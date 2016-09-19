Усиление связей Россия-Пакистан знаменует сдвиг в политике всей Южной Азии

На фоне формирования новых альянсов, обеспечивающих поддержание баланса сил в Южной Азии, быстро укрепляются отношения между Пакистаном и Россией, и две страны впервые в истории собираются провести в декабре совместные военные учения под названием «Дружба 2016».

Индия делает Афганистан своим оплотом в регионе, предложив правительству этой страны финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов в год, несмотря на нищету значительной части собственного населения. Похоже, что в будущем в процессе развития новых союзнических связей в одном лагере окажутся Индия, США и Афганистан, в то время как Пакистан, Китай и Россия станут новыми региональными партнёрами. Пакистано-российские военные учения под названием «Дружба 2016» начнутся в конце года. В совместных учениях примут участие около 200 солдат с каждой стороны.

Кроме того, вполне возможна реализация решения высшего военного руководства Пакистана закупать у России новейшие военные самолеты Су-35 для укрепления обороноспособности страны. В дополнение к этому Пакистан изъявил желание купить у Москвы противотанковое оружие и системы наблюдения и разведки ПВО. Источники утверждают, что высшие военные чины несколько раз побывали в России за последние 15 месяцев, в результате чего было подписано соглашение между Исламабадом и Москвой о покупке вертолётов Ми-35. Пакистан активно ищет возможности приобрести самолёты у других стран, включая Турцию и Иорданию, чтобы сделать оборону страны несокрушимой.

Переломным моментом во внешней политике Пакистана, по всей видимости, стало изменение отношений США с Индии. С другой стороны, президент Афганистана Ашраф Гани, который сейчас находится с визитом в Индии, не только активно продвигает курс на Индию, но и угрожает Пакистану. В недавнем заявлении он сказал, не указывая конкретно на Пакистан, что любые попытки тех, кто встанет на пути развития связей между Индией и Афганистаном, будут заблокированы.

Индия дала указание находящемуся в турне президенту Афганистана обдумать предложение об установлении воздушных связей между аэропортами двух стран. Хотя она сама сталкивается с проблемами в области образования, здравоохранения и сельского хозяйства, но, тем не менее, предложила помощь Афганистану в этих секторах.

Уместно отметить, что Индия вложила в Афганистан уже более 2 миллиардов долларов с 2001 года. В июне этого года индийский премьер-министр участвовал в церемонии запуска новой гидроэлектростанции. Стоимость этого проекта около 290 миллионов долларов. Помимо этого Индия выделяет 90 миллионов долларов на строительство нового здания афганского парламента в Кабуле. В то время как укрепление связей между Нью-Дели и Кабулом вызывает озабоченность Пакистана, Индию очень тревожит улучшение отношений между Пакистаном, Китаем и Россией. На основании решений конференции пакистанского дипломатического корпуса, прошедшей недавно в Исламабаде, Пакистан сделал разворот в своей внешней политике, что послужило причиной запрета США на поставку Пакистану восьми истребителей F-16 от Lockheed Martin на том основании, что Исламабад слабо борется с терроризмом.

Важно отметить, что в прошлом Россия не стремилась улучшать отношения с Пакистаном, поскольку не хотела портить отношения с Индией, но теперь Индия упала под ноги Америки как созревший плод и все свои ресурсы направляет в Афганистан. В этих условиях для Москвы стало крайне необходимым развивать сотрудничество с Исламабадом.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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