оборудован круговой шестиствольной авиапушкой GAU-8 калибра 30 мм со скорострельностью 3900 снарядов в минуту, ракетами с обедненным ураном, управляемыми лазером бомбами, а также ракетами воздух-поверхность AGM-65 Maverick. В первой войне в Персидском заливе (1991 год) американские штурмовики А-10 уничтожили 900 иракских танков, 2000 единиц другой военной техники и 1200 артиллерийских установок.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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