Премьер-министр Словакии: Украина делает для выполнения Минских договоренностей еще меньше России

Украина делает меньше, чем Россия для выполнения своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, заявил в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фико, выступив с призывом к Европейскому союзу отменить режим санкций в отношении Москвы.

Фико считает, что экономические санкции оказались неэффективными, и к тому же они наносят ущерб экономическим интересам Словакии как члена Евросоюза. Однако, он добавил, что намерен поддержать солидарность Евросоюза по этой проблеме.

«Говоря о реализации Минских соглашений, следует отчетливо понимать, что они нарушаются с обеих сторон. В сущности, если бы мы должны были провести тщательную ревизию выполнения своих обязательств со стороны Украины и России, нам пришлось бы признать, что Украина соответствует требованиям договора еще меньше, чем Россия», заявил Фико в интервью агентству Reuters.

«Итак, относительно Минских соглашений, необходимо подытожить: неверно считать, что Украина – это хорошие ребята, а Россия – плохие», добавил он. Фико неоднократно призывал к отмене санкций, причем в последний раз это произошло в августе, после его встречи в Москве с Владимиром Путиным.

Фико заявил в субботу, что санкции не оказали никакого влияния на российскую политику. «Санкции вредят как Евросоюзу, так и России, а помогают они только Соединенным Штатам. Я считаю необходимой их отмену, но в то же время я не намерен разрушать единство Евросоюза по этой проблеме», сказал он.

Словакия – центрально-европейская страна, которая импортирует из России весь свой газ и всю нефть, также как и ядерное топливо для двух атомных станций. Со своей стороны она экспортирует в Россию автомобили, хотя объем этого экспорта составляет лишь небольшую часть ее экспорта в Европейский Союз.

Некоторые соседние страны также поставили под сомнение пользу санкций в отношении России. Венгрия заняла позицию, в целом схожую со словацкой. Чешский президент Милош Земан также неоднократно призывал к отмене режима санкций против России.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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